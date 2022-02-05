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5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Adalet gelsin, enflasyon gitsin

Faruk ÇAKIR
05 Şubat 2022, Cumartesi
Resmî makamlarca açıklanan yıllık tüketici enflasyonu yüzde 50 civarında. Yine resmî makamlarca açıklanan yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 100’e yakın. Bunun yanında bazı uzmanların yaptığı hesaplamalara göre ise bu rakamlar çok daha yüksek.

Diyelim ki resmî makamların yaptığı açıklama doğru olsun. Aylık yüzde 10 ve yıllık yüzde 50 enflasyon ‘normal’ midir? Türkiye’yi idare edenler niçin durumun ciddiyetini kabul edip ona göre iş ve işlemler yapmıyorlar? Dikkat edilirse her geçen ay enflasyon biraz daha yükseliyor. Bu durumu sadece mevsim şartlarına bağlamak yanıltıcı olur. Elbette mevsimden kaynaklanan gelişmeler de var, ama işin özünde ekonominin yanlış idaresi yok mu?

Hem gerçek rakamları gizleyip milleti yanıltmaya ne gerek var? Daha bir ay önce “Önümüzdeki ayda enflasyon düşecek, hedef tek haneli rakamlar” diyen idareciler; söyledikleri sözlere kendileri inanıyor muydu? Yine geçen aylarda açıklama yapan bir ‘üst düzey’ yetkili, “Ocak ayında ‘eksi’ enflasyon bekliyorum” demiş. Bu beyanlar en hafif tabiriyle milleti yanıltmak anlamına gelmez mi? Ya da ‘Eksi enflasyon bekliyorum” diyen bir yetkili, aylık enflasyonun yüzde 10 olduğu açıklanınca görevinden istifa etmesi ya da millete bin defa özür dilemesi gerekmez mi?

Karşı karşıya olduğumuz tablo, isimlerin değişmesiyle hakikatin değişmeyeceğini görmek isteyenlere bir defa daha göstermiş oluyor. Aynı zamanda rakamlarla oynayarak, yok sayarak ‘dert’lerin ortadan kalkmayacağı da görülmüş oldu. 

Ekonomik meseleler böyle olduğu gibi sosyal ve siyasî meseleler de böyledir. Hukukun, adaletin ve liyakata dayalı bir idarenin olmadığı yerde idareciler her saat başı, “Biz bir hukuk devletiyiz. Dünya bizi kıskanıyor. Her konuda biz ileriyiz” dese bir anlamı olur mu? 

Başka bir çelişki de, Türkiye’deki idarecilerin kendilerinin tanımadığı ve bunu konuşmalarında gururla ilân ettikleri mahkeme kararlarının, uluslar arası mahkemeler ve idareciler tarafından tanınmasını beklemeleridir. Bir idareci kendi ülkesinin ‘yüksek mahkemesi’ dahil mahkemelerin verdiği ‘bazı’ kararları tanımadığını ilân ederse, başka ülkelerin idarecilerinin o mahkemelerin kararlarını tanımasını beklemeye hakkı olur mu?

Nasıl ki bir şeyin ismini değiştirmekle onun hakikati değişmiyorsa; hukukun ve adaletin hakim olmadığı bir idareye ‘âdil idare’ adı vermekle oraya adalet hükmetmiş olmaz. Aynı şey, gerçek rakamları gizleyerek enflasyonu düşük gösterme gayreti için de geçerlidir. 80 milyon kişi “Türkiye’de enflasyon yıllık olarak yüzde 20’dir” dese enflasyon düşmüş, fiyatlar ucuzlamış mı olur?

Doğru olmayan bilgilerle milletin yanıltılması gayretinden bir an önce vazgeçilsin ve gerçeklerle yüzleşilsin. Ki, dertlerinize çare bulunsun. Samimî olarak enflasyonu düşürmek isteyen idareciler varsa, işe; hak, hukuk ve adaleti temin etmekle başlasın vesselâm.

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