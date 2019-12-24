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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Adalet kâğıt üstünde

Faruk ÇAKIR
24 Aralık 2019, Salı
Mevcut hukuk sistemimizde sıkıntıların olduğunu inkâr eden yok. Türkiye’yi idare edenler de büyük ölçüde bunun farkında. Esasında bu dertlerin çaresi de belli. Ancak hukuk sisteminin tecelli etmesi en azından bazı idareciler için iyi değil. Çünkü hak, hukuk ve adaletin olması gerektiği gibi tecelli etmesi bazılarının keyfi işler yapmasına mani olur. Bu sebeple adaletin tecelli etmesi istenmiyor.

“Hangi idareci böyle yanlış bir iş yapar? Adaletin tecellisi niçin istenmesin ki?” diyerek bu tesbite itiraz edenler olabilir. Ne yazık ki durum bu.

Şu haber başka nasıl yorumlanabilir ki: “AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri insan hakları, demokrasi ve yargıya güven konularındaki eleştirileri ortadan kaldıracak bir çalışma için toplandı. Muhalefet, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinden de görüş alındıktan sonra çalışma kamuoyuyla paylaşılacak. (...) Adalet Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, insan hakları, demokratik haklar ve yargıya güven konularındaki eleştirilerin ortadan kaldırılması yolunda atılacak adımlar değerlendirildi.

“Adalet Bakanı (...) Gül de partinin hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri, bu konudaki eksiklikleri dile getirirken, ‘yeni bir manifesto’ yerine, ‘revizyon’ denmesinin daha doğru olacağını dile getirdiler. (...) Çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak düzenlemeler bir yasa teklifi olarak TBMM’ye getirilecek. Toplantıda milletvekilleri, ‘İnsan hakları konusunda çok sayıda çalışma yapıldığı, ancak içinin doldurulmadığı ve uygulamaya yansımadığını’ dile getirdiler. Bazı vekiller, ‘Yasa çıkarıyoruz ama uygulamada takılıyoruz. Bu algıyı yıkmamız lazım. Ezber bozacak adımlar atmalıyız’ önerisinde bulundular. (...) Toplantıların, muhalefet milletvekilleri, akademisyen ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla sürdürüleceği ve ocak sonunda bu konuda atılacak adımların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Toplantıda milletvekilleri, TBMM’de İnsan Hakları Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, partinin İnsan Hakları Başkanlığı gibi birçok altyapı oluşturduklarını ancak sonuçlarının bekleneni vermediğini ifade ettiler. Bazı vekiller, ‘Kâğıt üzerinde her şeyi yaptık, ama insan hakları ve demokratik haklar konusunda sürekli eksikliklerden söz ediliyor. Yargıya güven, adil yargılama hakkı konusunda eleştiriler ortada’ dediler.” (Hürriyet g., 21 Aralık 2019)

Böyle bir çalışma yapıldıysa, iktidar partisi vekillerinin de hukuk sisteminde yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu kabul etmek lazım. Elbette sıkıntının farkında olmak yetmez. Bunun gereğini de yapmak yine vekillere ve tabii ki Türkiye’yi idare edenlere düşer. Meselenin ‘püf’ noktası da burada: İdareciler de işin farkında, ama hukuka uygun hareket etmek bazılarının işine gelmiyor. Çünkü yürürlükteki kanunlara uyulursa keyfi icraatlar yapamayacaklar. Kanunlara göre suç olmayan fiillerin, idarecilerin yorumlarıyla ‘suç’ olarak ilan edildiği görülmedi mi? 

Mesela, idareciye soruluyor: “Mahkemelerin suçlu bulmadığı kişileri niçin görevlerine iade etmiyorsunuz?”

İdareci kanuna göre değil de keyfine göre şu mealde cevap veriyor: “Mahkemenin ceza vermemesi yetmez. Ben o kişilere güvenmiyorum!”

Böyle bir anlayış olduktan sonra hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemek mümkün olur mu? 

Maalesef esas mesele, idarecilerin var olan kanunlara uymamasıdır. Bu sebeple hukuk ve adalet ‘kâğıt üstünde’ kalıyor. Lütfen hak, hukuk ve adalete sahip çıkalım vesselam.

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