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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Adalet, kalıcı gündem

Faruk ÇAKIR
26 Haziran 2021, Cumartesi
Ekonomik sıkıntıları bir şekilde aşabiliriz, ama hak, hukuk ve adalet konusundaki sıkıntıların bu günkü anlayışla aşılma ihtimali çok zayıf görünüyor.

Bunu ifade etmek ümitsiz olduğumuz anlamına gelmesin. İnşallah mevcut sıkıntılar da aşılır ve aşılacak, ama ödenen faturalar ağır oldu ve oluyor.

Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, iki günlük bir zirve için Brüksel’de toplanmış ve AB-Türkiye ilişkileri de masada konuşulmuş. Görüşme sonucunda, Türkiye ile 2016’da imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması’nın yenilenmesi ve Türkiye’ye topraklarında ağırladığı 3 milyon 700 bin Suriyeli göçmen için 2024 yılına kadar 3,5 milyar Euro yardım yapılması kararı benimsenmiş. 

3 milyon 700 bin Suriyeli göçmenin Türkiye’de kalması vesilesiyle AB üyesi ülkeler ülkemize para yardımında bulunuyor. Hatta bu vesile ile ülkemizi öven, ya da hakkını veren konuşmalar yapıyorlar. Türkiye’nin neredeyse 4 milyona yaklaşan Suriyeli göçmeni misafir etmesi ve onların ihtiyaçlarını karşılaması elbette takdiri ve alkışı hak eriyor. Üstelik bu durum, Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıntılar çektiği bir dönemde yaşanıyor. Bazı itiraz sesleri yükselse de umumî anlamda milletimiz de göçmenlere, misafirlere, sığınmacılara dost elini uzatmış durumdadır. Bu da insanımızın inancından kaynaklanan bir insanî güzellik...

İlgili haberlere bakılırsa, AB ve Türkiye’nin “Pozitif ajanda çerçevesinde, stratejik konularda yüksek düzeyli diyalog başlatması” beklentisi de sonuç bildirisinde yer almış. Bildiride, liderlerin “Türkiye ile göç, sağlık, iklim ve terörle mücadele gibi temel konularda ve karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu bölgesel konularda, yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği” de kayıt altına alınmış. 

Sonrasında ise bir bakıma ‘kalıcı gündem’ hatırlatması var: Ancak pozitif ajandaya geçilebilmesi için Kıbrıs müzakerelerinde ilerleme sağlanması, kapalı Maraş’ın statüsü ve BM tarafından alınan Kıbrıs kararlarının uygulanması gerektiği; Cenevre’de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamasından üzüntü duyulduğu, AB’nin sürece yardımcı olmaya hazır olduğu da bildiride yer almış. Bildiride, AB’nin Türkiye’den bölgesel sorunların çözümüne “olumlu ve yapıcı katkı sunmasının beklendiği, temel hak ve hürriyetler, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü konularında da ilerleme sağlanmasının hâlâ kilit önem taşımaya devam ettiği; siyasî partilerin, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının hedef alınmasının endişe verici olduğu, Türkiye’nin demokrasi ve kadın haklarına saygı duyması gerektiği, bu konudaki diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin temel bir parçası olduğu” da dile getirilmiş. (amerikaninsesi.com, 25 Haziran 2021)

AB liderlerinin Suriyeli göçmenler konusundaki ‘alkış ve takdir’ini duyup; hak, hukuk ve adalet konusundaki ‘eleştirileri’ne kulak tıkamak doğru olmaz. Türkiye’nin kalıcı gündemi hak, hukuk ve adaleti sağlamak olmalı. 

Bunu AB ya da başkaları istedi diye değil, bize, milletimize en yakışan hareket olduğu için istemeli ve yapmalıyız vesselâm.

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