Adalet olsun, işler düzelir

Tekrarlamaktan geri durmamak icap eder ki, Türkiye’nin esas derdi; hak, hukuk ve adalet sisteminin iyi işlememesidir. Adaletin olmadığı yerde, dolaylı olarak ekmek de olmaz. Olsa da tadı ve tuzu olmaz.

Dolayısı ile milletin birinci gündem maddesi olan hayat pahalılığı, esasında ikinci ve üçüncü gündemler arasında yer almalı. İdeal olan, ‘hak, hukuk ve adalet’in ilk gündem maddesi olmasıdır. Fakat hal ve gidiş insanlara hakkı ve hukuku unutturmuş ve hayat pahalığı etrafında devam eden tartışmaları ilk sıraya yükseltmiştir. Elbette pahalılık ve zamları küçümsememek gerekir. Dikkat çekmek istediğimiz nokta, hukukun iyi işlediği ülkelerde keyfi zamların da olmayacağı gerçeğidir.

Son zamanlarda soğan fiyatlarındaki artışla başlayan tartışma iyice alevlendi. En önce pazar tezgâhlarına yansıyan fiyatlar görenleri şaşkına çevirdi. 10 TL’lik kuru soğan önce 20, sonra da 30 TL etiketle satılmaya başlandı. Türkiye’yi idare edenler bu durumun geçici olduğunu ve yeni ürün soğan çıkına fiyatların düşeceğini söyledi. Bu günlerde soğan fiyatları kısmen düşmüş olsa da eskiye nispetle yine de yüksek olduğu belli.

Sosyal medyadaki bazı hesaplar da, soğan fiyatlarındaki aşırı yükselmenin sorumlusu olarak ‘dış odaklar’ı ya da ‘fiyatlar yükselsin diye soğanları çöpe döken büyük tüccarlar’ olarak gördü ve gösterdi. Hatta bu konuda videolar da yayınlandı. Tabii ki bu paylaşımları görüp, tahkik etmeden inananlar da oldu. Fakat hadise incelendiğinde o videolarda paylaşılan bilgilerin tamamen hayal ürünü olduğu, bahsedilen isimde bir firma olmadığı anlaşıldı. Bu günlerde yine bir ‘soğanlar çöpe döküldü’ videosu paylaşılıyor. Buna göre “Tonlarca soğan yol kenarlarına döküldü” başlığıyla sunulan video habere göre, bazı çevreler soğan fiyatları düşmesin ya da aşırı pahalı olsun diye soğanları çöpe, yol kenarlarına, tarlalara döküyormuş. Tabii ki böyle yapanların olması ihtimal dahilindedir. Fakat, bahsedilen ve yeni diye paylaşılan görüntülerin ve haberlerin tam bir yıl önceye (Mart, 2022) ait olduğu basit bir araştırma ile anlaşılıyor. Peki, eski haberi yeni diye sunanların ve milleti yanıltanların amacı ne olabilir?

Hem şu mesele niçin unutuluyor: Diyelim ki belli çevreler, ‘dış güçler’ ya da zengin tüccarlar soğanları ya da başka tarım ürünlerini depolayıp ya da çöpe dökerek fiyatların artmasına sebep oluyorlar. Eğer bu suç ise ki yürürlükteki kanunlara göre suç olduğı ifade ediliyor; bunun da sorumlusu Türkiye’yi idare edenler olmaz mı? Keyfi zam yapan, stokçuluk yapan, ürünleri çöpe atanlara en yüksek cezayı verip böyle yapılmasını engellemek de iktidarın, idarecilerin, hükümetin vazifesi değil mi? Niçin bu vazifesini yapmayan iktidara kızmak yerine sadece stokçulara kızmak ve yanlış bilgilerle millet oyalanma yoluna gidiliyor?

Hak, hukuk ve adalet tam olarak işlese ‘dış güçler’ ya da bazı ‘para babaları’ stokçuluk yapıp piyasayı bozabilirler miydi?