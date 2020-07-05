"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Adalet olsun yeter

Faruk ÇAKIR
05 Temmuz 2020, Pazar
Doğrudan olmasa da dolaylı olarak hak, hukuk ve adalet meselesi yeniden Türkiye’nin gündemine girmiş bulunuyor.

Her imkân ve fırsatta ‘hak, hukuk ve adalet tecelli etsin’ diyenler vaktinde ve zamanında dinlenmiş olsaydı belki bugün arzu edilen ‘âdil  hukuk zemini’ne ulaşılmış olurdu. Ama maalesef haklı ikazlara kulak verilmedi ve çoğu zaman yanlışta ısrar edildi.

TBMM’ye sunulan Avukatlık Kanunu Değişiklik teklifi; esasında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde 2.000 avukatla “çoklu barolar” kurulmasına imkân tanıyacak. Kanun teklifi ile başka pek çok değişiklik de yapılmak isteniyor. Konu komisyonlarda görüşülüp TBMM gündemine gelecek ve belki de kabul edilecek. Fakat bu değişiklik adalet sisteminde arzu edilen iyileşmeyi, hak, hukuk ve adaleti getirmiş olacak mı? Bu noktada ihtilâf var. Mevcut barolar ve büyük ekseriyet değişikliğin iyi yönde olmayacağına dikkat çekiyor. Meselâ, İTİCÜHF Medeni hukuk profesörü Hüseyin Hatemi Hoca da “Baro çokluğu kabul edilirse yargı bünyesinde çok meş’um sonuçlar doğacağı şüphe götürmez” (@Elifhevav, 2 Temmuz 2020) diye yazmış. 

Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklikler hakkında bir açıklama yapan “Daha İyi Yargı Derneği”nin şu tesbitleri de dikkat çekici: “AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan Avukatlık Kanunu Değişiklik teklifi; özünde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 2.000 avukatla “çoklu barolar” kurulmasını; Türkiye’deki avukatların % 88,8’ini temsil eden 23 il barosunun Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda temsil oranının % 67,1’den % 31,5’e düşürülmesini, buna karşın avukatların % 12,2’sini temsil eden 57 küçük il barosunun temsil oranının % 32,9’dan % 68,5’a çıkarılmasını öngörmektedir.”

Derneğin çözüm için gündeme taşıdığı tekliflerin bazıları ise şöyle: “1. Büyük illerde çoklu baro getirmek yerine belirli ölçütleri aşan barolarda ihtiyaca orantılı olarak organları veya üyelerinin sayısını arttırmak, komisyonlar, semt veya adliyelerden sorumlu  başkan yardımcıları oluşturmak, yönetim görevlerini tam zamanlı ve ücretli hâle getirmek gibi yöntemler üzerinde anlaşılmalıdır. 2. Birlik Genel Kurulu ve delegelik sistemi Avukatlık Kanunundan ve diğer bütün kanunlardan ilga edilmelidir.

Temel işlevi birlik başkanını ve organlarını seçmekten ibaret olan, mesleğe kayda değer bir faydası olmayıp kaynakların israfına sebep olan, demokratik yönetimi bozuşturan genel kurul ve delegelik sistemi bütün kanunlardan ilga edilmelidir. 3. Türkiye  Barolar Birliği’nin başkanını ve organlarının üyelerini –il baro seçimlerinde olduğu gibi- delegeler değil bütün avukatlar seçmelidir. 4. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve il barolarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi iki turlu  seçimlerle seçilmelidir. 5. Seçimlerde seçmen iradesini sakatlayan ya da dizayn etmeye yarayan blok listeler, benzer yöntemler ve uygulamalar yasaklanmalıdır.”

“Daha İyi Yargı Derneği” ayrıca söz konusu taslağı TBMM’den geri çekmeye; konunun tüm paydaşlarını ön şartsız ve ön yargısız olarak bir araya gelmeye, sorunları müştereken belirlemeye, ortak akıl yoluyla bir çözüm bulmak için birlikte  çalışmaya dâvet etmiş.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere mevcut baro sisteminde ciddî sıkıntılar vardır. Fakat bu sıkıntıları aşmanın yolunun ‘çoklu baro’ olmadığı anlaşılıyor. Baroların seçimlerini hak, hukuk ve adalet temeline uygun hale getirmek sıkıntıları sona erdirmenin en kestirme yolu olarak görünüyor.

Atılan adımların temelinde hak, hukuk ve adalet anlayışı varsa netice alınır. Değilse iyi netice alınması mümkün değil. Hedef ve maksat adaleti temin olmalı vesselâm.

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhmali olanlar cezalandırılsın

    Günde 7 milyon ekmek israf oluyor

    İkinci dalgaya hazır olalım

    Tedbirler çare olmadı, dolara talep artıyor

    Adaletsizliğin sorumlusu Erdoğan

    DSÖ: Koronavirüs uzun vadeli bir tehdit

    Rakamlar inandırıcı değil

    Tedbirsizliğin faturası ağır olur

    Cezayir'de hüzün yüklü cenaze merasimi...

    Türkiye'nin yardımları Sancak bölgesine ulaştı

    'Yoğun bakım hasta sayısında devam eden bir artış var'

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

    Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

    İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

    Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

    Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

    Çoklu baro teklifi komisyondan geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet mücadelesi yılgınlığı kaldırmaz
    Genel

    İkinci dalgaya hazır olalım
    Mehmet KARA

    28 Şubat’ı yeniden hatırlamak
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun yeter
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kargaları Kore’de
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sosyal Medya ve mahremiyet (tesettür)
    Genel

    İhmali olanlar cezalandırılsın
    Abdurrahman AYDIN

    “Müşahedesine” güvenen ehl-i tasavvufa, “vahye” dayanan asfiyânın îkazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Üç mektup üç dert, ya çare?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.