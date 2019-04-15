Adalet ve ekonomi sıkıntılar yaşanan sahalarımızın başında geliyor.

Adalet sisteminin arzu edilen seviyede olmadığı hususunda adalet bakanları da, iktidar mensubu siyasetçiler de, hukukçular da, eğitimciler de velhasıl herkes müttefik.

Aynı ittifakın ekonomideki sıkıntılar hususunda da geçerli olduğunu söylemek mümkün. Siyasetçi olsun ya da olmasın herkes Türkiye’nin ciddî ekonomik sıkıntıları olduğu hususunda ortak kanaat taşıyor. Sadece bu sıkıntıların sebepleri noktasında ihtilâf var. İktidar mensupları bu sıkıntıların ‘dış mihrak’lar neticesi yaşandığını ifade ederken, muhalefet ya da başka sivil toplum kuruluşları bu noktada idarecileri sorumlu tutuyor. Kim sorumlu olursa olsun ortada inkâr edilemez bir gerçek var: Türkiye hem adalet hem de ekonomi noktasında ciddî dertlerle karşı karşıya.

Elbette dertlerin tesbit ve teşhis edilmiş olması çok önemlidir, ama bir o kadar önemli olan şey de bu dertlerin hangi yollarla tedavi edileceğidir. Kimileri bu dertlere karşı ‘pansuman’ tedavisi tavsiye ederken, kimilerin de haklı olarak ‘ameliyat’ tavsiye ediyor. Peki, bir kanser hastasının pansuman tedbirlerle tedavisi mümkün olur mu? Türkiye’nin içinde bulunduğu dertler basit ‘diş ağrısı’ safhasını çoktan aşmış durumdadır. Bu bakımdan köklü bir ‘hak, hukuk, demokrasi tedavisi’ne ihtiyaç vardır.

Bu noktada, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Avukat Osman Ertürk Özel’in “Adalet sistemine olan güven yeniden temin edilmeli” tesbiti önemli.

Avukat Osman Ertürk Özel, ‘MAG Business’e verdiği röportajda şu tesbitlerde bulunmuş: “Asıl olan adalet sistemine karşı güvenin yeniden temin edilmesi. Bu güveni temin edebilmek için de adalet sistemi içerisinde görev yapan herkesin büyük bir farkındalıkla hareket etmesi gerekiyor. Daha sonrasında ise avukatlık mesleğinin itibarını arttıracak hamlelere ihtiyaç var. Avukatlık sınavı bunlardan biri. Prestijli hukuk fakülteleri ve tam donanımlı hukuk fakültesi mezunları ise diğer olmazsa olmazlar.”

Adalet sistemine karşı olan güvenin sarsıldığını inkâr etmek mümkün mü? Aynı şekilde hukuk eğitiminin arzu edilen seviyede olmadığını yüksek sesle dile getiren yüzlerce eğitimci ve hukukçu var. O halde bu çağrıların icabı ve gereği niçin yerine getirilmez? Bakınız, istense de istenmese de mesele yine gelip eğitime düğümleniyor.

Dertlerimizden biri de ekonomideki sıkıntılar olduğuna göre bu mesele de hafife alınamaz. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Osman Ertürk Özel’in ‘ekonomi için de adalet’ hatırlatması önemli: “Tüketici güven endeksi rakamlarına bakılırsa insanlar mevcut Türk ekonomisini güvenilir bulmuyor. Seçim neticesi ne olursa olsun uzun bir seçimsiz dönem bizi bekliyor. Bu ciddî bir avantaj. Bu süreçte kalıcı birtakım hamleler ile piyasadaki tüm oyunculara güven verilmeli. Özellikle de yabancı yatırımcıların özendirilmesi gerekiyor. Bunun ilk şartı da hukukî güvenilirliği yüksek, demokrat, özgür ve dışa dönük bir Türkiye portresi yapmak. Bu daha önce başarıldı, yine başarılabilir. Ümit etmekten geri durma lüksümüz yok. Çok çalışmalı, çok üretmeli ve iyi pazarlamalıyız.” (Basın Bülteni, 13 Nisan 2019)

Kim ne derse desin, “Hukukî güvenilirliği yüksek, demokrat, özgür ve dışa dönük bir Türkiye portresi”ni ortaya koymadan ekonomi sıkıntılarımızı aşmamız mümkün olmaz. Bu noktada kararlı adımlar atmak o kadar zor mu? Millet menfaati için bu adımların hemen atılması icab eder, vesselâm.