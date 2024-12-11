Adalet yoksa...

Emin olun ki Türkiye’nin en büyük dertlerinden biri de, adaletin tecelli etmemesidir.

Haklı olarak ekonomi meselesi gündemi meşgul ediyor. Ancak ‘kötü ekonomi’nin altında da ‘adaletsizlik’ vardır. İş dünyasının temsilcileri dahi bunu böylece ifade ediyorsa başka meslek erbabına bu tespiti tasdik etmek düşmez mi?

Nitekim, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Diyarbakır’da “Küresel Riskler ve Yerel Çözümler” ana teması ile düzenlenen 20. Yıl Zirvesi’nde yaptığı konuşmada şöyle demiş: “Ne üretimin teknoloji yapısı ve bölgesel dağılımı ne de gelir dağılımı, para ve maliye politikaları ile düzeltilebilir. Geçtiğimiz döneme göre ekonomide öngörülebilirlik kayda değer düzeyde iyileşmiş olsa da iş dünyası hâlâ gelecek yıl için önünü görmekte zorlanıyor. Bizim daha öngörülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Çünkü piyasa ekonomisinin temelinde sağlam bir hukuk düzeni ve iyi işleyen bir adalet mekanizması yatar. Adaletin ve hukukun olmadığı bir ortamda, ekonomide kalıcı bir iyileşme ve kalkınma mümkün değil. Türkiye için kalkınmanın yolu da demokrasiye olan güvenin pekiştirilmesinden geçer. Öngörülebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirdiğimizde enflasyonun hızla düştüğünü, büyümenin canlandığını, yatırımların ve istihdamın arttığını göreceğiz. Makroekonomik istikrarsızlığı geride bırakıp sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına gireceğiz.”

Aynı toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise şunları kaydetmiş: “Enflasyonla mücadele için, sıkı para politikasına ve ekonomideki soğumaya devam etmek gerekecek. Enflasyonla mücadelenin gerektirdiği fedakârlıklar deyince, kamuda tasarruf, verimlilik ve kayıt dışı ile mücadele konusunda daha güçlü adımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki toplumun her kesimi bu yükü sırtlanıyor, kamunun da önemli ölçüde tasarrufa gitmesi ve verimliliği artırması çok mühim. Eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ise eğitime ayrılan kaynakların etkin kullanılmasıyla doğrudan alakalı. Eğitim, asla tasarruf etmememiz gereken bir alan. (...) Önümüzdeki önemli toplumsal ve ekonomik sorunları aşabilmek için, demokratik süreçlerin işlerliğini korumalıyız. Ülkemizin dünyadaki siyasi ve ekonomik gücünü, demokrasinin gücü ve hukuk devletinin sağlamlığı belirleyecektir.” (t24.com.tr, 7 Aralık 2024)

Esasında bu konuşmaları öncelikli olarak siyasetçilerin ve idarecilerin yapmasını istemek beklemek gerekmez mi? Siyasetçilerin ‘hak, hukuk ve adalet’ meselesini unutmuş gibi davranmaları Türkiye için büyük bir kayıp değil mi? İş dünyasının ‘önce hukuk ve adalet’ demesi siyasetçileri bir değil, dokuzyüz defa düşündürmeli.

Peki, iş dünyasının temsilcilerinin gördüğünü siyasetçi ve idareciler görmüyor mu? Niçin bu apaçık gerçeği görüp de gereğini yapmıyorlar? Niçin ‘hak, hukuk ve adalet çağrıları’na kulak tıkıyorlar?

Niçin, evet niçin?

