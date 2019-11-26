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26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Adaleti tesis et, ekonomi düzelir

Faruk ÇAKIR
26 Kasım 2019, Salı
Milletin karşı karşıya olduğu dertlerden biri de ekonomideki sıkıntılardır.

Türkiye’yi idare edenler de konuşmalarında bu hususa dikkat çekip, ekonomik sıkıntıları aşma sözü veriyorlar. Bunun için de ‘ekonomi paketleri’ açıklandığına hepimiz şahidiz.

Ancak Prof. Dr. Emre Alkin’in dikkat çektiği önemli bir nokta var: Ekonomiyi düzeltmek için işe ‘ekonomi’den başlamak gerekmez. Hatta Alkin’in bu yorumundan yola çıkarak, daha doğru bir tabirle  ‘ekonomiden başlamamak’ gerekir de diyebiliriz. Nasıl ki baş ağrısı çeken insan icabında ilâcı başına değil de midesine ‘sürer’, onun gibi.

İşte Prof. Dr. Emre Alkin’in yorumu: “(Türkiye’de) Kimsenin ekonomiye odaklandığı falan yok. Zaten ‘ekonomiye odaklanmak’ da saçma. Ne ekonomisi yahu. Memlekette atılması gereken bir sürü adım var.  Bunların ekonomik yansımaları olacak. Meselâ, sefaleti gidermek. Türkiye, OECD ülkeleri arasında küçük yaşta en çok sefalet yaşanan ülke. Ayrıca Türkiye OECD ülkeleri arasında ailelere yapılan sosyal yardımın millî gelire oranı bakımından en sonuncu ülke. Amerika’dan bile kötüyüz. Seçimden sonra ‘Şimdi sıra ekonomide’ dendiğinde bana bir gülme geliyordu, şimdi sinirleniyorum. Hani (sanki) eğitim süper, her şey muazzam, hak ve özgürlükler tavan yapmış, ondan sonra adalet muhteşem işliyor, emniyet güçlerimiz adaletli davranıyor, iş yerlerindeki bütün patronlar patronluğu bırakıp ‘lider’liğe başlayıp bir orkestra şefi gibi oldular... Memlekette marka üzerine marka çıkarılıyor. Herkes Türkleri konuşuyor... Yok ki öyle bir şey. (Sanki) Sanatçılarımız dünya çapında büyük işler başardı. Sporcularımız da göz dolduruyor. Herkes diyor ki ‘Keşke bir de Türk olsaydık.’ Böyle bir durumda değiliz ki. Hangi ekonomiye sıra geldi? Atılan adımların ekonomik sonuçları kendiliğinden olur zaten. Yani bir ülkede özgürlük, adalet, eşitlik ve eğitim en üst seviyeye çıkartılsın, ekonomi kendiliğinden düzelecek... Neden düzelmiyor? Bundan düzelmiyor. Hâlâ anlatamadık, dilimizde tüy bitti. İş dünyası diyor ki, ‘Yahu hocam bunlar yapısal reform, bunlar uzun vadeli...’ Yahu arkadaş, bak, kısa vadeleri yan yana eklediğinde uzun vade oluyor. Kısa vadede siz bunları yapmalısınız.” (TV100’de yaptığı açıklama, 21 Kasım 2019)

Türkiye’yi idare edenler hadiseye bu pencereden baksa ve ekonomi başta olmak üzere diğer dertlerin düzelmesine de vesile olacak hak, hukuk ve adalet yolunu açsa çok daha iyi olmaz mı? Hem Türkiye’de hem de dünyada yaşanan hadiseler gösterdi ki hak, hukuk ve adalet olmadan zenginlik de olmuyor. Ayrıca hak, hukuk ve adalet yolunu açmak ya da o yolda yürümek için ekonomini düzelmesi şartı bile  gerekmez. Ekonominin düzelmesine sebep olmasa bile hak, hukuk ve adalet yolundan yürümek gerekir.

Ülkemizin geldiği nokta bunu herkese gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Mutlaka bu yolu tercih etmek icap ediyor. Hürriyet ve adalet yolundaki yürüyüşün uzun vadeli olduğunu ifade edip bu yoldan geri dönme tavsiye edilebilir mi? Uzun ve ince bir yol olsa da bu yolda yürümek milletin ve memleketin menfaatinedir. Bunu yapmayıp kısa vadeli çareler peşinde koşmak hepimize kaybettirir.

Temennimiz hak, hukuk ve adalet yolunun gecikmeden tercih edilmesi ve kararlı adımlarla  ilerlenmesidir. “Hayır biz bunu yapmayacağız. Bize ‘Ankara Kriterleri’ yeter” diyen varsa millete zarar  vermiş olur. Adaleti tesis edelim, ekonomi kolayca düzelir inşallah.

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