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21 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Adaletsizlikler bitsin

Faruk ÇAKIR
21 Aralık 2024, Cumartesi
Hemen herkes bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığında en yüksek perdeden itiraz eder ve bunda haklıdır.

Fakat aynı itiraz ne hikmetse ‘başkası’na yapıldığında seyirci kalanlar da olur. Elbette bu anlayışla hareket edenlerin çoğunluk olduğu bir yerde adaleti tesis etmek de mümkün olmaz. Nitekim ülkemizde ‘adaletsiz sistem’in devam etmesi biraz da buna bağlı.

Hatırlanacağı üzere Kâzım Güleçyüz ağabeyimiz bir sosyal medya mesajı sebebiyle tutuklanmış ve hapsedilmişti. İlk günden itibaren bu tutukluluğun haksız ve adaletsiz olduğu hukukçular tarafından da ifade edildi. Netice itibarıyla neredeyse 2 ay sonra ilk duruşma yapıldı ve tahliye kararı çıktı. 

19 Aralık 2024 Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen dava için İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de Yeni Asya okuyucuları mahkeme salonunun önüne gelmişti. Mahkeme salonu nispeten küçük olduğu için olsa gerek, salona sadece yargılananların aileleri ve çok sınırlı dinleyici alındı. Dolayısı ile mahkeme önünde bekleyenlerin iki üçü müstesna büyük çoğunluk duruşmayı izleyemedi. 

Mahkemeyi takip etmek için başta Yönetim Kurulu Üyelerimiz, gazetemizin Genel Müdürü ve yazar arkadaşlarımız da oradaydı. Neticede mahkeme başkanı kararını ‘tahliye’ olarak açıkladı ve bu bilgi avukatlar aracılığıyla salon dışında bekleyenlere duyuruldu. Başta ailesi olmak üzere orada bulunan herkes bu habere ve adaletin gecikmeli de olsa tecelli etmiş olmasına sevindi. 

Sırada ‘tahliye’nin fiilen gerçekleşeceği Silivri Cezaevi’ne gitmek vardı. Avukatın da, cezaevinde tahliyenin akşam geç saatlerde olacağını hatırlatması üzerine akşam namazı vaktinde bazı ağabey ve kardeşlerle Silivri’deki “Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi”ne gittik ve tahliyenin olmasını bekledik. Gelen oldu, giden oldu ama tahliye epey gecikti. Neticede saat 23:00 civarında gelen bir cezaevi aracından Kâzım Ağabey de indi ve orada bekleyen okuyucularımızla kucaklaştı. Herkes geçmiş olsun temennilerini dile getirdi ve sıcak bir kaynaşma oldu. Tabiî ki cezaevi önünde tahliye olacak yakınlarını bekleyen çok sayıda başkaları da vardı. Herkesin gözü cezaevinden çıkacak araçları gözlüyor. 

Kâzım Ağabey tahliye sonrası yaptığı kısa açıklamada, maruz kaldığı bu tutukluluğun haksız olduğunu bir defa daha dile getirdi ve tahliyesinin bu hatadan dönülmüş olmasını gösterdiğini ifade etti. Güleçyüz şunları da ilâve etti: “Bu bir hukuksuzluk süreciydi. Bu durum, demokrasi ve hukuk mücadelesinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Zulüm devam etmez. Hak yerini bulur, adalet yerini bulur. Bu inançla, her hangi bir şekilde yılgınlığa düşmeden hukuk ve adalet mücadelesine hep beraber devam etmeliyiz.”

Neticede Perşembe günü sabah saatlerinde Çağlayan’da başlayan süreç, gecenin ilerleyen saatlerinde Silivri’deki tahliye ile neticelendi. Temennimiz kime karşı olursa olsun hukuksuzluk ve adaletsizlik yapılmaması. Ve aynı zamanda kime karşı olursa olsun yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe herkesin ve hepimizin birlikte karşı çıkmamız... Bunu yapabilen bir Türkiye, her türlü krizi aşmayı da başarır vesselam.

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