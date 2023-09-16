"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti”

Faruk ÇAKIR
16 Eylül 2023, Cumartesi
Türkiye’de yaşayanlar ‘devlet’den ya da idarecilerden acaba çok şey mi istiyorlar?

Esasında bütün tartışmaların temelinde ‘insana yaraşır bir şekilde yaşama’ talebi var. Yani, niçin pek çok ülkede yaşayanlar için dünya ‘terakki, hak, hukuk ve adalet dünyası’ olsun da bizim için olmasın? Daha iyi şartlarda yaşamayı talep etmek niçin ‘kötü’ olsun?

8 Eylül 2003 tarihinde vefat eden ‘süper vali’ Recep Yazıcıoğlu’nun bir TV programındaki sözleri bugün de geçerliliğini koruyor. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli’de valilik yapan ve açıklamalarıyla kamuoyunda ilgi gören Recep Yazıcıoğlu’nun ülkemize dair sözleri, vefat yıldönümünde yeniden gündem olmuş. 

“32. Gün” programında gazeteci Cüneyt Özdemir’e açıklamalar yapan Yazıcıoğlu, “‘Mezarıma hür, demokrat, adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti yazın’ demişsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı” sorusuna şöyle cevap vermiş: “Şahsiyet olarak kıvırtma vaziyetlerinin olmadığı; özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyaların olmadığı, çetelerin olmadığı özgür bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak çünkü sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin ne sivil inisiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın. İşte kurtarıyorlar bizi zaten. Bunları anlattığımız zaman diyorlar ki ‘Efendim Batı standartları bize göre değil.’ Peki 130 yıllık batılılaşma macerası ne oluyor? O zaman Uganda’yla, Tanzanya’yla beraber olalım. Onlarla bir pakt imza edelim. Tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz. Avrupalılardan daha yakışıklı, daha güzel giyiniyoruz ama onlar gibi yönetilemiyoruz, üretemiyoruz.“

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun bu vasiyetine uyulup mezarına “Hür, demokrat, adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti” diye bir mesaj yazılıp yazılmadığını bilemiyoruz. Ancak böyle bir talepte bulunan tek kişinin Yazıcıoğlu olmadığını görmek lazım. Muhtemelen binlerce kişi bu ve benzeri ‘vasiyet’le öbür aleme gidiyor. 

Peki, Türkiye’nin “hür, demokrat, adam gibi bir ülke” olması çok mu zor? İnanın hiç zor değil ve böyle bir ülke olmak için ‘para’ya da ihtiyaç duyulmaz. Keşke “hür, demokrat, adam gibi bir ülke” olma talebi vatandaştan gelse, ama bu olmuyorsa bile idareciler böyle bir ülkede yaşamamızı temin edebilirler. 

“Özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyaların olmadığı, çetelerin olmadığı” bir ülkede yaşamayı talep etmek en temel hakkımız değil mi? Bunları istemek fena mı?

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasimizin kara günü

    Dijital beceri eksikliği işimizden edebilir

    Emekli huzurevine sığındı

    Enflasyon düşecekse büyümeden fedakarlık yapalım

    'İstediğimiz gibi bitmedi, Afganistan’da savaşı kaybettik'

    Finlandiya da Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

    Depremzedeye eşya yardımı unutuldu

    Wagner, İngiltere tarafından 'resmen' terör örgütleri listesine alındı

    Marmara’da durum vahim! - İstanbul'da barajlar alarm veriyor

    Madımak davası zaman aşımına uğradı

    Çay zamları da vatandaşı zorluyor

    Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

    Kocaeli - Gölcük'teki kazada işçi servisinin çarptığı anne ve kızı vefat etti, 6 kişi yaralandı

    9 kişide Eris varyantı görüldü

    Dünya için harekete geçme zamanı

    Fas’ta can kaybı 3 bine yaklaştı

    Oslo, İsrail’e hizmet ediyor

    'Tam bir 'tsunami'ydi'

    Mallara serbest dolaşım, üretene vize engeli

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Evden giden ailelerin elden giden çocukları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, kalbe iman hali telkin ediyor
    Mehmet KARA

    Duâlarla anıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Gençleri anlamak zor değil
    Genel

    Demokrasimizin kara günü
    Ahmet BATTAL

    AB, mafya operasyonları ve hukuk devleti
    Cihat ERDOĞ

    İlim ve iman
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denk bütçe uzmanı: Hasan Polatkan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Gıpta damarını tahrik etmemek” ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.