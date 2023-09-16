Türkiye’de yaşayanlar ‘devlet’den ya da idarecilerden acaba çok şey mi istiyorlar?

Esasında bütün tartışmaların temelinde ‘insana yaraşır bir şekilde yaşama’ talebi var. Yani, niçin pek çok ülkede yaşayanlar için dünya ‘terakki, hak, hukuk ve adalet dünyası’ olsun da bizim için olmasın? Daha iyi şartlarda yaşamayı talep etmek niçin ‘kötü’ olsun?

8 Eylül 2003 tarihinde vefat eden ‘süper vali’ Recep Yazıcıoğlu’nun bir TV programındaki sözleri bugün de geçerliliğini koruyor. Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli’de valilik yapan ve açıklamalarıyla kamuoyunda ilgi gören Recep Yazıcıoğlu’nun ülkemize dair sözleri, vefat yıldönümünde yeniden gündem olmuş.

“32. Gün” programında gazeteci Cüneyt Özdemir’e açıklamalar yapan Yazıcıoğlu, “‘Mezarıma hür, demokrat, adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti yazın’ demişsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı” sorusuna şöyle cevap vermiş: “Şahsiyet olarak kıvırtma vaziyetlerinin olmadığı; özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyaların olmadığı, çetelerin olmadığı özgür bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak çünkü sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin ne sivil inisiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın. İşte kurtarıyorlar bizi zaten. Bunları anlattığımız zaman diyorlar ki ‘Efendim Batı standartları bize göre değil.’ Peki 130 yıllık batılılaşma macerası ne oluyor? O zaman Uganda’yla, Tanzanya’yla beraber olalım. Onlarla bir pakt imza edelim. Tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz. Avrupalılardan daha yakışıklı, daha güzel giyiniyoruz ama onlar gibi yönetilemiyoruz, üretemiyoruz.“

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun bu vasiyetine uyulup mezarına “Hür, demokrat, adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti” diye bir mesaj yazılıp yazılmadığını bilemiyoruz. Ancak böyle bir talepte bulunan tek kişinin Yazıcıoğlu olmadığını görmek lazım. Muhtemelen binlerce kişi bu ve benzeri ‘vasiyet’le öbür aleme gidiyor.

Peki, Türkiye’nin “hür, demokrat, adam gibi bir ülke” olması çok mu zor? İnanın hiç zor değil ve böyle bir ülke olmak için ‘para’ya da ihtiyaç duyulmaz. Keşke “hür, demokrat, adam gibi bir ülke” olma talebi vatandaştan gelse, ama bu olmuyorsa bile idareciler böyle bir ülkede yaşamamızı temin edebilirler.

“Özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyaların olmadığı, çetelerin olmadığı” bir ülkede yaşamayı talep etmek en temel hakkımız değil mi? Bunları istemek fena mı?

