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7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Adil olmak için paraya ihtiyaç yok ki!

Faruk ÇAKIR
07 Mart 2022, Pazartesi
Türkiye’yi idare edenler görmek istemese de, adaletten uzaklaşmanın ağır bedelleri var ve ülkemiz bu bedelleri ödemek durumunda kalıyor.

Yıllar önce ‘devlet kararı’ olduğu ilân edilen Türkiye’nin AB üyesi olma hedefine ulaşılmamış olması; hak, hukuk ve adalet yolundan uzaklaşmış olmanın bir neticesi değil mi?

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında Ankara ve İstanbul’da yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı Türkiye rapor taslağını tartışmış ve o tartışmada da yine ülkemizdeki ‘hak, hukuk ve adalet eksikliği’ gündeme gelmiş.

Sanchez-Amor, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini geliştirmesinin önündeki en büyük engelin hâlâ “insan hakları ve hukuk devleti alanında hiçbir ilerlemenin sağlanmaması” olduğunu dile getirmiş. 

AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ise, Türkiye’nin önemli bir stratejik ortak olduğunu, Türk otoritelerinin daha ılımlı bir diyalog içine girdiğini, ancak insan hakları alanında ilerleme sağlanmamasından da büyük endişe duyduklarını dile getirmiş. McAllister, Türkiye’den “ifade hürriyeti ve hukukun üstünlüğü gibi konularda söz verdiği adımları atmasını beklediklerini” beyan etmiş.

Heyette yer alan Romanyalı komisyon üyesi Gheorghe-Vlad Nistor da, “Geçen hafta ben de Türkiye’deydim. Maalesef temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanında önemli bir ilerleme göremedik. Sivil toplum örgütlerinin hergün karşılaştıkları zorluklar karşısında şoke oldum. Özellikle iktidar ile hem fikir olmadıkları zaman hemen terörizmle suçlanmaları şok edici. Ama bu yıl yetkililer bize kapılarını açmaya çalıştı. Atmosfer farklı, buna katılıyorum. Belki seçim dönemine yaklaşmakla ilgili bir durum” tesbitinde bulunmuş.

AP Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin beyanlarından anlaşılacağı üzere Türkiye’nin AB üyeliğinin önündeki en büyük engel adalet sistemindeki sıkıntılardır. Peki, bunu sadece ‘yabancılar’ mı söylüyor? Tam aksine Türkiye’yi idare edenler dahil büyük çoğunluk adalet sisteminde ciddî sıkıntılar olduğunu her defasında itiraf ediyorlar. 

Heyette yer alan Romanyalı komisyon üyesi Gheorghe-Vlad Nistor’ın tesbitleri de çok can yakıcı. Nistor, “Sivil toplum örgütlerinin hergün karşılaştıkları zorluklar karşısında şoke oldum. Özellikle iktidar ile hem fikir olmadıkları zaman hemen terörizmle suçlanmaları şok edici” demiş. Bu tesbitlere itiraz edecek bir idareci çıkar mı?

Sadece AB üyeliği değil, pek çok konuda Türkiye’nin önünde engel olarak duran bu adaletsizliği ortadan kaldırmak ve ‘tam âdil bir ülke olmak’ çok mu zor? Ya da bunun için ‘para’ya mı ihtiyaç var ki adalet yolunun açılması hep ertelenip, öteleniyor?

Ekonomik krizi aşmak için para lâzım, fakat adaletsizlik krizini aşmak için para şart değil. Âdil olmak yeterli...

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