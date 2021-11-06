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6 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Âdil seçim ilk şart

Faruk ÇAKIR
06 Kasım 2021, Cumartesi
Türkiye’deki siyasî ve sosyal konular üzerinde raporlar hazırlayan “Denge ve Denetleme Ağı” önümüzdeki seçimler için “Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlamış. Rapora bakıldığında ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birinin de ‘âdil seçim’ler olduğu anlaşılıyor.

“Seçimin ne zaman yapılacağına ya da sadece seçim sisteminde yapılacak olası değişikliklere değil, âdil ve özgür olup olamayacağına odaklanarak bir rapor hazırladık” denilerek kamuoyu ile paylaşılan raporun ‘Sonuç’ bölümü bile seçim sistemimizde ciddi sıkıntılar olduğunu ortaya  koyuyor. (@DengeDenetleme, 3 Kasım 2021)

Raporun ‘sonuç’ bölümünde gündeme taşınan tavsiyelerden bir bölümü şöyle: 

“Bir yıl daha uzatılan bazı OHAL uygulamalarının tekrar uzatılmaması gerekmektedir. Bu uygulamalar yürütme erkine geniş yetkiler vererek seçimlerin serbestliğini ve âdilliğini olumsuz yönde etkileyecek düzenlemelerdir.

“Denetim yetkileri dernekler ve meslek kuruluşlarına doğru genişletilen Devlet Denetleme Kurulu’nun yürütmeden bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması gerekmektedir. Keza halihazırdaki yapısıyla Devlet Denetleme Kurulu, yürütmenin doğrudan etkisi altındadır. Bu hem siyasî parti finansmanı açısından hem de sivil örgütlenme özgürlüğü açısından problem yaratma potansiyeline sahiptir.

“Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni sosyal medya düzenlemesi bağlamında, sosyal medya üzerinden yalan haber yapan, yayan ve hakaret edenlere verilecek cezaların somut kriterler üzerinden belirlenmesi, alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olmaması gerekmektedir. Sosyal medya alanını denetlemesi için oluşturulması öngörülen kurumun yürütmeden bağımsız ve tarafsız olması ve hesap verilebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu tür bir düzenleme için farklı ülkelerdeki modeller değerlendirilebilir. Ancak Türkiye’de bu modellerin ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde uygulanmasına yönelik yapısal problemler gözden geçirilmelidir. Dijitalleşen dünyada siyasi partilerin âdil ve serbest şekilde rekabet edebilmesi için bu düzenlemenin tüm paydaşların (muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlar) geniş katılımıyla yapılması gerekmektedir.

“Seçim kanunu ve siyasî partiler kanununda yapılması öngörülen değişikliklerin hazırlanması sürecinin, iktidar grubu içerisinde ikili müzakere şeklinde değil, geniş katılımlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu, seçimlerin meşrûiyeti açısından ve demokratik kriterlere uyum açısından yaşamsaldır. 

“Hiç şüphesiz ki Türkiye’de seçimlerin demok- ratik kriterlere uygunluğunu geriye götüren ve götürme potansiyeline sahip düzenlemeler yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Siyasî partilerin aday belirleme sürecinden Yüksek Seçim Kurulunun yapısına, diğer düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıkları ve tarafsızlıklarından, özgür ve bağımsız  medyaya birçok alanda seçimlerin demokratik kriterlere uygunluğunu olumsuz yönde etkileyen yapısal sorunlar bulunmaktadır.”

Seçim sisteminde muhtemelen başka problemler de vardır. Ancak raporda sıralanan mahzurları kim savunabilir? ‘Tartışmalı seçim sistemi’ seçimlerin neticesine tesir ederek esasında iktidara da zarar vermiş olmaz mı? Yeni düzenlemeler yapılırken mümkün olduğu kadar geniş ve farklı siyasî görüşlere müracaat gerekmez mi?

Ekonomik ve sosyal meseleler kadar ‘âdil seçim sistemi’ ihtiyacı da Türkiye’nin öncelikli gündemi arasındadır vesselam.

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