“Adildir” diyen var mı?

Seçim tarihinin ilan edildiği günden bu yana her siyasi parti imkânları ölçüsünde sözünü söyledi, vaadlerini sıraladı.

Seçim günü olan 14 Mayıs 2023’de millet tercihini sandıkta ortaya koyacak ve çıkan neticeye göre Türkiye yoluna devam edecek inşallah.

Yeteri kadar gündeme gelmemiş olsa da bu seçimin en önemli farklarından biri, partiler arasında ‘adil bir yarış’ olmamasıydı. Kimilerine göre bu mesele önemli görülmese de, esasında doğru bir netice için seçim yarışının adil cereyan etmesi icap ederdi. “Adaletsizlik bizim işimize yarıyor. O halde bu durum devam etsin” demek; bir bakıma “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışında olmak gibidir. Adaletsiz yarışa imkân veren bu sistemden istifade eden iktidar mensupları görünüşte kazanmış olsalar bile esasta ve hakikatte kaybetmiş sayılırlar. Adil olmayan bir yarışı kazanan nasıl sevinir ve sevinmesi doğru olur mu?

Bazıları da, “Her seçimde iktidar zaten avantajlı olur. Dolayısı ise iktidarın ‘devlet imkânlarını kullanması’ normaldir” demeyi tercih ediyor. Mühim olan ‘adil bir seçim’ değil mi? Kim olursa olsun, adil olmayan seçim sistemini temize çıkarmak, yanlışı savunmak olur mu?

Hukukçu Mehmet Gün, mevcut duruma itiraz ederek şöyle demiş: “14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa giderek devleti tek başına yönetecek yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçeceğiz. Sonraki 5 yıl boyunca, devlet yönetimi hakkında sadece şikâyet edebileceğiz; hatalarını düzeltmek, eksiklerini gidermek ve doğru karar almalarını sağlamak için tek bir aksiyon bile alamayacağız. Yeni cumhurbaşkanı kimseye hesap vermeden, kimseyle istişare etmek zorunda olmadan keyfine göre bakanlar, baş danışmanlar, danışmanlar, bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratlar atayabilecek. Eğer kendi kendini sınırlamaz ve demokrat bir tavır sergilemezse yeni cumhurbaşkanı adeta hükümdarımız, atadıkları kimseler de kralın imtiyazlı adamları gibi olacak.”

“Gerçekten de adaletsiz bir seçime giriyoruz” diyen Gün, şu tespiti de yapmış: “Diğerleri ile eşit yarış içinde olmaları, en yetkin olanın kazanması gereken seçimlerde devleti yönetenler ile muhalifler eşit şartlarda yarışmıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlar seçim yasaklarından muaf. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre bakanlar, kamu görevlisi bile değil; kamu görevi yapan, yetkileri kullanan, ayrıcalıklı, sorumsuz fakat ne olduğu belirsiz ucubeler sanki! İktidar partisi ana muhalefet partisinin neredeyse iki katı oranında Hazine yardımı aldı. Yetmezmiş gibi bakanlar ve iktidar partisi devletin uçağını ve sair imkânlarını da kullanarak seçim kampanyası yürütüyor.”

Geçmiş yıllarda da devlet imkânlarını kullananlar olurdu, ama bu hem sınırlı olurdu hem de kamuoyunda tartışılır ve itiraz edilirdi. Şimdi ise en adaletsiz bir durum olduğu halde, bu mesele gündem dahi olmuyor. Sanki her iş kuralına göre işliyor gibi bir anlayış var.

İktidarın seçim kampanyası sırasında ‘devlet imkânlarını’ kullanmadığını söyleyebilen ya da mevcut durumun ‘adil’ olduğunu söyleyebilen insaf ehli çıkar mı?