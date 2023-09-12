"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Ah şu darbeciler!

Faruk ÇAKIR
12 Eylül 2023, Salı
Türkiye’nin siyasi ve sosyal tarihine derin yaralar açan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden bunca yıl geçti ve hala bu darbeyi yapanlarla hukuk önünde tam bir hesaplaşma yapılabilmiş değil.

Gerçi darbeyi yapanlar esas hesap verilecek olan aleme gitti, ancak hayattayken de bu hesap sorulabilmiş değil.

Tabii ki 12 Eylül 1980’deki ‘emir komuta zinciri içindeki darbe’ Türkiye’nin maruz kaldığı ilk darbe değil. Geçen yıllar gösterdi ki ‘son darbe’ de olmamış. Siyasi yorumcuların büyük çoğunluğu uzun yıllar; “12 Eylül son darbedir. Bundan sonra daha darbe olmaz” şeklinde konuştular. Hal ve gidiş de böyle konuşmaya müsait görünüyordu. Çünkü ekseriyet darbecilere kızgındı ve onları hayırla yad etmiyordu. Fakat darbecilere hukuk önünde gerekli hesaplar sorulmadığı için 12 Eylül maalesef ‘son darbe’ olmadı. Eğer darbecilere adaletin gerektirdiği şekilde hesap sorulmuş olsaydı, daha sonra darbelere teşebbüs eden olabilir miydi?

Esasında darbeleri kökünden çözmenin yolu, iyi bir eğitim sisteminden geçer. “Ne alaka var?” diyenler çıkabilir. Şöyle ki, darbeleri ve darbecileri besleyen asıl unsun ‘cehalet’tir. Hatırlanacağı üzere bir millet, hakkının ve hukukunu bilmezse, ‘iyi idareciler’i bile ‘baskı’cı ve dolayısı ile darbeci yapabilir.

12 Eylül darbecilerinin hazırlattığı “1982 darbe anayasası” nasıl olup da yüzde 90’da fazla ‘evet’ oyu alıp yürürlüğe girdi? Cehaletin hükmetmediği bir yerde milletin seçtiği siyasetçiler için kim ‘tencereyi pislettiler’ diyebilirdi? Cehaletin hükmetmediği bir yerde, millet kendi seçtiği idarecilere ‘siyasi yasak’ getiren bir anayasaya ‘evet’ der miydi? Cehaletin hükmetmediği bir yerde, darbeciler meydanlarda alkışlanır mıydı?

Cehaletin ‘en büyük düşman’lar arasında sayılması tesadüfi değildir. Türkiye darbeleri ve darbecileri gerçek anlamda mağlup etmek istiyorsa; önce cehaletine yenmelidir. Bunun yolu da şuurlu, bilgili, eğitimli nesiller yetiştirmekten geçer. 11 Eylül 2023’de ilk ders zili çalan eğitim sistemimiz; acaba cehaleti yenebilecek şekilde planlanabilmiş midir? 

“Okul binalarını yeniledik. Öğrencilere de bedava kitap veriyoruz. O halde eğitim meselesini yoluna koyduk” diye düşünler yanlış yapıyor. Elbette bunlar da yapılsın, ama esas meselenin ‘iyi, eğitimli, şuurlu, hakkına hukukuna sahip çıkan gençler’ yetiştirmekten geçtiği bilinsin. 

Darbecilere en büyük destek iyi ile kötüyü, hak ile haksızlığı birbirinden ayıramayanlardan gelmiyor mu? Aynı zamanda “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” şeklindeki anlayış darbecilerin arayıp da bulamadığı zemin değil mi?

Ahi şu darbeciler! Cehaleti övüp başımıza bela ettiler...

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    Kaç kişi birden fazla maaş alıyor?

    İttifak şart

    KİT’ler borç batağında

    6 üniversiteye 70 akademisyen alınacak

    6-17 yaş arasında 570 bin çocuk okula gidemiyor

    Çorap sektörü de alarm veriyor

    Fas’ta zamana karşı yarış

    Kurak alanlar artacak

    Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı

    Zam yağmuru artarak sürüyor

    Motorine bir zam daha

    İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı

    Libya'nın doğusunda sel: 2 ölü

    Devegeçidi Baraj Gölü'nün doluluk oranı yüzde 65'ten 27'ye düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?
    Cevher İLHAN

    “12 Eylül”den “15-20 Temmuz”a
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarih mahkemesinde darbe duruşması
    Ali FERŞADOĞLU

    Ya saftır, ya müfsittir, ya da!
    Faruk ÇAKIR

    Ah şu darbeciler!
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, ikna ve ispat yolunu ihtiyâr etmiştir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya ve 12 Eylül
    İbrahim Aktaşcı

    Ne sağcıyım ne solcu: Davulcuyum davulcu!
    Hasan GÜNEŞ

    12 Eylül
    Süleyman ALIÇ

    Gözümüzü neden yumalım?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.