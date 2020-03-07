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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Aileye kim sahip çıkacak?

Faruk ÇAKIR
07 Mart 2020, Cumartesi
Cemiyetin temeli olan ailenin tehlikede olduğunu ehil olanlar yıllardan beri hatırlatıyor.

Kısmî tedbirler alınsa da maalesef bu husustaki tehlike azalmayıp artıyor. Son yıllarda medyanın da olumsuz etkisiyle bu husustaki tahribat çoğalmış durumda. Kötü tablonun en büyük delili de boşanmaların tahminlerden daha fazla artmasıdır. 

Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de evlenme oranları son 10 yılda yüzde 25 azalmış. Tabiî ki evlenme nispetinin azalması yanında boşanmalar da artmış. Elbette bu rakamlar Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında kötü değil. Ancak Türkiye şartlarında tehlikenin kapıya dayandığından ziyade “tehlike evin içine girmiş” denilebilir.

Evlilikler azalırken boşanmaların artmasını değerlendiren uzmanlar önemli tesbitlerde bulunmuşlar. Bunların bir kısmını hatırlatmakta fayda var. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Demir şöyle demiş: “Son yıllarda genç işsizliği oranlarında bir artış yaşandı. Evliliğin yüksek maliyetleri gençleri çekimserliğe itti. Verilere göre evlenme yaşı 30’ların üzerine çıktı. Öte yandan evlilikle birlikte ortaya çıkan ortak yaşam maliyetlerinin karşılanması konusunda da bir güvenceye sahip olmamaları gençleri evlilikten uzak tutuyor.” 

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Türk, günümüzde artan bireyselleşme eğiliminin aile ve evlilik kurumuna olan bakış açısını değiştirdiğini söylüyor: “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına karşı şiddet olaylarının önüne geçilememesi gibi nedenler de evlilik kurumuna olan güveni sarsmış durumda.” 

Avukat Duygu Delibaş ise boşanma hızında yaşanan artışın gençleri evlilik kurumundan soğuttuğuna dikkat çekiyor: “Evliliğe adeta bir ‘oyun’ gibi bakılıyor. ‘Bir yastıkta kocayalım’ anlayışı zaman içerisinde yerini ‘Zaten anlaşamazsak boşanırız’ düşüncesine bıraktı.”

Av. Cengiz Hortoğlu’nun tesbitleri ise şöyle: “Modernizmle birlikte mutluluk tanımı çok değişti. Sosyal medyaya bir bakın! Hep güleceğiz, hep neşeli olacağız. Bir insanın üzülmesi, acı çekmesi, ağlaması, hüzünlenmesi doğal değilmiş gibi. Oysa yaşanan tüm bu duygular bize ait. Cefa çekmeden sefa sürme isteği insanları tahammülsüzleştiriyor, yalnızlaştırıyor, evlilikten uzaklaştırıyor. Geleneksel aile yapısı yerini çekirdek aileye bıraktı. Eskiden aileler çocuklarının evlenmelerinde daha etkindi. Özellikle büyük şehirlerde artık gençlerin kararları üzerinde ‘büyük sözü’ geçmiyor.” (Aktaran: Fulya Soybaş, Hürriyet, 23 Şubat 2020)

Her 100 evlilikten 25’inin boşanmayla sonuçlandığı bir Türkiye’nin “Büyük Türkiye” olması acaba nasıl mümkün olacak? Bir yıl içerisinde 142 bin çiftin boşandığı bir ülke huzurlu ve mutlu olabilir mi?

Bu mesele 80 milyonun ve daha geniş bir pencereden bakılırsa dünya insanlarının meselesidir. Keşke sadece Türkiye’de değil, dünyada da hiç kimse boşanmak durumunda kalmasa. Ailede sağlanan huzur ve mutluluk önce cemiyete, sonra da bütün dünyaya yayılabilir. Dolayısıyla aileye sahip çıkmak dünyanın meselesidir ve öyle de olmalıdır.

Peki, eğitim sistemi iyi olmayan bir ülkenin aile yapısı sağlam olabilir mi? Sağlam aile için önce kalpleri ikna edebilen bir eğitim sistemi şart, vesselâm.

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