Akademisyenlerin göçü

Gençlerin okumak ve çalışmak için yurt dışına çıkmak istemesi ne hikmetse idarecilerin gündemini meşgul etmiyor.

“Ne oldu da gençler, akademisyenler, sağlık çalışanları başka ülkelerde çalışmayı tercih ediyorlar” diye bir dertleri yok. Hatta, gidenleri kınayan, onları “Türkiye’yi sevmeyenler” olarak tarif edenler var.

Yurt dışında okumak, kendisini geliştirmek ve ‘diploma’ aldıktan sonra ülkeye dönmek esasında takdire şayandır. Çünkü alınan eğitimin neticesi ve faydası ülke menfaatine kullanılmış olur. Fakat Türkiye’de yaşanan bu değil. Neredeyse lise öğrencileri bile yurt dışına gitmek, orada okumak, orada çalışmak ve orada yaşamak istiyor. Böyle bir talep eskiden de vardı, fakat son yıllarda bu durum katlanarak arttı. Hele hele üniversite eğitimini burada aldıktan sonra başka ülkelere gitmek isteyenlerin çoğalması Türkiye’nin ‘beyin’lerini kaybetmesi anlamına gelmez mi?

Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’den 12 bin akademisyen yurtdışına gitmiş. Türkiye Bilişim Vakfı desteği ile yapılan araştırmaya göre, Türkiye ekonomisinin sıkıntısı kaynak eksikliği değil, var olan kaynağı doğru noktalara yönlendirememek. “Türkiye’nin en önemli sorunu verimliliktir” diyen Prof. Akçiğit, inovasyon çeşmesinden suyun çok cılız aktığını vurgulayarak, “Kaçak nerede? Bunu bulmak zorundayız. Verimlilik bazlı büyüme hikayemiz yok. Özel sektörle akademimizi bir araya getirmiyoruz. En iyi üniversitelerimiz bile irtifa kaybediyor” demiş.

Araştırmanın detaylarında ortaya konulan veriler şöyle: Akademisyenler 5 gruba ayırılıyor. Bunlar içinde en yüksek verimliler yurt dışına gidiyor. “Giden gitsin, geri dönen de çok” deniliyor ancak araştırma da ortaya koyuyor ki en düşük verimli akademisyenler geri geliyor. Türkiye’de doktorlar yurtdışına taşındığında ortalama verimliliği yüzde 28 artış gösteriyor. Yurtdışı ile bağlantılı çalışan akademisyenlerin verimi yaklaşık yüzde 10 artıyor. Türkiye’ye dönen akademisyenin verimi yüzde 10 düşüyor. Prof. Akçiğit, “Türkiye’de kalanlar; araştırma ve konferans fonları veya iş birliği projeleri ile yurt dışındaki Türkiye’den giden araştırmacılarla bağlantı kurmaya teşvik edilmeli” vurgusu yaptı. (Özlem Ermiş Beyhan, dunya.com, 12 Nisan 2023)

Mesela, yurt dışına giden akademisyen sayısı 12 bin değil de 5 bin olmuş olsa bile, bu rakam yine de çok yüksek değil mi? Bir akademisyenin Türkiye’ye maliyeti kaç liradır? İlk okuldan itibaren üniversiteye büyük ölçüde milletin destek ve imkanlarıyla okuyan bir kişinin, verimli olduğu bir çağda bilgisini başka ülkeler için kullanmak durumunda kalası Türkiye’nin kaybı değil mi?

Türkiye’yi akademisyenlerin göçtüğü değil, akademisyenlerin geldiği bir ülke haline getirmek hepimizin vazifesi. Bunu yolu da bellidir: Türkiye; hak, hukuk ve adalet devleti olmalı vesselam.