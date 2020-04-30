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30 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Aklımızı başımıza alalım

Faruk ÇAKIR
30 Nisan 2020, Perşembe
Bütün dünya ve en başta idareciler çevrenin tahrip edilmesine seyirci kaldı ve maalesef ortaya bu ürkütücü tablo çıktı.

Yaratılış gayesine uygun şekilde yaşamayan insanlık, “Covit-19” adı verilen bir virüse mağlûp oldu. Uzmanların ifadesine göre eğer ‘aklımızı başımıza almazsak’ daha büyük salgın ve musîbetlerle karşılaşmak ihtimal dahilindedir.

Haberlere göre, dünyanın önde gelen biyoçeşitlilik uzmanları, ‘salgınların altındaki asıl sebep’ olarak tarif ettikleri ‘vahşi dünyanın kontrolsüz tahribatının’ hızla durdurulmaması halinde, koronavirüs salgınını çok daha ölümcül ve yıkıcı salgınların izleyeceği uyarısında bulunmuş.

İngiltere’de yayınlanan Guardian Gazetesi’nde yayınlanan makalede, “Covid-19’un sorumlusu tek bir tür var; o da biziz” ifadesi kullanılıp şöyle devam edilmiş: “Son dönemdeki salgınlar, insan faaliyetlerinin doğrudan sonuçları, özellikle de her ne pahasına olursa olsun ekonomik büyümeye önem veren küresel malî ve ekonomik sistemlerimizin. Mevcut krizin ortaya çıkardığı zorlukları aşmak ve gelecektekilerin tohumlarını atmaktan kaçınmak için küçük bir fırsat penceremiz var.”

Konu ile ilgili bir rapor hazırlayan uzmanlar, “Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve vahşi türlerin sömürülmesi hastalıkların yayılması için ‘mükemmel bir fırtına’ imkânı ortaya çıkardı” mealinde görüş beyan etmişler

Virüs salgınının temelinde ‘dünyanın kontrolsüz tahribi’ olduğunu ve bunu da ‘insan’ların yaptığı inkâr edilebilir mi? ‘Yabancı’ uzmanların “Virüs salgının tek sorumlusu var o da insanlardır” tesbitine kim itiraz edebilir?

Tabiî ki mesele tesbitlere itiraz edip etmemekle bitmiyor. Sorumlu insanlık ise acaba şimdiye kadar yapılan hatalardan geri adım atma niyeti var mı? Bunca insanın ölümüne sebep olan ‘yanlış işler’den tövbe edildi mi? Eğer geri adım atılmaz ve tabiatın tahribine devam edilirse Allah muhafaza etsin daha büyük felâketlerin kapımızı çalma ihtimali vardır. Nitekim uzmanlar, çok daha yıkıcı salgınların ‘kapıda beklediğini’ ifade etmişler.

Uzmanların dikkat çektiği başka bir nokta daha var: Zengin ülkeler yaşanan salgının yaralarını sarmak için çeşitli paketler hazırlıyorlar. Bu paketler çevreyi, tabiatı ve kâinatı korumayı da içine almıyorsa uzun dönemde fayda vermez.

‘Yabancı uzman’lar çevre ve tabiattaki tahribe dikkat çekmekle çok haklılar. Ancak belki de esas mesele, esas tahribat ‘hak, hukuk ve adalet’ canibinde yaşanıyor. Salgınların sebebini sadece ‘çevre tahribi’yle sınırlı tutmak belki de bizi doğru çözüme ulaştırmaz. Esas mesele hak, hukuk ve adaletsizliğin dünya geneline yayılmış olması değil mi?

“Biri yer biri bakar, ondan kıyamet kopar”sa, dünyadaki adaletsizliği bir an önce sona erdirecek adımların atılmasında fayda var. Hak, hukuk ve adaletin bütün insanlar için olduğunu dünyayı idare edenler de idrak etmeli. 

Uzmanların beyanlarından başımıza gelen bu musîbetin ‘ciddî bir ikaz’ olduğunu anlamalı ve benzer musîbetlere karşı mülkün temeli olan adaleti ayağa kaldırmak durumundayız. Bütün dünya için hak, hukuk ve adaletin ihyasından başka çare kalmamıştır vesselâm.

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