"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Alatlı’nın penceresi

Faruk ÇAKIR
02 Ekim 2019, Çarşamba
Öğretmenlerle bir araya geldiği bir toplantıda onlara tecrübelerini anlatan ve nasihatlarda bulunan yazar Alev Alatlı, sürekli hava attığımıza dikkat çekerek “Atmayalım bu havayı” demiş.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Alatlı, kitaplarından bahsederken de şöyle demiş: “Bu kitaplarla zihinlerin toksin atmasını sağlamaya çalışıyorum. Beyni  temizlemek. Yani yanlış bilinen veya bilinmeyen Batı medeniyetini fikri takip yaparak, kıyaslamayla anlatmaya çalışıyorum.”

Öğretmenlerinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğundan bahseden yazar Alatlı, Erzurum’da zor şartlar altında geçirdiği ilkokul yıllarını şöyle anlatmış: “İki sınıf arkadaşım vardı, biri İlhami biri Nevzat. Bu çocuklar o kadar yoksuldu ki kışın kar yağarken tahta çantalarının üzerinde, elektrik direğinin altında ödev yaparlardı. Evde mum alacak para yoktu. Ben böyle bir eğitimden geldim. Benim evimde gaz lambası da lüx de yandı, ama bu çocuklar bu şartlar altında okudu. Ben de okudum, haftada en az iki kez bitlendiğim bir okulda okudum. Neredeyse hafta sonu başımıza gaz yağı sürüldü. Tuvaleti dışarıda olan Alparslan İlkokulu’na giderken her gün birer tane tezek götürürdük. Yakıt yoktu. Öğretmen bir yandan soba yakmaya çalışırdı. O kadar soğuktu ki kalem tutamadığımı bilirim.”    

Öğretmenlere seslenirken, “Sistem öğretmeni yetiştiriyor, öğretmen dönüp tekrar sistemi yetiştiriyor. Buradaki kısır döngüyü görebiliyor musunuz?” diye soran Alatlı, bu kısır döngüyü kırmanın formülünü de  vermiş: “Dıştan etki gelmeden döndüğü sürece ‘vasatistan’dan kurtulamayız. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngünün bir yerde kırılması lâzım ki ‘vasatistan’dan kurtulalım. Top siyasilerde değil, falan değil sizde. Gelişmek için siyasilerin iki dudağının arasında bakmak zorunda değiliz. (...) Öğretmenler olarak sizin ne yapıp yapıp sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz, nerede bozukluk var onu görmeniz gerekiyor.”      

“Sürekli hava atıyoruz. Atmayalım bu havayı” diyen yazar Alatlı’nın çizdiği okul tablosu da dikkat çekici:   

“(Okul) Bu bir fabrika değil, önünüzden geçen şey insan. Teker teker her birinin elini tutmak gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın en büyük dolandırıcısısınız haberiniz olsun. Öğrenci dolandırmak diye bir şey var.  Bu insanları alıyorsunuz, ‘Ben sana öğreteceğim’ diyorsunuz, ama öğretmiyorsunuz. Düşünün böyle bir sahneyi.” (AA, 30 Eylül 2019)

Öğretmenlere ‘konuşmayı’ da tavsiye eden Alev Alatlı, “Farkındaysanız size özgürlük ve demokrasi öneriyorum. Demokrasi sadece oy atmakla olmuyor. Önce kendinize demokrat olun, otosansürü bırakıp konuşmaya başlayın. Kendi kendinize konuşun. ‘Ben neyim, ne değilim, eksiğim gediğim nedir?’ Oyun oynamayın. Önce kendinizin ne olduğuna karar verin, ona göre kendinizi iyileştirecek yolların neler olduğuna karar verin. Onun üstüne gidin ve gerekeni, isteklerinizi ille de söyleyin” şeklinde konuşmuş.

Öğretmenlerin öğrencilere adaletli davranması gerektiğini de söyleyen Alatlı, “Biz Türküz, elhamdülillah Müslümanız. Bizi en çok rahatsız eden şey adaletin olmamasıdır” demeyi de ihmal etmemiş.

“Hava atma”nın kişiye ve ülkeye bir şey katmayacağını görmek için bir asır geçmesini mi bekleyeceğiz? Bir kişinin dünyaya bedel olduğuna inananların kendi hatalarını görmesi mümkün olabilir mi? Ve bizi rahatsız eden en önemli eksikliğin ‘adaletsizlik’ olduğu tesbiti yabana atılabilir mi?

Hadiseler gösteriyor ki akıl için yol birdir: Kaliteli bir eğitim ve tam adaletle sıkıntıları aşabiliriz.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zam ve vergi programı

    Zam değil, indirim yapın

    İnsanlar, yargıya rağmen adalet arıyor

    Her 5 kişiden biri cep telefonu bağımlısı

    Gazze’ye beton duvar kuşatması

    Galatasaray, PSG'ye kendi evinde mağlup oldu

    AFAD toplanma alanı sayısını açıkladı

    İB: Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi

    Duraktaki yayalara çarpan şoför tutuklandı

    Erdoğan'dan sistem değişikliğiyle ilgili açıklama

    Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yargılanacak

    İYİ Parti'den zam tepkisi: Gereksiz ampulleri söndürmenin tam vakti

    'Ruhani, Trump ile görüşmeyi reddetti' iddiası

    Parlamenter sisteme dönülmeli

    KHK’lılar Ankara’da buluşuyor

    İstanbul Valiliği: Çapa Diş Hekimliği'ndeki 7 binanın tahliyesine karar verildi

    Kuzey Kore ile ABD yeniden masaya oturacak mı?

    AB'den Hong Kong çağrısı

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Rejim güçlerinin İdlib'e yoğun saldırıları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ek savunma-2
    Ahmet BATTAL

    Anayasasız yargı paketi
    Cevher İLHAN

    Ankara hâlâ beklemede…
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlenmek isteyenlere: Hayatınız, seçtiğiniz eştir!
    Genel

    Zam ve vergi programı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Çileyle olgunlaşır yürekler
    Raşit YÜCEL

    Depremin dili
    Faruk ÇAKIR

    Alatlı’nın penceresi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede hakem kim olsun?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.