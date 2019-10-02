Alatlı’nın penceresi

Öğretmenlerle bir araya geldiği bir toplantıda onlara tecrübelerini anlatan ve nasihatlarda bulunan yazar Alev Alatlı, sürekli hava attığımıza dikkat çekerek “Atmayalım bu havayı” demiş.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Alatlı, kitaplarından bahsederken de şöyle demiş: “Bu kitaplarla zihinlerin toksin atmasını sağlamaya çalışıyorum. Beyni temizlemek. Yani yanlış bilinen veya bilinmeyen Batı medeniyetini fikri takip yaparak, kıyaslamayla anlatmaya çalışıyorum.”

Öğretmenlerinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğundan bahseden yazar Alatlı, Erzurum’da zor şartlar altında geçirdiği ilkokul yıllarını şöyle anlatmış: “İki sınıf arkadaşım vardı, biri İlhami biri Nevzat. Bu çocuklar o kadar yoksuldu ki kışın kar yağarken tahta çantalarının üzerinde, elektrik direğinin altında ödev yaparlardı. Evde mum alacak para yoktu. Ben böyle bir eğitimden geldim. Benim evimde gaz lambası da lüx de yandı, ama bu çocuklar bu şartlar altında okudu. Ben de okudum, haftada en az iki kez bitlendiğim bir okulda okudum. Neredeyse hafta sonu başımıza gaz yağı sürüldü. Tuvaleti dışarıda olan Alparslan İlkokulu’na giderken her gün birer tane tezek götürürdük. Yakıt yoktu. Öğretmen bir yandan soba yakmaya çalışırdı. O kadar soğuktu ki kalem tutamadığımı bilirim.”

Öğretmenlere seslenirken, “Sistem öğretmeni yetiştiriyor, öğretmen dönüp tekrar sistemi yetiştiriyor. Buradaki kısır döngüyü görebiliyor musunuz?” diye soran Alatlı, bu kısır döngüyü kırmanın formülünü de vermiş: “Dıştan etki gelmeden döndüğü sürece ‘vasatistan’dan kurtulamayız. Bu bir kısır döngü. Bu kısır döngünün bir yerde kırılması lâzım ki ‘vasatistan’dan kurtulalım. Top siyasilerde değil, falan değil sizde. Gelişmek için siyasilerin iki dudağının arasında bakmak zorunda değiliz. (...) Öğretmenler olarak sizin ne yapıp yapıp sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz, nerede bozukluk var onu görmeniz gerekiyor.”

“Sürekli hava atıyoruz. Atmayalım bu havayı” diyen yazar Alatlı’nın çizdiği okul tablosu da dikkat çekici:

“(Okul) Bu bir fabrika değil, önünüzden geçen şey insan. Teker teker her birinin elini tutmak gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın en büyük dolandırıcısısınız haberiniz olsun. Öğrenci dolandırmak diye bir şey var. Bu insanları alıyorsunuz, ‘Ben sana öğreteceğim’ diyorsunuz, ama öğretmiyorsunuz. Düşünün böyle bir sahneyi.” (AA, 30 Eylül 2019)

Öğretmenlere ‘konuşmayı’ da tavsiye eden Alev Alatlı, “Farkındaysanız size özgürlük ve demokrasi öneriyorum. Demokrasi sadece oy atmakla olmuyor. Önce kendinize demokrat olun, otosansürü bırakıp konuşmaya başlayın. Kendi kendinize konuşun. ‘Ben neyim, ne değilim, eksiğim gediğim nedir?’ Oyun oynamayın. Önce kendinizin ne olduğuna karar verin, ona göre kendinizi iyileştirecek yolların neler olduğuna karar verin. Onun üstüne gidin ve gerekeni, isteklerinizi ille de söyleyin” şeklinde konuşmuş.

Öğretmenlerin öğrencilere adaletli davranması gerektiğini de söyleyen Alatlı, “Biz Türküz, elhamdülillah Müslümanız. Bizi en çok rahatsız eden şey adaletin olmamasıdır” demeyi de ihmal etmemiş.

“Hava atma”nın kişiye ve ülkeye bir şey katmayacağını görmek için bir asır geçmesini mi bekleyeceğiz? Bir kişinin dünyaya bedel olduğuna inananların kendi hatalarını görmesi mümkün olabilir mi? Ve bizi rahatsız eden en önemli eksikliğin ‘adaletsizlik’ olduğu tesbiti yabana atılabilir mi?

Hadiseler gösteriyor ki akıl için yol birdir: Kaliteli bir eğitim ve tam adaletle sıkıntıları aşabiliriz.