Aliya’yı örnek almak

Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 95’inci yıl dönümünde Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliği’ndeki mezarı başında okunan duâlarla rahmetle anılmış.

Gerçekleşen programa, Aliya’nın oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de katılmış.

Aliya İzetbegoviç’in şüphesiz Bosna Hersek’in modern tarihinin en önemli kişiliği olduğunu söyleyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ‘Bilge Kral’ın eserlerinin gelecek nesiller için ilham kaynağı olacağını ifade etmiş. Dzaferovic, “Aliya, neredeyse imkânsız denebilecek şartlar altında Bosna Hersek’in demokrasisi için, hürriyet ve hoşgörü için verdiği savaşı kazanmıştır” şeklinde konuşmuş. (AA, 8 Ağustos 2020)

Aliya’nın oğlu Bakir İzetbegoviç de çocukluk anılarının yaşlandıkça tazelendiğini kaydederek, babasından aldığı en iyi dersin inanç, sabır ve güven olduğunu vurgulamış. İzetbegoviç, “Babam oldukça becerikli bir siyasetçiydi. Bugün yaşasaydı ülkeyi bizden iyi yönetirdi, ama ben daha iyi bir çıkış yolu göremiyorum” demiş.

Türkiye’yi idare edenler de konuşmalarında Aliya İzetbegoviç’den sitayişle bahseder, ama uygulamaya sıra geldiğinde Aliya’nın bakış açısını pek dikkate almazlar. Bu vesileyle Aliya’nın tarihe mal olmuş ve herkesin ulaşabildiği bazı tesbitlerini hatırlayalım ve hatırlatalım:

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz.”

“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar.”

“Hakikî vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir.”

“İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlâk kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.”

“Cami minarelerinden ve televizyon vericilerinden halka yönelen mesajlar birbirine zıt olursa ne elde edebiliriz ki?”

“Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.”

“Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır.”

Aliya İzetbegoviç’in sözleri elbette bunlarla sınırlı değildir. “Doğu Batı Arasında İslâm” adlı eseri, Türkiye’de de çok bilinen kitaplarından biridir. Orada da isabetli tesbitler yapmıştır. Bu eserleri okuduğu ve Aliya’yı takdir ettiği halde, onun tavsiyelerinin tam tarsine siyasî ve sosyal politikalar uygulayanlar Aliye sevgisinde samimî olabilir mi? Aliya, “Zalimlerden olmayın” demiyor mu? Aliya, “Size ait olmayan şeyleri almayın” demiyor mu? “Düşmana benzemek” ölüme benzetildiğine göre, düşman siyaseti uygulamak savunulabilir mi?

Geçen yıllarda Aliya’nın Saraybosna’daki mezarını ve müzesini ziyaret etmek nasip olmuştu. Müzede sergilenen özel eşyaları, Aliya’nın ‘sevad-ı azam’a ‘halk çoğunluğuna’ uygun yaşadığını gösteriyor. Her idareci ahirette hesap vereceğini düşünerek yaşasa haksızlıklar, adaletsizlikler ve zulümler ayyuka çıkar mıydı?

Bu vesileyle Aliya’ya ve bütün vefat eden iman ehline Allah’dan rahmet diliyoruz. Aliya, kendi ülkesinde de hakkıyla bilinmiyor desek her halde yanlış olmaz... Bazı idarecilerin kıymeti sonraları anlaşılıyor vesselâm.