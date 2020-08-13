"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Aliya’yı örnek almak

Faruk ÇAKIR
13 Ağustos 2020, Perşembe
Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 95’inci yıl dönümünde Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliği’ndeki mezarı başında okunan duâlarla rahmetle anılmış.

Gerçekleşen programa, Aliya’nın oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic de katılmış.

Aliya İzetbegoviç’in şüphesiz Bosna Hersek’in modern tarihinin en önemli kişiliği olduğunu söyleyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ‘Bilge Kral’ın eserlerinin gelecek nesiller için ilham kaynağı olacağını ifade etmiş. Dzaferovic, “Aliya, neredeyse imkânsız denebilecek şartlar altında Bosna Hersek’in demokrasisi için, hürriyet ve hoşgörü için verdiği savaşı kazanmıştır” şeklinde konuşmuş. (AA, 8 Ağustos 2020)

Aliya’nın oğlu Bakir İzetbegoviç de çocukluk anılarının yaşlandıkça tazelendiğini kaydederek, babasından aldığı en iyi dersin inanç, sabır ve güven olduğunu vurgulamış. İzetbegoviç, “Babam oldukça becerikli bir siyasetçiydi. Bugün yaşasaydı ülkeyi bizden iyi yönetirdi, ama ben daha iyi bir çıkış yolu göremiyorum” demiş.    

Türkiye’yi idare edenler de konuşmalarında Aliya İzetbegoviç’den sitayişle bahseder, ama uygulamaya sıra geldiğinde Aliya’nın bakış açısını pek dikkate almazlar. Bu vesileyle Aliya’nın tarihe mal olmuş ve herkesin ulaşabildiği bazı tesbitlerini hatırlayalım ve hatırlatalım: 

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz.”

“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar.”

“Hakikî vatansever vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir.”

“İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlâk kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir.”

“Cami minarelerinden ve televizyon vericilerinden halka yönelen mesajlar birbirine zıt olursa ne elde edebiliriz ki?”

“Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.”

“Güç ve kanun sadece adaletin vasıtalarıdır.”

Aliya İzetbegoviç’in sözleri elbette bunlarla sınırlı değildir. “Doğu Batı Arasında İslâm” adlı eseri, Türkiye’de de çok bilinen kitaplarından biridir. Orada da isabetli tesbitler yapmıştır. Bu eserleri okuduğu ve Aliya’yı takdir ettiği halde, onun tavsiyelerinin tam tarsine siyasî ve sosyal politikalar uygulayanlar Aliye sevgisinde samimî olabilir mi? Aliya, “Zalimlerden olmayın” demiyor mu? Aliya, “Size ait olmayan şeyleri almayın” demiyor mu? “Düşmana benzemek” ölüme benzetildiğine göre, düşman siyaseti uygulamak savunulabilir mi?

Geçen yıllarda Aliya’nın Saraybosna’daki mezarını ve müzesini ziyaret etmek nasip olmuştu. Müzede sergilenen özel eşyaları, Aliya’nın ‘sevad-ı azam’a ‘halk çoğunluğuna’ uygun yaşadığını gösteriyor. Her idareci ahirette hesap vereceğini düşünerek yaşasa haksızlıklar, adaletsizlikler ve zulümler ayyuka çıkar mıydı?

Bu vesileyle Aliya’ya ve bütün vefat eden iman ehline Allah’dan rahmet diliyoruz. Aliya, kendi ülkesinde de hakkıyla bilinmiyor desek her halde yanlış olmaz... Bazı idarecilerin kıymeti sonraları anlaşılıyor vesselâm.

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Cahit Tanyol: Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir

    Suriyeli girişimcilerden ekonomiye katkı

    101 Aksaçlıya 404 imzalı destek

    Gün batımının bilimsel tefekkürü

    Tedbirsiz olan halk değil, hükümet

    'Hastalığın yayılımı aile içinde hızlı'

    Almanya'da yeniden artan vakalar endişelendiriyor

    Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e ertelendi

    'Artış bu hızla devam ederse ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir'

    Tedavi altındaki güvenlik korucusundan acı haber

    'İddialar asılsız'

    'Kimse bizim için Türkiye ile ilişkisini bozmaz'

    Yemen'de ölü sayısı 174'e yükseldi

    Araç muayene süreleri uzatıldı

    Galata Kulesi'ne ilişkin Bakanlıktan açıklama: Rahatsız olduk

    ABD'de son 24 saatte 1516 ölüm ve 55 bin yeni vaka!

    Geldiğimiz nokta üzücü

    AB olağanüstü toplanıyor

    'Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    101 Aksaçlıya 404 imzalı destek
    Ahmet BATTAL

    Bu vatanda dört ana akım var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Azıcık taviz ver, talebelerin milyon olacak!”
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda doğru olan nedir?
    Genel

    Prof. Dr. Cahit Tanyol: Türkiye'nin bütün meseleleri Bediüzzaman'da çözülüverir
    Genel

    Suriyeli girişimcilerden ekonomiye katkı
    Faruk ÇAKIR

    Aliya’yı örnek almak
    Cevher İLHAN

    Ankara ile Şam’ın işbirliği şart
    Mikail YAPRAK

    Demir gibi sarsılmaz
    Ali Rıza AYDIN

    Dâvete icabet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.