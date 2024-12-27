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27 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Almanya’dan güzel haber

Faruk ÇAKIR
27 Aralık 2024, Cuma
Başta İslâm ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinden çoğunlukla üzücü haberler gelmiş olsa da, sayısının artmasını temenni ettiğimiz “güzel haberler” de geliyor.

Bu haberlerin biri Almanya’dan geldi. Habere göre Almanya Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, Müslümanları temsil eden İslamî derneklerle işbirliği anlaşması imzalayarak Müslümanların dinî bayramlarda izinli olmasını ve İslâm eğitimi konusunda işbirliğini hedeflendiğini ilân etmiş.

Haber şöylece özetlenebilir: “Almanya’daki Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti, aralarında Diyanet İşleri Türk İslâm Birliğinin (DİTİB) de olduğu İslâmî derneklerle işbirliği anlaşması imzaladı. Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümetinin resmî internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, devlet ile dinî topluluklar arasında imzalanan anlaşmanın, birlikte yaşama ile çalışmayı düzenlediği belirtildi. Anlaşmanın, Rheinland-Pfalz’daki birçok Müslüman için diğer dinî topluluklar gibi tanınmanın ve eşit muamelenin önemli bir işareti olduğu vurgulandı. Yaklaşık 200 bin Müslüman’ın yaşadığı eyalette aralarında DİTİB’in de bulunduğu İslâmî derneklerle imzalanan anlaşma çerçevesinde öğrencilere, memurlara ve çalışanlara dinî bayramlarda muafiyet tanınıp izin verilebilecek.

“Anlaşmaya göre, ayrıca İslâm dinî eğitimi konusunda işbirliği sağlanacak, Koblenz Üniversitesinde kurulacak ilâhiyat bölümünde din eğitimi verebilecek eğitmenler yetiştirilecek, hapishanelerde bulunanlara dinî ve manevî destek verilecek, yasaların izin verdiği ölçüde İslâmî düzenlemelere göre defin işlemi gerçekleştirilecek ve Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda diğer alanlarda da iyileştirmeler yapılacak. DİTİB’den yapılan açıklamada da 12 yıllık inişli çıkışlı sürecin ardından imzalanan anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey’in imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, “Bu devlet anlaşması, Müslümanların Almanya’da kabul görmesi ve İslâmî kuruluşların hukuken tanınması bağlamında önemli bir adım niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda diğer eyaletlerin de benzer adımlar atmasını ümit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.” (AA, 21 Aralık 2024)

Almanya’nın Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümetinin resmî sitesinde de konu ile ilgili haber ayrıntılı olarak yer aldı ve bu çalışmaların 2012 yılında başladığı hatırlatıldı. Bir dönem görüşmelerin askıya alındı, 1 Haziran 2023’de yeniden başlayan görüşmelerin anlaşma imzalanması ile neticelendiği belirtilmiş. Sitede, “Artık bu müzakereler başarıyla sonuçlandı. Dört sözleşme ortağı, belgeleri Mainz’da Başbakan Alexander Schweitzer ve Bilim Bakanı Clemens Hoch ile birlikte imzaladı” bilgisi paylaşılmış. (https://www.rlp.de, 20 Aralık 2024)

Bu anlaşmanın bir göçmen doktorun Magdeburg şehrinde “Noel Pazarı”na arabasıyla dalıp insanları öldürmesi ve yaralamasıyla aynı günlerde yapılmış olması arıca dikkat çekici. Almanya’daki ‘ırkçılar’a rağmen bu doğru işe imza atan Alman idarecileri tebriki hak etmez mi?

Güzel haberler hep gelsin ve neticeleri de güzel olsun inşallah.

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