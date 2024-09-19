Alo, vatandaşı duyan var mı?

Ülkemizde milyonlarca kişinin mağdur edildiği bir mesele de cep telefonu operatörlerinin ve internet hizmeti veren şirketlerin keyfi uygulamalarıdır.

Uzmanların ifadesine göre Türkiye ‘veri hızı’nda neredeyse en sonda, kullananların ödediği fatura bakımından ise birinci sırada yer alıyor.

Sosyal medyadaki yorumlara bakıldığında 3 büyük operatör şirketinden memnun olanlara rastlamak mümkün değil. Tabii ki cep telefonu kullanmak ve internet hizmetinden faydalanmak artık “ekmek ve su” gibi zaruri hal aldı. Bu konuda hizmet veren firmalar da bu ‘mecburiyet hali’nden istifade ile istedikleri gibi fiyat ayarlaması yapıyorlar. Belki abartı gibi gelebilir, ama bu firmalardan şikayetçi olanlar bir araya gelip parti kursa iktidar olma ihtimali bile vardır!

İlgili firmaların keyfi tavırlarını değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, “Operatörler, kâr oranları yüksek olduğu için fiyatlarda istedikleri şekilde düzenleme yapabiliyorlar. Ancak baz almaları gereken husus, BTK’nın azami ücret tarifesi” demiş. (karar.com, 17 Eylül 2024)

GSM hizmeti veren 3 şirketin, mevcut taahhütleri bitince abonelerine yaptıkları zamlar hakikaten dudak uçuklatan cinsten. Şirketler kendi aralarında ‘gizli’ anlaşma yapmış gibi birbirini aratmayan fiyat tarifeleri açıklıyorlar. Bu hizmetlerde istifade edenler de her abone döneminde daha yüksek fiyatlar ödemek mecburiyetinde kalıyor. Bir yanıltma yolu da ‘ihtiyaçtan fazla konuşma hakkı’ verilirken, en çok işe yarayan internet kullanımı konusunda ise cimri davranılması.

Hatırlamak lazım ki bu firmalar, geçmiş yıllarda da milleti canından bezdirmişti. Düşünün ki şimdi bedava gibi verilen ve çok da kullanılmayan ‘mesaj’ için yıllarca milletten servet değerinde paralar tahsil edildi. Ayrıca, “Biz her yerde konuştururuz” benzeri iddialara rağmen çoğu yerde hat arızaları ve kesintiler yaşanıyor. Hele hele İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler dışında kalan yerlerde ‘kapsama alanı’ çok sınırlı. Çoğu zaman ‘şehirler arası yol’larda dahi cep telefonları çekmiyor ya da internet hizmeti olması gereken hızda verilemiyor.

Bütün bunlara rağmen “Her şey yolunda, en iyi hizmeti biz veriyoruz. Dünyadaki sistemin en iyisi bizde” gibi tavırlarla milletin canını bezdiren bu firmalara “Dur, işini doğru yap. Millete haksızlık yapma” diyebilecek bir ‘sistem, idare ve irade’ yok mu?

Lütfen milletin haklı itiraz seslerine kulak verilsin ve kalıcı çareler bulunsun!