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13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Anayasa yapmak

Faruk ÇAKIR
13 Mayıs 2023, Cumartesi
Yeni, sivil ve ‘insan’ı öne alan bir anayasa yapmak Türkiye’nin değişmeyen gündemlerinden biri oldu.

Ne var ki bu gündem çok konuşulsa da ‘yeni, sivil, demokrat bir anayasa’ yapılamadı. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte, idarecilerin verdikleri sözlerde durmaması da önemli bir gerçektir.

Türkiye’yi 20 yıldan daha uzun bir süre ‘tek başına’ idare eden bir siyasi yapının ve anlayışın; son günlerde “Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir Anayasa’ya kavuşturmak istiyoruz” demesi insanları ikna edebilir mi?

Ülkemizin mutlak surette sivil, özgürlükçü, adil, hakkaniyetli, insan haklarını koruyan yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Fakat bu söz ile değil, icraat ile yapılır ve ortaya konulabilir. Anayasa konusu gündeme geldiğinde her defasında hatırlatılması icap eden bir gerçek vardır: Yeni anayasa ‘eski’lerini aratan bir anayasa olmamalı. 

Bilindiği üzere şu anki anayasayı 12 Eylül 1980 darbesiyle memleket idaresine el koyan askeri darbe yöneticileri hatırlattı. Ve bu anayasa zorla ve milleti korkutarak kabul ettirildi. Tabii ki sayılara bakıldığında 12 Eylül darbecilerinin hazırlattığı ‘1982 anayasası’nın halk nezdinde yüzde 90’dan fazla kabul oyu aldığı ileri sürülebilir. Ancak bu kabul oylarının hangi şartlar altında verildiğini o günün şahitleri bilir. Bir defa referanduma sunulan 1982 anayasasına ‘hayır’ demek fiilen yasaktı. “Anayasa referandumunda hayır verin” diyenlere ‘anarşist’ nazarıyla bakılıyordu ve hukuki takibata uğruyordu. Öyle ki ‘hayır’ oyunun renginden bile bahsetmek suçtu. Dolayısı ile “Millet o günkü anayasaya ‘evet’ oyu verdi. O halde o anayasa iyidir” demek gerçeklerle örtüşmez. 

Dolayısı ile aradan bunca yıl geçtikten sonra ülkemizin halen 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı anayasa ile idare ediliyor olmasına bütün demokratların itiraz etmesi icap eder. Elbette şu anki anayasa, 12 Eylül darbecilerinin hazırladığı anayasadan farklı hale gelmiştir. Çok sayıda maddesi iyi yönde değişmiş olsa da, anayasanın ‘temeli’ değişmemiştir. Bu bakımdan mevcut anayasanın iyi yönde değiştirilmesi elbette gerekir. Bu yöndeki çalışmalar da desteklenmeli. Fakat iktidarın 20 yıl bekleyip de seçime sayılı günler kala “Biz yeni anayasa yapacağız” diye vaadlerde bulunması inandırıcı olmaz.

Şu da var ki, iktidar; mevcut anayasa ve kanunları dahi çoğu zaman dikkate almadan iş yapıyor. Daha doğrusu yürürlükteki kanunlara göre verilen mahkeme kararlarını ‘kendisine göre’ yanlış bulup itiraz ediyor. Böyle bir anlayışla ‘adil, iyi ve 12 Eylül anayasasını aratmayan’ bir anayasa yapılabilir mi? Yapılsa bile, buna uyulacağının garantisi olur mu?

Yeni, sivil, adil ve darbe anayasasını aratmayan bir anayasa gerekli, ama bunu ancak “hak, hukuk ve adalet”i icraatlarıyla ortaya koyabilen bir iktidar yapabilir...

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