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31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ankara, AB atağı yapar mı?

Faruk ÇAKIR
31 Temmuz 2019, Çarşamba
Avrupa Birliği’nden vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66’sını yerine getiren Türkiye’nin, Meclis’in 1 Ekim’de (2019) açılmasıyla birlikte yeni bir atağa geçeceği şeklinde haberler dolaşıma sokulmuş durumda.

Yorumlara göre siyasî irade, son altı kriterle ilgili “Çalışmaları hızlandırın” talimatı vermiş ve emrin ardından dosyalar müzakere edilebilecek düzeye getirilmiş.

Eğer bu haber ve bilgi doğru ise alkışlanmayı hak eder. Ancak peşi sıra da cevaplanması istenen soru sorulur: Madem AB üyeliği yolunda kararlı adımlar atılacak, bu adımlar için niçin 1 Ekim 2019 tarihi bekleniyor? Böyle bir adım atılması millet ve memleket meselesi ise, icabında TBMM acil olarak toplantıya çağırılıp gerekli çalışmalar yapılamaz mı?

Belki bunun kadar önemli bir soru da, AB ile ilişkilerin niçin ve nasıl bu hale getirildiğidir. Türkiye’nin AB’ye üye olması ‘millet ve memleket menfaati gereği ise’ ki idarecileri çoğu zaman bu şekilde beyanlarda  bulunuyorlar; o halde geçici siyasî tartışmalar için kurulan köprüleri berhava etmeye gerek var mıydı? 

Belki de otuz yıl önce Türkiye’nin, AB üyesi olma isteğinin ‘devletin kararı olduğu’ ilân edilmiş durumda.  

O halde adımların da kararlı bir şekilde bu yönde atılması icap eder. Ne yazık ki idarecilerin bir kısmı, iç siyasî tartışmalarda puan toplamak için her fırsatta AB yöneticileri ile ‘kavga’ etmeyi tercih ediyor. Avrupa  Birliği’ne üyeliğin şartları arasında olan “Kopenhag Kriterleri”ne karşı “Bize Ankara Kriterleri yeter.  

Kopenhag Kriterleri onların olsun” benzeri beyanlarla mı AB yolunda ilerleyeceğiz?

AB üyelik yolunun ‘terörle mücadele” başlığı sebebiyle tıkandığı gibi bir  kanaat var, ama başka mühim meseleler olduğu da akla geliyor. Konu ile ilgili haberde şöyle denilmiş: “Avrupa Konseyi Bünyesinde Yolsuzluğa karşı Devletler Grubu (GRECO): Batılı kaynaklar, Türkiye’nin bu alanda alt sıralara düşmesi nedeniyle GRECO’yu en zorlanacağı başlıklardan biri olarak değerlendiriyor. Türkiye bunun için yolsuzlukla mücadele kurumu oluşturmalı. Bu kurumun bir eylem planı olmalı ve takip edilmeli. TBMM  üyeleri için etik kurallar ve siyasî partilerin finansmanı ile ilgili değişiklik de gerekiyor. Siyasilerin bu konuda net tutum takınıp, karar almaları durumunda teknik olarak hazırlıkta bir sorun olmayacağı savunuluyor.” 

Türkiye’nin ‘yolsuzluğa karşı devletler grubu’nda alt sıralara düşmüş olması kabul edilebilir mi? Bütün dünyaya bu hususta örnek olmak icap ederken yolsuzluk ve tabiî ki hukuksuzlukla birlikte anılmak Türkiye’ye yapılabilecek büyük kötülüklerden biri değil midir?

‘Yolsuzlukla mücadele kurulu’ oluşturmayı Avrupa Birliği’nin bizden istemesi bile bizim için kayıp anlamına gelir. Onlarca, belki de yüzlerce ‘kurul’ varken ve tabiî ki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmışken böyle bir  kurulun kurulmamış olması bizim için hem ayıp hem de kayıp değil mi? Keşke yolsuzluk iddiaları olmasa ve böyle kurullara ihtiyaç duyulmasa... Ama görünen köy klavuz istemeyeceğine göre yolsuzluk, haksızlık ve hukuksuzluk iddiaları var ve bunları soruşturup engel olacak sistemler de kurulmalı. Aynı şekilde siyasetin finansmanı da önemli bir mesele. Her konuda olduğu gibi siyasetin finansmanı da mutlak surette şeffaf olmalı. Bütün bunları Avrupa istedi diye değil, bizim için, millet için, memleket için lüzumlu ve gerekli diye onlar istese de, istemese de yapmak icap eder. 

Türkiye’nin menfaatine olan işlerin ertelenmemesi duâsıyla...

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