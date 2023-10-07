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7 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ankara Kriterleri ile mi?

Faruk ÇAKIR
07 Ekim 2023, Cumartesi
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasının hem ülkemize için hem de Avrupa ülkelerine ‘fayda’ sağlayacağı hep konuşulan bir meseledir. Zaten böyle olduğu için yıllar önce Türkiye’nin AB’ye üye olması “Devlet kararı” olarak ilan edilmiştir.

Hep tartışılan meseledir: Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyen AB idarecileri olduğu gibi, ülkemizde de AB üyesi olmamızı istemeyen siyasetçiler vardır. “Türkiye AB üyesi olsun” diyen ya da aksini savunanlar hem içeride hem de dışarıda dün de vardı, muhtemelen yarın da olacak. Ancak büyük ekseriyet Türkiye’nin AB’ye üye olmasının faydalı olacağını düşünüyor.

Her birliğe üye olmanın şartları olduğu gibi AB üyesi olmanın da şartları vardır. Ülkelerin AB’ye üye olmasının şartı da kısaca “Kopenhag Kriterleri”ne uymakla ifade ediliyor. Bu kriterlere, bu şartlara, bu prensiplere uymayan ülkelerin AB üyesi olması mümkün değil. Türkiye’yi idare edenlerin hal ve gidişine bakıldığında ise, “Biz AB’ye üye olmak istiyoruz ancak açıklanan kriterlere, şartlara uymayız” demetedirler. Bu tavır kısaca, “Biz okula gelmeden diploma istiyoruz” demektir ve eşyanın tabiatına zıttır. Böyle diyen idareciler, bir yandan da “Bu okul ize diploma vermiyor” diye propaganda yapmayı da ihmal etmiyorlar.

Şimdiki idarecilerin yüzde yüz çelişkili tavırlar sergilediği konulardan biri de Türkiye’nin AB üyeliği meselesidir. Bir gün AB’ye üye olmak icap eder derken, bir başka gün “AB’ye üye olmak gerekmez” demektedirler. Bunu yaparken de kabahati her zaman AB’ye ve idarecilerine atmayı ihmal etmiyorlar. Mutlaka AB idarecilerinin de kastı ve kabahati vardır, fakat hem “Biz Kopenhag Kriterlerine uymayız” deyip de hem de AB’ye üye olmanın imkanı var mı?

Peki, her zaman tekrarlanan “Kopenhag Kriterleri’ne Ankara Kriterleri der, yolumuza devam ederiz” demenin manası nedir? Mesela, Kopenhag Kriterleri” içinde yer alan “Siyasi Kriter”ler şöyle ifade ediliyor: “Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını güvence altına alan kurumların varlığı.”

Bu hedefler Türkiye’nin menfaatine değil mi? Mesela, “AİHM’in kararları beni bağlamaz. Bu kararlara uymam” diyen bir siyasi iradenin, “Biz yolumuza ‘Ankara Kriterleri’ ile devam ederiz” demesi ne anlamak gelir? 

Bilindiği üzere isimlerin değişmesiyle hakikat değişmez. “Ankara Kriterleri” ile yol almak millete ve memlekete faydalı olmuş olsaydı bu fayda şimdiye kadar görülmez miydi? Türkiye bugüne kadar “Ankara Kriterleri” ile yoluna devam etti ve gelinen nokta burası. 

Ayrıntılar bir yana, ülkemiz “Büyük Türkiye” olmak istiyorsa en başta içinde hak, hukuk ve adalet olmayan “Ankara Kriterleri”nden kurtulmalı. 2023 yılında bir idareci, “Biz hak, hukuk ve adalet yolu gerekmez” diyebilir mi? Dese doğru yapmış olur mu?

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