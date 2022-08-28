“Aranan eleman”ı kim yetiştirecek?

Başta sanayici ve iş adamları olmak üzere üretimle ilgilenen hemen herkes, ‘yetişmiş, eğitimli, kalifiye eleman’ bulamadıklarından yana şikâyet eder.

Aynı zamanda nerede “İşsizlik var, millet iş bulamıyor” diye konuşulsa, “İşsizlik yok, iş beğenmeyenler var. Gazeteler iş ilanları ile dolu” denilir.

Esasından “işsizlik var” diyenler haklı olduğu gibi, “iş beğenmeyenler var” diyenler de kısmen haklı. “İş beğenmeyenler”in olmasının bir sebebi, aranan vasıflarda ‘işçi’lerin az olmasıdır. “İş beğenilmemesi”nin sebebi iye ekseriyetle, çalışanlara verilen ücretlerdir. Bazı iş kollarında “asgari ücretten daha düşük” ücret teklif edildiği söylenmektedir ki, günümüzde bu ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını her halde ‘iş veren’ler da kabul eder.

Anlaşılan konu, iş dünyasının da gündeminde. Nitekim Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iş dünyasının satış elemanından pazarlamacıya, dikişçiden tornacıya kadar yetişmiş eleman bulmakta zorluk çektiğini belirterek, “Hemen her sektörde istihdam edilmek üzere ara elemana ihtiyaç var ancak bulamıyoruz” demiş. Baran, eleman arayan ile iş arayanların karşı karşıya gelemediğini, işçinin vasfı ile işin vasfının birbiriyle örtüşemediğini de söylemiş. (ATO Basın Bülteni, 27 Ağustos 2022)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu kaydeden Baran, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş işgücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5’in altına rahatlıkla inebilir” tespitini de yapmış.

Bir yanda iş arayanlar ve öte yanda işçi arayanlar olduğuna göre bu iki tarafı ‘iş’de kim buluşturacak? Çoğu defa dile getirildiği üzere bu noktada iş adamlarına büyük görev düşer. Hangi iş için çalışana ihtiyaç duyuyorlarsa, onlara hitap eden ‘eğitim’leri bizzat kendileri verebilirler. Yüzlerce ve binlerce iş adamını bir çatı altında toplayan ‘dernek’lerin bunu yapması zor olmasa gerek. Yapmaları gereken şey, günlük değil de uzun dönemli düşünerek ve mesela bir yıl sonrası için ‘kalifiye eleman yetiştirme kursları’ açmak olmalı. Bir ‘tornacı’, bir ‘overlokçu’yu özel kurs açarak yetiştirmek mümkün değil mi?

İş dünyası ‘yetişmiş eleman’ı kendisi yetiştirmeye niyet edip uygun adımlar atabilirse hem işsizlik nispeten azalır hem de ‘kalifiye eleman’ arayan fabrikalar bunu bulabilir.

Devlet başka işler için verdiği teşviki bu noktalara kaydırabilse çok daha iyi neticeler alınmaz mı?