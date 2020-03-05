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5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

“Artık bu kadar yeter”

Faruk ÇAKIR
05 Mart 2020, Perşembe
Suriye’deki krizin ya da savaşın bitmesini umarken ve beklerken durumun daha vahim bir hal almak üzere olduğunu görüyoruz. Şehirler bombalanıyor ve çoğunlukla faturayı siviller ödüyor. Güvensiz hâle gelen şehirler dolayısıyla insanlar canlarını kurtarmak için Türkiye’ye hicret ediyorlar. Bu göç karşısında yardım vaat eden ülkeler olsa da bu vaatler ekseriyetle hayata geçemiyor ve kâğıt üstünde kalıyor.

Suriye’de yaşananları anlamak için Hatay’a gelen ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Kelly Craft, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield, oradaki temaslarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırmış.   

Suriye’deki saldırılardan kaçarak Türkiye’ye gelenlerin kaldığı Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ni gezen ve Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve UNHCR (BM Mülteci Örgütü) yetkililerinden bilgi alan Kelly Craft, bir araya geldiği Suriyelilerin, ABD ve Türkiye’ye (mültecilere yaptığı) destekleri için müteşekkir olduğunu beyan etmiş.

Barınma merkezindeki Suriyelilerden krize ilişkin “artık bu kadar yeter” ifadesini defalarca işittiğini tekrarlayan BM Daimî Temsilcisi Craft, “BM Güvenlik Konseyi’ne geri döndüğümde ‘artık bu kadar yeter’ cümlesinin altını çizeceğim. (Suriye’de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı” diye konuşmuş.

Hatay’da, “Beyaz Baretliler” adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri ve Suriyeli çocukların eğitimi için çalışanlarla bir araya geldiğini de hatırlatan Craft, bu ziyarete verdiği destek için Türkiye’ye de teşekkür etmiş ve Suriye’de Esad rejiminin artık varlığını sürdüremeyeceğini hatırlatmış.

Craft açıklamasında şunu da belirtmiş: “BM Güvenlik Konseyi’ne döndüğüm zaman şunu vurgulayacağım: ‘Sınırları açık tutmamız, insanî yardımların hem Suriye’de hem de Türkiye’de bulunan evlerinden edilmiş ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaşmasını sağlamamız gerekiyor.’ Bu nedenle hemen görüşmelerin başlaması gerek.” (AA, 3 Mart 2020)

Hakikaten ülkenin yarısından fazlasını mağdur eden, ülkelerini terk etmeye mecbur bırakan bir savaş, bir kriz, bir kargaşa karşısında “Artık bu kadar yeter” denilmez mi? Suriye nüfusunun neredeyse yarısı ülkesini terk etti. Göçmen dalgasından en fazla etkilenen ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Ülkemiz göçmenlere kucak açtı ve açmalı. Fakat esas olan, Suriyelilerin Suriye’de huzur içinde bir hayat sürebilmesidir. Hem Türkiye hem de dünyanın diğer ülkeleri bunun için gayret sarf etmeli.

BM Daimî Temsilcisi Craft’ın mültecilerle görüştükten sonra dile getirdiği tesbit ve kanaatleri “BM’ye döndüğünde” unutmaması en büyük temennimiz. Çünkü şimdiye kadar başka idareciler de Suriyeli göçmenlerle görüşüp durumun vahametini gördüğünü ilân etti, fakat ‘merkez’e döndüklerinde bu sözlerini unutmuş göründüler. İnşallah bu defa verilen sözler unutulmaz ve “Artık bu kadar yeter” denilir.

Hakikaten yıkılan şehirler, denenen yeni silâhlar ve ortaya çıkan üzücü tablo; ‘muktedir’ler için yetmiyor mu? Savaşı sona erdirmek için daha kaç ocağın sönmesi, daha kaç yeni silâhın denenmesi ve daha kaç silâh tüccarının kasasını doldurması gerekir?

Bütün dünya ve insanlık başta Suriye olmak üzere dünyanın başka bölgelerindeki savaşların da sona ermesi için hep bir ağızdan haykırmak durumunda, haykırmalı: “Artık bu kadar yeter!”

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