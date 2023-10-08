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8 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Asıl ‘maden’ nerede?

Faruk ÇAKIR
08 Ekim 2023, Pazar
Ülkemiz için “Zengin toprakların fakir bekçisi” benzetmesi yapılır. Bu benzetmenin ne ölçüde doğru ya da yanlış olduğu işin ehli olanlar bilir. Zenginlik ölçüsü olarak sadece yer altından çıkan ‘petrol’u esas almak da yanıltıcı olabilir. Diyelim ki ülkemiz petrol bakımından zengin değil. Peki, yer üstü ve tarım konusunda sahip olduğumuz zenginliklerin farkında mıyız ve bunları ne ölçüde değerlendirebiliyoruz?

Bu noktada yaşanan çelişkiyi görmek bir haberden özet bölüm aktaralım: “Artvin’de 4 yeni maden projesi ruhsatının Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda ve çevresinde olduğu ortaya çıktı. Toplam 8 bin 568 futbol sahası büyüklüğünde 4 ayrı maden ruhsatı olan (...) şirketin, projeleri onaylanırsa yılda 576 dinamit patlatılacak, köyler toza boğulacak. Yüzde 71’i madenlere ruhsatlı olduğu bilinen Artvin’deki 4 yeni maden başvurusu Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın da tehlike altında olduğunu ortaya koydu. (Maden ruhsatı alınmak istenen) 1500 hektarlık alanı milli park sınırları içerisinde yer alıyor. (...) Yerleşim yerlerinin yakınındaki maden ocaklarında [patlamalar sebebiyle] saatte 50 buçuk kilogram toz meydana gelecek. (...) Milli park ve Yüncüler köyü etrafında kurulacak maden ocaklarından birinin yerleşim yerine uzaklığı sadece 24 metre.” (www.karar.com, 4 Ekim 2023)

“Çevre”nin tahrip edilmesine itiraz etmek ile, “maden çıkarılması”na itiraz etmek ekseriyetle birbirine karıştırılıyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda maden sahası var ve bunlar işleniyor. Acaba bu işler yapılırken “olması gereken gibi” mi davranılıyor? Hazırlanan raporlar hakkaniyetle hazırlanmış mıdır? 

Şüphe duyanların haklılık payı var. Çünkü bu işler ekseriyetle şeffaflıkla yapılmıyor. Problemlerin gizlendiği ve bazı kişilerin kayırıldığı, ancak meydana gelen kazalardan sonra ortaya çıkıyor. Kömür madenlerinde meydana gelen kazalar buna bir misal. Onlarca kişinin öldüğü kazalardan sonra açıklanan raporlar, önceden yapılan uyarıların dikkate alınmadığını gösteriyor.

Elbette ‘zengin toprakların fakir bekçileri’ olmayalım; ama bu demek değildir ki çevreyi katletmeye izin verilsin! Hem bizim ‘yer üstü’ zenginliğimizin ‘yer altı’ zenginliğinden geri olmadığını nasıl görmeyiz? Hele hele söz konusu Karadeniz olduğunda bir defa daha düşünmek icap etmez mi? Bu bölgeye gelen turistlerin büyük çoğunluğunun ‘zengin’ Arap ülkelerinden olduğunu herkes görmüyor mu? “Yer üstü zenginliğimizi” yeteri kadar değerlendirdik mi? Denizimizi, yaylalarımızı, dağlarımızı, akar sularımızı, derelerimizi hem kuruyarak hem de zenginlik kaynağı haline getiremez miyiz? Avrupa ya da Amerika bunları yapabiliyorsa biz niye yapmayalım?

Asıl zenginliğimizin farkına varalım ve onları ‘daha az zenginlik’ için mahvetmeyelim..

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