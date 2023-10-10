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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Ateş çemberi

Faruk ÇAKIR
10 Ekim 2023, Salı
Filistin’den her zaman güzel haberlerin gelmesini isteriz, ancak ekseriyetle kan, göz yazı ve İsrail zulmüyle ilgili haberler gelir.

Filistin konusunda çok konuşulsa da, konuşmaların gereğinin yapıldığını söylemek kolay değil. Verilen sözler tutulmuş olsaydı Mescid-i Aksa tam olarak hürriyetine kavuşmuş olmaz mıydı?

Şunu da en başta ifade etmekte fayda var ki, İsrail’in yıllardan beri Filistinlilere yaptığı zulmün dünyada pek eşi ve benzeri yoktur. Tartışmalardan bağımsız olarak bu zulmün bir an önce durdurulması icap eder. Bu hususta en başta BM olmak üzere Avrupa, Amerika ve tabii ki “İslam dünyası”nın da büyük sorumluluğu vardır. Sormak icap etmez mi: “İslam ülkeleri”ni bir araya getiren kuruluşlar, Filistin’in hürriyetine kavuşması için üzerine düşenleri yapabilmiş midir?

7 Ekim 2023 sabahında yeni bir gelişme yaşandı ve Gazze’den İsrail’e roketlerle saldırıldığı haberleri duyuldu. Neticede İsrail ordusu savaş ilan etmiş durumda. Dünya ülkeleri de bir anda bloklara ayrılmış bir tablo sergiledi. Hadisenin seyrinin nasıl şekilleneceği tartışmalı olsa da ortada bir gerçek var: Büyük ölçüde masumlar zarar görecek. Çünkü her zaman ifade edildiği üzere savaşta en önce ‘gerçek’ler ölür. 

Sosyal medyada yapılan yorumlara bakınca, önümüzdeki günlerin bölge ve dünya açısında çok daha çetin geçeceği ve ateş çemberinin genişleyebileceği söylenebilir. Bazı yorumlar şöyle: “Dünya Müslümanlarını ‘terörist imajı’ ile eşleştirme işini başarıyla yapan küresel cihatçılar (!) en çok İslam’a zarar verdiler.” (Deniz Ülke, X, 7 Ekim 2023)

“Herkes çok kolay bir şeyler söylüyor. Orta Doğuyla ilgili ben hiç kolay konuşamıyorum artık. Bunları yazmak konusunda da fazla kararsızdım. Ne sevinebiliyorum ne üzülebiliyorum şu coğrafyadan gelen haberlere. Üzdü, üzdü ve hep üzdü. Kendisine karşı duygularımı aldı sonunda benden. İsrail’in birçok bölgede sivili yok, silahlı işgalcileri var. Şimdiye kadar ettikleri zulüm arşa dayandı ama dünyanın haberi olmadı. Fakat silahsız sivillerin yakından rastgele infaz görüntüleriyle İsrail dünya nezdinde mazlum yapılıyor şu an. Bu da ‘İsrail Yüzyılı’nın başlangıcına hizmet eder.” (Alpaslan Cambaz, X, 7 Ekim 2023)

Ayrıca İsrail’in bu saldırıyı önceden haber alamamasını garip karşılayan ve saldırıyı “Ortadoğu’nun 11 Eylül’ü” olarak görenler de var. Hatırlamak lazım ki 11 Eylül 2001 saldırısını bahane eden Amerika, bütün dünyası karşısına almış ve güya terörün kaynağı olarak gördüğü Afganistan’ı işgal etmişti. Tabii ki bütün bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin bin defa düşünüp bir defa adım atmasında çok büyük fayda var. Diplomasi bu günler için değil mi?

Temennimiz İsrail zulmünün sona ermesi ve Filistin’e de huzur ve barışın gelmesi...

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