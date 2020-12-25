Avrupa’da bir ilk

Her fırsatta ifade edildiği üzere Avrupa yekpare, tek düşünce siyasete sahip bir yapı değil.

Bu noktada en orijinal tasnifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri yapmıştır: Avrupa, ‘Birinci Avrupa’ ve ‘İkinci Avrupa’ olarak ikiye ayrılır. Birinci Avrupa iyilikleri, İkinci Avrupa ise fenalıkları temsil eder.

Avrupa ile iş görenler hadiselere bu pencereden bakmadıktan sonra her zaman hata etmeye mahkûm olur. Böyleleri, bir gün “Avrupa çok iyi, AB’ye üye olalım” der, ertesi gün başka bir hadise üzerine “Avrupa bize tuzak kuruyor” diyebilir. Bunun yerine her yerde olduğu gibi Avrupa’da da ‘iyi’ler ve ‘kötü’ler var, biz ‘iyi’lerle yardımlaşalım denilse mesele kalmayacak ve ‘kötü ve fena’ların tuzakları da boşa çıkabilecek.

“İyi”leri, yani “Birinci Avrupa”yı temsil edenler yeni bir adım atmış ve Avrupa Konseyi tarihinde ilk defa ‘antisemitizm ve Müslüman karşıtlığı konularıyla’ spesifik olarak uğraşacak bir özel temsilci atanmış.

Özel temsilci olarak tayin edilen Daniel Höltgen, ‘özel bir temsilci’ atamasının sebepleri’ni şöyle anlatmış: “Avrupa Konseyi bugün Avrupa’nın öncü insan hakları teşkilâtıdır. Irkçılık ve antisemitizm konuları ana çalışma alanlarımız arasındadır. Son yıllarda Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler antisemitizmle mücadele konusunda özel temsilciler atadılar. Genel Sekreter Avrupa Konseyi’nin de böyle bir temsilciye sahip olmasının yerinde olacağını düşündü. (...) Benim ana misyonum kimi zaman internet üzerinden ifade edilen nefret ve nefret suçlarına odaklanmak olacak.” (dw.com/tr, 23 Aralık 2020)

“İslamofobi” terimi yerine “Müslüman karşıtı” terimini kullanan Daniel Höltgen’e “Bu bilinçli bir tercih mi?” diye sorulmuş. İşte cevabı: “Evet, bilinçli bir tercih. “Müslüman karşıtı nefret” terimi, karşımızdaki fenomeni daha iyi anlatıyor. Belirli bir dine mensup, bu dini yaşayan, ifade eden, belirli bir görünüme sahip, belirli ülkelerden gelen, belirli biçimde giyinen insanlara yönelik nefretten söz ediyoruz. Bu klâsik bir ırkçılıktır. İslamofobi terimine yanlış anlamlar yüklenebilir. Ben değişik köklerden insanlar, onların inancı ve bu inanç dolayısıyla gördükleri ayrımcılıkla ilgileniyorum. İslamofobi Almanya ve Avrupa’da geçmişte yaygın terim olarak kullanılmaktaydı. Bugün “Müslüman Karşıtı Nefret” terimi kullanılıyor.”

Özel temsilci olarak tayin edilen Daniel Höltgen, şu ayrıntıyı da yakalamış: “Müslümanları hedef alan saldırıların ihbar edilenden daha fazla olduğunu söyleyenler var. Müslümanlara yönelik nefretin özelliği çoğu zaman başka tür fobi ve ayrımcılıkla karışıyor olmasında yatıyor. Kimi zaman göç, göçmenler, göçmenlerin ötekileştirilmesi gibi konularla iç içe olduğunu görüyoruz. Müslüman kadınlar için geleneksel giyiniş tarzları sebebiyle görünümün özel bir rol oynadığını da söyleyebiliriz. Yani çift, hatta kimi zaman üç kat ayrımcılık söz konusu.”

İslâmı karalamak ve Müslümanları ürkütmek için ‘korku’ yaymaya çalışan ‘İkinci Avrupa’ mensupları, belki de yaptıklarının neticesi olarak İslâmın tanınmasına yaradığını geç fark edecekler. Onların niyeti Müslümanları ‘kovmak’ olabilir, ama inşallah İslâm Avrupa’nın gerçeği olmaya devam edecek...