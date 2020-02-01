Avrupa ve İslamofobi

Cehaletten kaynaklanan bir sebeple başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde “İslamofobi/İslâmdan korku” hadisesi yaşanıyor. İnsanın bilmediği ve tanımadığı şeylerden korkması tabiîdir. “İslâmdan korku”yu bertaraf etmek isteyen herkes, en başta cehaletle mücadele etmek durumundadır.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen “Avrupa’da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele” panelinde bir durum tesbiti yapılmış. Paneldeki konuşmacıların sözlerini bilhassa “İslamofobi”nin geldiği noktayı anlamak isteyen idareciler dikkate almalı.

“Avrupa’daki nefret dolayısıyla korkmamalıyız, çünkü nefret sadece ona sahip olanı bağlar” diyen AP Milletvekili Magid Magid, AP’de İslamofobinin yeterince gündeme getirilmediğini ancak kendilerinin bunun gündeme gelmesi için gayret ettiğini hatırlatmış. Magid konuşmasında, “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adaletsizliktir” sözünü de nakletmiş. (AA, 21 Ocak 2020)

“Aşırı sağcı partiler, iktidarda olmasa bile siyaseti etkiliyorlar” diyen Georgetown Üniversitesi’nden Farid Hafez ise konuşmasında, (Avrupa’da) İslamofobinin kurumsallaştırılmasıyla başörtüsü yasağı ve okullarda oruç yasağı gibi adımların atıldığına dikkat çekmiş.

İspanya’daki durumla ilgili açıklamalarda bulunan Granada Üniversitesi Öğretim Üyesi Carmen Aguilera ise İspanya’da her 10 haberden 6’sının İslâm hakkında negatif bir algı ihtiva ettiği tesbitinde bulunmuş.

De Montfort Üniversitesi Öğretim Üyesi Amina Easat-Daas da Belçika’da özellikle Müslüman kadınların İslamofobik saldırılara maruz kaldığını belirterek, medyada İslamofobinin pompalandığını hatırlatmış.

İtalya’daki tabloyu özetleyen Ferrara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alfredo Alietti ise göçmen konusunun medyada İslamofobi ile özdeşleştirildiğinin altını çizerek “Göçmenlerin ülkeyi İslâmlaştırdığı ve terörü yaydığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor” şeklinde konuşmuş. Keele Üniversitesi Öğretim Üyesi Aristotle Kallis de İngiltere’de yayımlanan İslamofobik haberlerden örnekleri dinleyicilerle paylaşmış.

Değişik ülkelerden uzmanların tesbitlerine bakıldığında ortak bir dert öne çıkıyor: Bütün dünyada “İslâm korkusu” medya eliyle yayılmaya çalışılıyor.

“İslamofobi”yi devre dışı bırakmak için “Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adaletsizliktir” sözünü bütün idarecilere ikna edici bir dille anlatmak ve kabul ettirmek gerekir. Dünya bir ‘köy’ olduğuna göre, ‘köy’ün bir ucundaki ‘yangın’ın diğer uçtaki ‘ev ve ülke’leri tehdit etmemesi mümkün mü? “Dünya barışı” isteyenler bu taleplerinde samimî olduklarını ancak köyün öbür ucundaki yangını söndürmek istediklerinde ispat edebilirler. Yoksa “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışı ile dünya barışı sağlanamaz.

Uzmanların neredeyse tamamının medyadaki tarafgir haberlerden şikâyet etmesi de ayrıca dikkate alınmalı. İslâm ve Müslümanlar hakkındaki yanlış bilgileri, ‘cehaleti’ ortadan kaldırmak için “doğruları yazan ve anlatan medya”ya çok ihtiyaç var. Hem ülkemizde, hem de dünyada...