Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılır mı?

Ecdadımız söylemiş ve ikaz etmiş, ancak biz bu ikazları tam olarak dikkate almış değiliz.

Millet olarak “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” prensibine göre hareket edilmiş olsa muhtemeldir ki pek çok sıkıntılar yaşanmazdı. Ekseriyetle ‘iş’e değil de ‘laf’a bakıldığı için Türkiye sıkıntılardan kurtulamadı.

İdarecilerin konuşmalarını dinleyip de ‘çok güzel’ dememek mümkün mü? Onların sözleriyle çizdiği tabloya göre Türkiye güllük ve gülistanlık. Üstelik bütün dünya bizim ‘iyi’ halimizi görüp kıskanıyor.

Mesela, en yeni haberlerden biri şöyle: “Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.” (AA, 6 Eylül 2023)

Peki ne varmış bu ‘Orta Vadeli Program’da. Aynı ajansın haberinde şöyle denilmiş: “2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Türkiye Yüzyılı’na girerken fiyat istikrarını ve finansal istikrarı gözeten, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi hedef alan, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen şeffaf, tutarlı, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir yaklaşım izlenecek. Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelir politikaları koordinasyon içerisinde yürütülerek bu alanlardaki reform adımları kademeli bir şekilde devreye alınacak. Böylece, Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme için daha elverişli bir yapının tesisiyle potansiyel büyümenin artırılması sağlanacak.” (AA, 6 Eylül 2023)

Bu ve benzeri sözlere, vaadlere, yapılacaklar listesine itiraz etmek mümkün olabilir mi? Öyle ya, bu vaadlere ve plana göre; fiyat istikrarı olacak, dengeleri gözeten ve yapısal reformları destekleyen, üstelik şeffaf, tutarlı, uluslararası kurallara uygun bir yaklaşım izlenecekmiş. Tam da arayıp da bulamadığımız bir durum! Güzel vaadler bitmiyor; reform adımları kademeli ir şekilde devreye alınacakmış. Böylece yatırım şartları da iyileşecek vs...

Peki bu vaadlere güvenilir mi? Güvenilmez, çünkü ilk defa Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanmıyor. Daha önce hazırlanan programda dile getirilen vaadler ve çizilen hedefler gerçekleşti mi ki yeni vaadlere inanılsın? Yani ‘laf’a değil de ‘iş’e bakılırsa durum şöyledir: “3 yıl önce hazırlanan orta vadeli plana göre 2023 sonu/ortalama hedefleri ve mevcut gerçekleşmeler:

Dolar kuru hedefi: 8,02. Gerçekleşen: 26,81

Enflasyon hedefi: %4,9. Gerçekleşen: %58,94

Cari denge(milyar$) hedefi: +1,3. Gerçekleşen: –56,5”

(Hatırlatan: @58fatihsezer, 6 Eylül 2023)

Madem ‘laf’a değil de ‘iş’e bakılacak; durum ortada. İdareciler ‘güven’i bitirmiş durumdalar. Yanıltarak iş görenleri Allah’a havale ediyoruz.