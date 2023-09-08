"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılır mı?

Faruk ÇAKIR
08 Eylül 2023, Cuma
Ecdadımız söylemiş ve ikaz etmiş, ancak biz bu ikazları tam olarak dikkate almış değiliz.

Millet olarak “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” prensibine göre hareket edilmiş olsa muhtemeldir ki pek çok sıkıntılar yaşanmazdı. Ekseriyetle ‘iş’e değil de ‘laf’a bakıldığı için Türkiye sıkıntılardan kurtulamadı.

İdarecilerin konuşmalarını dinleyip de ‘çok güzel’ dememek mümkün mü? Onların sözleriyle çizdiği tabloya göre Türkiye güllük ve gülistanlık. Üstelik bütün dünya bizim ‘iyi’ halimizi görüp kıskanıyor. 

Mesela, en yeni haberlerden biri şöyle: “Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.” (AA, 6 Eylül 2023)

Peki ne varmış bu ‘Orta Vadeli Program’da. Aynı ajansın haberinde şöyle denilmiş: “2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Türkiye Yüzyılı’na girerken fiyat istikrarını ve finansal istikrarı gözeten, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomik büyümeyi hedef alan, serbest piyasa ve rekabet ortamında verimliliği artırarak makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen şeffaf, tutarlı, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir yaklaşım izlenecek. Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelir politikaları koordinasyon içerisinde yürütülerek bu alanlardaki reform adımları kademeli bir şekilde devreye alınacak. Böylece, Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme için daha elverişli bir yapının tesisiyle potansiyel büyümenin artırılması sağlanacak.” (AA, 6 Eylül 2023)

Bu ve benzeri sözlere, vaadlere, yapılacaklar listesine itiraz etmek mümkün olabilir mi? Öyle ya, bu vaadlere ve plana göre; fiyat istikrarı olacak, dengeleri gözeten ve yapısal reformları destekleyen, üstelik şeffaf, tutarlı, uluslararası kurallara uygun bir yaklaşım izlenecekmiş. Tam da arayıp da bulamadığımız bir durum! Güzel vaadler bitmiyor; reform adımları kademeli ir şekilde devreye alınacakmış. Böylece yatırım şartları da iyileşecek vs... 

Peki bu vaadlere güvenilir mi? Güvenilmez, çünkü ilk defa Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanmıyor. Daha önce hazırlanan programda dile getirilen vaadler ve çizilen hedefler gerçekleşti mi ki yeni vaadlere inanılsın? Yani ‘laf’a değil de ‘iş’e bakılırsa durum şöyledir: “3 yıl önce hazırlanan orta vadeli plana göre 2023 sonu/ortalama hedefleri ve mevcut gerçekleşmeler:

Dolar kuru hedefi: 8,02. Gerçekleşen: 26,81

Enflasyon hedefi: %4,9. Gerçekleşen: %58,94

Cari denge(milyar$) hedefi: +1,3. Gerçekleşen: –56,5”

(Hatırlatan: @58fatihsezer, 6 Eylül 2023)

Madem ‘laf’a değil de ‘iş’e bakılacak; durum ortada. İdareciler ‘güven’i bitirmiş durumdalar. Yanıltarak iş görenleri Allah’a havale ediyoruz.

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu program da güven vermiyor'

    İsrail’in Filistinlilere uyguladığı ‘apartheid’dır

    İngiltereli Jane Garderton Müslüman oldu, “Filiz” ismini aldı

    Dünya en sıcak yazını yaşadı

    AB süreci demokrasi ve hukukla canlanır

    Enflasyon tahmini yüzde 65’e çıktı

    Kırtasiye ve kıyafette KDV yüzde 1 olsun

    Filistinli mülteciler yoksullukla mücadele ediyor

    Prof. Dr. Şerif Mardin vefatının 6. yılında anılıyor

    Şiir atölyesi başlıyor

    OVP büt’e kaldı, geçmesi zor

    Öğretmenler için konteynerler hazırlanıyor

    'Erdoğan KKM’den vazgeçti'

    İstanbul’da artık toprak yok

    PKK insanlığa büyük tehdit

    Harvard Üniversitesi ifade özgürlüğünde son sırada yer aldı

    Kırklareli'ndeki selde kaybolan kişi 3 gündür aranıyor

    Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu'daki 11 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Aidatlarda yüksek artış: Yüzde 170’i buldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindar demokrat: Necmettin Cevheri
    Genel

    İngiltereli Jane Garderton Müslüman oldu, “Filiz” ismini aldı
    Orhan Ali YILMAZ

    Nurculuk...
    Genel

    'Bu program da güven vermiyor'
    Şükrü BULUT

    Yiğit düştüğü yerden kalkar...
    İbrahim Aktaşcı

    İhlaslı bukalemun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Tenkit hastalığından nasıl kurtuluruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelenin zaferi İstanbul'da kutlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.