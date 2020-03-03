Bakın, bakan da itiraz ediyor

Pek çok sahada yanlışlara itiraz edip “Niçin böyle yapılıyor?” diye sorulunca bazıları rahatsız olup “Yapılan ‘iş’e de itiraz edilmez ki! ‘İş’ mi yapmasınlar yani?” diye söyleniyorlar. Kısaca tekrar ifade etmek gerekirse ‘iş’e değil, ‘yanlış iş’e itiraz ediliyor, ediyoruz, etmeliyiz ve edilmelidir.

İtiraz edilmesinden memnun olmayanlar “İş başındaki idareciler yanlış yapmaz” kanaati taşıyor olsa gerek. Oysa her insanın hata yapması mümkündür. Hele hele siyasette hatasız olmak çok daha zordur.

Bakınız, bir ‘iş’ yapılıyor ve bu ‘iş’e bir ‘bakan’ bile açıkça, isim vererek itiraz ediyor. Gazetelere yansıyan haberlere göre İzmir’in Çeşme ilçesinde “Çeşme-Alaçatı Havalimanı” yapılmasına karar verilmiş. Bunun için ihale de yapılmış. Hatta ihaleyi alan firma işe başlamış bile.

Fakat bu ‘iş’e ciddî itirazlar var. Gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la yaptığı görüşmeyi anlatırken, Bakanın şöyle dediğini yazmış: “Biri tutturmuş Çeşme’ye havalimanı yapacağım diye. Bunun için bakanlığa başvurmuş. Sonra daha bir çivi çakmadan Ulaştırma Bakanlığı’na gitmiş, ‘projeyi genişletme izni’ istemiş. Bakanlık da haklı olarak ‘Sen önce buna bir başla’ demiş. Ben turizmciyim. Çeşme’nin hemen dibinde Adnan Menderes Havalimanı var. Uluslar arası çapta modern bir havalimanı. Orayı Çeşme’ye bağlayan mükemmel bir yol var. En geç bir saatte yarımadanın istediğin yerine ulaşabiliyorsun. Çeşme’ye yeni bir havalimanına ne gerek var? Yok efendim özel uçak inecekmiş. Özel uçak müşterisi Adnan Menderes’e gelir, oradan helikopterle ulaştırırsın. Dünyanın en zengin insanı Saint Tropez’e nasıl gidiyor? Nice’den helikoptere biniyor, yirmi dakikada orada.” (Hürriyet g, 16 Şubat 2020)

Bu bilgi üzerine konuyu değerlendiren havacılık uzmanı yazar Uğur Cebeci de şöyle demiş: “Mehmet Nuri Ersoy müthiş bir açıklama yaptı. Çeşme-Alaçatı Havalimanı’nın ne kadar gereksiz olduğunu gündeme getirdi. Bu davranış bir turizm bölgesinde dökülecek tonlarca betonla doğaya ihaneti umarım ortadan kaldırır. ‘Teşekkürler Sayın Bakan’ demek, Çeşme Yarımadası’nın bağrından çıkan bir ses olur bence… Böyle diyorum, çünkü gerçekten bir saçmalık. Doğaya ihanet, Kaynak israfı… Tonlarca beton dökülecek. Bir daha kimse kaldıramayacak. (...) Memlekete hiçbir faydası dokunmayacak. Neyse ki sonunda bu mantıksız ve gereksiz havalimanı projesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son noktayı koydu. Cesurca görüşünü açıkladı.” (Hürriyet g., 26 Şubat 2020)

Cebeci’nin aktardığına göre bu havalimanı için hazırlanan ‘rapor’da da olumsuz kanaat belirtilmiş: “Bu fiziksel yapıdaki bir hava meydanında, sadece uçuş okulu, sportif havacılık, hava taksi ve genel havacılık faaliyetleri yapılabilir. (...) RES’lerin kaldırılması veya deplasmanı bu ölçekteki bir hava meydanının sağladığı yarara kıyasla önemli bir millî ve malî külfet olacaktır.”

Peki ‘yanlış iş’lere dahi itiraz etmemek gerektiğini düşünenler buna ne diyecek? Bakın, bir ‘bakan’ yapılmak istenen bir havalimanın yanlış tercih olduğunu beyan ediyor. Herkesin yanlışa ‘yanlıştır’ demesi icap etmez mi? Ayrıca “Biri tutturmuş Çeşme’ye havalimanı yapacağım diye. Bunun için bakanlığa başvurmuş” beyanından ne anlamalı? Türkiye’de işler böyle bir yürütülüyor?

Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlış olmaktan çıkmaz. Türkiye’nin israf edecek bir tek lirası yoktur. Dolayısıyla yapılacak işler bin defa düşünülmeli ve öylece adım atılmalı. Tüyü bitmedik yetimlerin hakkı israf edilmesin vesselâm.