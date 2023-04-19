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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bakın ‘eski’de ne varmış?

Faruk ÇAKIR
19 Nisan 2023, Çarşamba
Uzun bir süreden beri işerin ‘hak edene’ değil de, ‘adamını bulana’ verildiğini herkes biliyor ve bu durum büyük bir problem olarak önümüzde duruyor.

Gençler işe girmek isterken bilgilerine güvenemiyor, çünkü iş için bilgiden önce başka şeyler aranıyor.

Bu mesele gündeme geldiğinde ilk olarak, “Eskiden de öyle idi” diyenler çıkıyor. Tabii ki bu dert sadece bu günün meseleyi değil, eskiye de dayanıyor. Fakat işlerin bu kadar çığırından çıktığı, başka bir dönem olmamıştır. Maalesef her konuda liyakat devre dışı bırakılmış ve onun yerini ‘mülakat’ almıştır. Bunun yanlış olduğu apaçık ortaya çıkıp da saklanamaz hale gelince şimdilerde ‘mülakat’ların kaldırılacağı ilan edildi. Bu yeni karar bile son yıllarda yapılan büyük yanlışın itirafı ve ifadesi anlamına gelmez mi? Niçin bu yanlış anlayış yıllarca devam etti ve binlerce genç mağdur oldu? Bu mağduriyetlerin hesabını kim verecek?

“Sunay Akın ile İşte O Çocuk” programına katılan Prof. Dr. Naci Görür’ün eski günlere dair şahitliği bu bakımdan dikkat çekici. Sosyal medyada paylaşılan videoda Prof. Dr. Görür’ün anlattıkları şöyle: “(...) Ben üçüncü sınıfa geçtim, (İstanbul) Teknik Üniversitenin öğretim üyesi aday adayı bursunu kazandım. Onu herkese vermiyorlardı. Altı kişi (olmak üzere), her fakülteden birer kişi alıyordu. Onu alma şartı da, okulu bitirdiği zaman öğretim üyesi aday adayı olacaktın. Yani Teknik Üniversite kendi hocasını, başarılı öğrencileri arasından seçiyordu. O zaman beni seçmişlerdi. Müracaat ettim. Burada daha ileri gitmeden bir nokta söyleyeyim. Bu çok önemli, parantez açıyorum şimdi: O zaman bizim çocukluğumuzda önümüzü kesen, çelme atan, perdeleyen bir anlayış yoktu. Devlet adildi. Düşün ki, marangoz, yetim bir çocuk teknik üniversiteye geliyor, başarısıyla önü açılıyor ve teknik üniversitede özel yetiştirilmek üzere burs veriliyor. Teknik Üniversitede çok profesör çocukları vardı. Belki şimdiki anlayış olsa bizim önümüz kapalıydı. ‘Kim kimin adamı? Kim bizden, kim bizden değil anlayışı’ ne ise, bizim önümüz hemen kesilirdi. (Öğretim üyeleri de öyleydi yani, dimi?) Aynen öyle, onu diyorum işte. Adalet vardı. Bir genç eğer çalışıyorsa en sonuna kadar kapılar ona açıktı, yollar da açıktı; ‘buyurun, başarabiliyorsunuz bu.’ Şimdiki gibi torpil, kim kimin dayısı, hangi bakanı tanıyorsun, hangi bilmen neyi tanıyorsun; öyle bir şey yoktu. Zaten olsaydı biz hiç bir yere gelemezdik. Yani (o zaman) biz doğuştan engellenmiştik zaten.” (12 Mar 2023 tarihinde paylaşılan youtube videosu.)

Muhtemelen bu beyanlara da itiraz edenler çıkacaktır. Fakat hakikat büyük ölçüde böyle değil miydi? Elbette eskiden de kayırmalar, torpiller, engellemeler olmuştur ve oluyordu. Ancak bu engelleme ve kayırmaların bugünkü kadar yaygın ve ‘normal’ olduğu başka bir dönem ve devir olmuş mudur?

Demek ki hak, hukuk ve adalet her zaman her sahada uygulanması gerekir. O halde ‘hak, hukuk ve adalet’ diyenlere itiraz edilmekten vazgeçilsin vesselam.

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