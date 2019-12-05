Balkanlardan gelen müjde

Allah’a şükürler olsun ki, her geçen gün daha çok kişinin kalbi, ‘fıtrat dini İslâm’la fethedilmeye devam ediyor. Son zamanlarda kalplerin fethiyle ilgili olarak Balkanlardan da güzel haberler duyuldu.

Bu haberlerin birine göre, Kuzeyinde Sırbistan ve Kosova, batısında Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu olan ve 1991 yılında Yugoslavya’dan bağımsızlığını ilân eden “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti”nde “Hafız Hasan Efendi Zendeli Hafızlık ve Güzel Kur’ân Okuma Enstitüsü”nün açılış töreni düzenlenmiş. Törene, Kuzey Makedonya İslâm Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi ve siyasîler, akademisyenler ve diğer dâvetliler katılmış.

Süleyman Recepi burada yaptığı konuşmada, “Bu Gostivar’da yaşayan Müslümanlar için büyük bir mutluluk, tükenmeyecek bir berekettir, çünkü bu enstitü, yeryüzünde hayat olduğu sürece devam edecek” ifadelerini kullanmış.

Yeni açılan enstitünün müdürü Elyesa Asani de yaptığı açıklamada, “(Buraya) Hem hafızlık yapacak genç yeni talebeler kaydolacak hem de güzel Kur’ân okuma, ses geliştirme, makam bilgisi, umumî manada bu ilimlere dair dersler ve kurslar verilecek. Çünkü Gostivar, Kalkandelen, Üsküp, bu bölgeler Osmanlı’dan itibaren hafızlar yetiştirmiş, diğer Balkan ülkelerine hafızlar ihraç etmiş. Dolayısıyla o geleneği tekrar ihya etme adına bir faaliyete giriştik. Bu alanda kıymetli hizmetlere imza atalım” şeklinde konuşmuş. Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu ise, enstitünün inşa edilme sürecinde Gostivar halkının Kur’ân’a olan sevgisini gördüğünü belirterek, enstitünün inşa edilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etmiş. (AA, 25 Eylül 2019)

Aynı gün, Arnavutluk’tan da müjdeli başka bir haber geldi. Buna göre Arnavutluk’ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk defa hafızlık töreni düzenlenmiş ve ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde hafızlar icazet almış. İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camii’nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine çok sayıda dâvetli katılmış. Arnavutluk’a dünyadaki en onurlu ve değerli kelime olan Allah’ın sözünü hıfz eden 13 Kur’ân koruyucusunun eklendiğini belirten İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, 13 hafızdan en büyüğünün 24, en küçüğünün 13 yaşında olduğunu hatırlatmış.

Söz Balkanlar’dan açılmışken Avrupa’dan gelen iki müjdeli haberi de paylaşmakta fayda var. Bir vesileyle Türkiye’yi ziyaret eden ve Düzce’de konferans veren ABD’li sunucu Eddie Redzovic, kısmen hafızlığa da atıf yapıp şöyle demiş: “Milyonlarca insan bu kitabı aklında tutuyor, mu’cizeler, eski yaşanan vak’alar ve daha birçok şey Kur’ân-ı Kerîm’de var. Âyetleri incelediğimde gördüm ki Müslüman’ın görevlerinin başında içindeki mesajı diğer insanlara iletebilmek gelir. Benim İslâmiyet’ten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır.” (AA, 29 Eylül 2019)

Son müjdeli haber şu olsun: Yaşadığı Selânik’te Müslüman arkadaşları olan ve iki yıldır da mesleği icabı Kayseri’ye gelen makine mühendisi 30 yaşındaki Athanasios Karanatsios, düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu. Karanatsios, “Camiye gittiğimde, İslâm beni kendine çekti, içten gelen bir şey. İslâmiyet ile ilgili olumsuz bir propaganda var. Sürekli kötü haberler yayılıyor. Bunu görünce İslâm’ı araştırmaya başladım. İslâm tamamen iyi şeylerle dolu” demiş.

Allah’a şükürler olsun ve hamdolsun. Kalplerin fethi kıyamete kadar artarak devam etsin inşallah.