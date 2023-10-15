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15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Barış için kafa yormak

Faruk ÇAKIR
15 Ekim 2023, Pazar
Müzik dünyasında renkli kişiliği ve aktivist yönüyle öne çıkan ve “Afrika’nın divası” olarak tanınan 63 yaşındaki Beninli şarkıcı Angelique Kidjo, müziğin barışı getirdiğini belirterek, farklılıkları ortadan kaldıran bir güce sahip olduğunun anlaşılması gerektiğini söylemiş.

Kidjo, ülkesindeki sıkıntılardan dolayı 1983’te taşındığı Paris’te bir yandan günlük işlerde çalışmış, bir yandan da müzikle ilgilenmiş. Önceleri yedek şarkıcı olarak sahne almaya başlayan sanatçı, kısa sürede Paris’in en çok aranan canlı müzik sanatçılarından biri haline gelmiş.

Birçok albüme imza atan Kidjo, İstanbul ziyareti sırasında, “Sahneye çıkmak benim için sadece bir konser değil, aynı zamanda halkla iletişim kurmak, kültürler arasında köprü inşa etmektir. Kültürler olmadan dünya çok kötü bir duruma düşer. Şimdikinden daha beter bir hal alır. Kültür sayesinde yüzlerce yıldır insanlığımızı, geçmişimizi, mücadelemizi, başarılarımızı, mağlubiyetlerimizi ifade ettik” şeklinde konuşmuş.

“Sanatçı olarak insanlardan bağınızı koparamazsınız” diyen şarkıcı Angelique Kidjo şöyle devam etmiş: “İnsan ve sanatçı olmak için benimsediğim değer, mütevazı olmak. Bugün bugündür, yarın yarındır. Her sabah kalktığınızda birçok şey için şükretmeniz gerekiyor. İnsanların üzerine düşeni yapabilmesi için sen de kendi üzerine düşeni yapmalısın. İlham kaynağım, ülkemdeki geleneksel müzisyenlerdir. Siyasi farkındalığımı onlar sağladı. Milyonlarca kişinin arasında insan olmak, kimliğe sahip olmak nedir, insanlara şarkılarla, hikaye anlatımıyla nasıl ulaşabileceğini öğrettiler. Benim yöntemim sorular sormak. Çünkü yazılı olmayan bazı şeyleri anlamam gerekiyor. Çeşitliliklerle dolu bu dünyada nereye adım atacağını bilmen için nereden geldiğini de bilmen gerekiyor. Ben aslen Beninliyim ama bu tek başına bir önem ifade etmiyor. Önemli olan, geldiğin kültürün diğer kültürleri anlamana nasıl yardımcı olduğunu bilmek ve başka kültürleri tehdit olarak görmemektir. Kendimi tek bir müzik türüne hapsetmiyorum, bu benim tarzım değil. Çünkü müzik evrensel bir dildir. Hepimizin kullandığı 12 notanın hiçbir rengi ve milliyeti yok. Müziğe dair sevdiğim şey de bu. Müziğin olduğu nereye gidersem evim gibi hissediyorum.”

Kidjo, barışçıl bir insan olduğunun altını çizerek, şunları da eklemiş: “Etrafta acı çeken insanları görünce çok zorlanıyorum. Keşke herkesin yarasına şifa olacak bir çözümüm olsa diyorum. Müzik benim için her zaman huzur bulduğum ve huzuru paylaştığım bir şey. Hep birlikte barışa nasıl katkı sağlayacağımız, farklılıklarımızın içinde nasıl bir araya gelebileceğimiz, diyalog kurabileceğimiz ve aynı haklara sahip olduğumuzu kabul etmek üzerine kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum.” (Konuşanlar: Aişe Hümeyra Akgün, Ömer Faruk Yıldız, aa.com.tr, 12 Ekim 2023)

Soru soran ve barışa kafa yormayı teklif eden sanatçıyı tebrik etmek icap eder...

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