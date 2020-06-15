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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Barış nasıl kazanır?

Faruk ÇAKIR
15 Haziran 2020, Pazartesi
Dünyanın ‘barış fotoğrafı’nı çeken bir araştırmaya göre dünya genelinde barış azalmış durumda.

163 ülkenin ‘barışçılık seviyesi’ni ölçen ‘2020 Küresel Barış Endeksi’nin ortaya koyduğu tablo dünya için üzücü olmakla birlikte ülkemiz için de çok üzücü. Rapora  göre 163 ülke arasında 150’nci sırada yer almışız.

Bu tabloya, bu araştırmaya, bu endekse itiraz etmek mümkün olur mu? Mümkün olsa bile gerçekler değişir mi? Türkiye hiç bir listede gerilerde, 150’nci sıralarda olmamalı. Bu eğitim için de, sanayi için de, teknoloji için de, hukuk için de geçerlidir. 

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından 14’üncüsü hazırlanan raporda ülkelerdeki barış seviyesini ölçmek için 23 faktör  değerlendirilmiş. Bunlar, “Toplumsal Güvenlik”, “İç ve Dış Çatışmalar” ve “Askerîleşme” olarak üç ana başlık altında inceleniyor. 2020 Küresel Barış Endeksi, salgına rağmen son bir yılda ortalama barışçılığın yüzde 0,34 azaldığını ortaya koymuş. Buna göre son 12 yılda 9’uncu defa dünya barışı azalmış durumda.

İncelemeye göre 81 ülke ‘barış’ noktasında iyileşme kaydederken, 80 ülkedeki barış daha kötüye gitmiş. İzlanda, 2008 yılından  bu yana listenin başındaki yerini korurken arkasında Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka sıralanmış. Barışın en az bulunduğu ülke ise Afganistan olmuş. Listenin sonunda ise Suriye, Irak, Güney Sudan ve Yemen yer almış durumda. Raporda ayrıca Türkiye’deki tutukluluk oranının bir yılda yüzde 8,3 artarak 100 bin kişi başına 318’den 344’e çıktığı bilgisi de paylaşılmış. (12 Haziran 2020)

Endeks ya da raporun taraflı olduğu ileri sürülebilir. Buna rağmen ekseriyetle “İslâm ülkeleri”nin listenin sonlarında yer alması hepimizi ve en başta İslâm ülkelerinin idarecilerini düşündürmesi icap etmez mi? Niçin “en barışçıl ülke”ler arasında Müslümanların yaşadığı ülkeler olmasın? Niçin en çok kavganın yaşandığı ülkeler İslâm ülkeleri olsun? Niçin bu ve benzeri listelerin en sonlarında Afganistan ya da benzeri Müslüman ülkeler yer alsın? Bu tablo, netice itibarıyla İslâm ülkelerinin idarecileri açık bir mesaj mahiyeti taşımaz mı?

Türkiye bir dönem İslâm ülkelerine ‘örnek’ gösterilmeye başlanmıştı. Acaba bu örneklik nasıl kazanıldı ya da gündeme geldi?  

Hak, hukuk ve adalet yoluna müsbet adımlar atıldıkça ‘örnek ülke’ olmamış mıydık? Bu örneklik aynı zamanda AB üyelik  ihtimaliyle birlikte daha bir anlam kazanmamış mıydı? Ve o gün Türkiye’yi ‘örnek ülke’ gösterenler de bir bakıma bugün tartışma konusu olan ‘endeks’i hazırlayanlar değil miydi?

O halde başka ülkelere örnek olmak ya da olmamaktan bağımsız olarak Türkiye her konuda hazırlanan listelerin en başında yer almaya gayret sarf etmelidir. Diyelim ki ‘barış’ konusundaki liste iyi niyetle hazırlanmadı. Meselâ, eğitim konusunda hazırlanan bir listede ülkemiz nasıl bir yer bulur? Hatta böyle bir listeyi ‘yabancılar’ değil, kur’a ile tesbit edilen herhangi bir üniversite veya herhangi bir akademisyen yapsa ülkemiz ilk sırada yer alır mı? Bir adım daha ileri gidelim: Eğitim konusundaki yerimizi tesbit eden bir listeyi Millî Eğitim Bakanlığı hazırlasa acaba yerimiz neresi olur? Her halde ilk 10, ilk 20 ve belki de ilk 50’de bile yer bulamayız. 

O halde bu ve benzeri konularda listeler hazırlayıp ve araştırmalar yayınlayanlara kızmadan önce kendi durumumuzu düzeltelim. Temennimiz bütün dünyada ‘barış’ın geçer akçe olması ve kazanmasıdır vesselâm.

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