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4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Barış sevindirir

Faruk ÇAKIR
04 Mart 2020, Çarşamba 00:04
Son yılların en uzun savaşlarından biri daha barışla neticelenmek üzere.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Afganistan’daki Taliban arasında barış anlaşması imzalandı. Bundan önce de benzer adımlar atılmış ama kesin netice alınmamıştı. İnşallah bu defa kalıcı barış sağlanır ve Afganistan’daki yokluk günleri sona erer.

Afganistan’daki savaş ve kargaşa, Sovyetler Birliği’nin buraya müdahalesi ile başlamıştı. 1979 ile 1989 yılları arasındaki Sovyetler Birliği Afganistan’a hükmetmek istedi ve bu durum binlerce kişinin ölümüyle neticelendi. Daha sonra Sovyetler Birliği’ndeki sistem çökünce Afganistan yine huzura kavuşamadı. Bu defa da ‘iç savaş’ yaşandı. 

Sovyetler Birliği’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrasında da yine bu ülke huzura kavuşamadı. Devreye ABD girdi ve 2001’deki “İkiz Kule” saldırısı bahane ederek ABD buraya müdahale etti.

Şu anda barışla neticelenmesi umulan dönem, ABD Başkanı George W. Bush’un “terörle mücadele” politikası kapsamında başlattığı bir savaştı. 2001’de Afganistan’a müdahale eden ABD ve müttefiklerinin açıklanan hedefi, Afganistan’ı terörden temizleyip ülkeye ‘demokrasi’ getirmekti. 

Nihayet ABD ile Taliban, Afganistan’da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı 29 Şubat 2020’de imzaladı. Anlaşma, Taliban’ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan’daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

“Afganistan’a Barışı Getirme Anlaşması” adı verilen anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmış. Afganistan’da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 600’e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek. (AA, 29 Şubat 2020)

Anlaşmanın Taliban için bir sınav niteliği taşıdığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Vaatlere ilişkin somut adımlar atılmazsa anlaşma bir hiç niteliğinde olacaktır. Afganistan’ın geleceğine Afganlar karar verecektir. Bu anlaşma buna imkan sağlıyor” demiş. 

Anlaşmayı imzalayan taraflardan olan Taliban Siyasi Ofis Başkanı ise barış sürecini destekleyen ülkelere teşekkür etmiş. ‘Teşekkür edilen ülkeler’ listesinde ülkemizin adının olmasını arzu ederdik, ama yer almamış.

Anlaşmanın hayata geçmesi hem Afganistan, hem bölge, hem te dünya barışı için önemlidir. Bütün dünya gördü ki savaşmak çare değil. Savaşın çare olmadığını daha önce Avrupa ülkeleri de görmüş ve kendi aralarında “birlik” kurmuştu. Benzer birliklerin İslam ülkeleri arasında kurulması da icap eder. Elbette bunun ilk yolu, İslam ülkelerindeki savaş ve kargaşaları sona erdirmekten geçer.

Savaşın bir ülkeyi ne feci hallere düşürdüğüne en büyük delil Afganistan’dır. Ülke bir baştan bir başa yıkılmış vaziyette. 2000’li yılların başında bir vesile ile gittiğimiz Afganistan’ın başta sona ‘tank ve mayın mezarlığı”na dönüştüğüne şahit olmuştuk. 

40 yılda yıkılan Afganistan bakalım kaç yılda ayağa huzur ve barışa kavuşacak...

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