Barış yolu, savaş yolundan iyidir

Filistinlilere yapılan İsrail zulmünü insaf ehli bazı İsrailliler de reddediyor ve kınıyor. Bu hususta çok misaller var. Bu bakımdan, son günlende dikkat çeken bazı açıklamaları hatırlatmakta fayda var.

Belki de en çarpıcı olan, kendisini “Sol kanat, hareketsiz, yedeklerde binbaşı, uzun mesafe koşucusu” olarak tanıtan Nir Avishi Cohen’in (@NirACohen77) sözleridir. Mesajından anlaşıldığı kadarıyla ‘yedek’lerden askere çağrılan Cohen, birliğine teslim olmadan önce uzunca sayılabilecek bir açıklama yapmış. İbranice olarak yazılan mesajın google tercümesinden anlaşıldığına göre Nir Avishi Cohen şöyle demiş:

“Dünyada yüzlerce masum insanın katledilmesini haklı çıkarabilecek hiçbir şey yoktur. (...) Şunu unutmamak gerekir ki Filistin halkı bizim düşmanımız değildir. Deniz ile Ürdün arasında bizimle birlikte yaşayan milyonlarca Filistinli bizim düşmanımız değil. Tıpkı çoğu İsrailli gibi, çoğu Filistinli de öyle, onlar da hayatlarını barış ve onur içinde yaşamak istiyorlar. (...) Bu savaş er ya da geç sona erecek. Sonunda her iki ülke de liderleriyle hesaplaşmak zorunda kalacak. Uyanmalı ve aşırılıkçıların burayı yönetmesine izin vermemeliyiz. (...) Barıştan daha büyük bir güvenlik varlığı olmadığının farkına varmalıyız. Barışın koruduğu ülkeyi en güçlü ordu bile koruyamaz. Barış yolu, uzun zamandır üzerinde yürüdüğümüz savaş yolundan sonsuza kadar daha iyi olacaktır. (...) Savaşın sonunda, binlerce ölü İsrailli ve Filistinli gömüldükten sonra, kan nehirlerini temizlemeyi bitirdikten sonra, barış yolunu izlemekten başka seçeneğimiz olmadığını anlamamız gerekecek; gerçek zafer yalan.” (@NirACohen77, twitter, 9 Ekim 2023)

İsrail Parlamentosu’nda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif de “İsrail’in şu anda Gazze’de yaptığı şey, bombardımanlar savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur. Bedelini sadece sivillerin ödediği bombalamalar, bu suçun parçasıdır.” demiş. (AA, 12 Ekim 2023)

Bölgede akan kanın sorumluluğunun mevcut ve eski İsrail hükümetlerinde olduğuna dikkati çeken Cassif, “İsrail neredeyse 60 yıldır Filistin topraklarında acımasız işgal politikaları yürütüyor ve aşırı sağcı hükümet yönetiminde işgal durumu kötüden daha da kötüye gidiyor. Burada sorumluluğun İsrail işgal hükümetlerinde olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşmuş.

‘Yedek’ de olsa yazar ve bir askerin ya da Knesset (İsrail Meclisi) üyesi bir milletvekilinin kendi idarecilerine bu derece ağır eleştiriler yapması uzun dönemde İsrail’in mağlup olmaya mahküm olduğunu göstermez mi?

Barış yolu, savaş yolundan çok daha iyi olduğunu bütün dünya anlayacak, ama bakalım ne zaman?