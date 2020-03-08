Barışan kazanır

Savaşan değil, barışan bir dünya ancak insanlığa huzur ve mutluluk getirebilir. Bu bakımdan nerede olursa olsun ‘barış’ asıl, ‘savaş’ ise istisnadır ve öyle de olmalıdır. Elbette ‘barış’ ancak icap ettiğinde ‘savaş’ göze alınarak sağlanabilir. Savaşın insanlara ve ülkelere verdiği zararı görmek için geride bırakılan ‘dünya savaşları’na bakmak yeterlidir.

Zaten, komşumuz Suriye’de devam eden ‘savaş’ın zararı dolaylı olarak ülkemize de yansımıyor mu? Savaşın olmadığı bir komşu ülke mi Türkiye için daha iyidir, yoksa savaşın devam ettiği bir komşu ülke mi? Elbette barışın hüküm sürdüğü ve aramızda problemlerin olmadığı bir komşu her zaman için tercih edilir.

Suriye’de devam eden kargaşanın sona ermesi yolunda 5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da atılan adım bu bakımdan isabetli olmuştur. Elbette anlaşmanın eksiği ve fazlası olabilir. Ayrıca bu ‘ateşkes’ anlaşması pamuk ipliğine de bağlı sayılabilir. Nihayetinde bundan önce de Suriye konusunda ateşkes anlaşmaları yapıldı ve çoğu ihlâl edildi. Son yapılan anlaşma bu hususta yapılan 14. anlaşma olmuş. Yani, 13 defa bozulan bir ‘ateşkes anlaşması’ndan bahsediliyor. Buna rağmen savaştan yana değil, barıştan yana adım atılması hem ülkemiz, hem komşumuz, hem de bütün bölge ve dolayısıyla dünya için tercih sebebidir.

Moskova’da imzalanan ve 6 Mart 2020’nin ilk saatlerinde yürürlüğe giren anlaşma dünya siyasetinde etkili olan çevrelerin de desteğini almış durumda. Gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerek Avrupa Birliği (AB) ve gerekse Amerika (ABD) anlaşmasın devam etmesi ve nihayetinde ‘siyasî bir çözüm’e ulaşılmasını desteklediklerini ilân etmişler.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib’deki ateşkesin ‘’kalıcı’’ olmasını umut ettiğini bildirirken; BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla BM denetimindeki siyasî görüşmelere dönülmesi çağrısında bulunmuş. (AA, 6 Mart 2020)

ABD yönetimi de, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insanî krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıklamış. İdlib konusunda yapılan ‘ateşkes’ anlaşmasına bir destek mesajı da Avrupa Birliği’nden (AB) geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtmiş. Borrell, “Ateşkes sürecine ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar çok iyi haberler” şeklinde konuşmuş.

Suriye’deki savaşın kısa sürede sona ermesi, silâh tüccarları hariç insanlığın ortak menfaati. Devam eden kargaşanın meselâ bir 20 yıl daha devam etmesi her halde düşünülmüyor. Bu defa ihlâl edilse bile kısa süre sonra yeniden bir ateşkes ve ‘barış’ın gündeme gelmemesi mümkün değil. O halde 10 ya da 20 yıl sonra “Biz bu savaşı niye devam ettirdik?” demesi mümkün olanların bir an önce bu meseleyi barışla noktalaması icap etmez mi?

Afganistan’da bile çıkış yolunun ve çarenin ‘barış’ta olduğu bunca sene sonra dahi olsa görüldüğüne göre dünyadaki anlamsız savaşları devam ettirmek akıl kârı değildir.

Temennimiz bir an önce bölgemize ve nihayetinde bütün dünyaya barışın hâkim olmasıdır. Barış esas, savaş istisnadır vesselâm.