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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

‘Basit işler’ mi?

Faruk ÇAKIR
08 Mart 2023, Çarşamba
Bazı işler var ki ‘basit’ görünür, ama esasta mühimdir. Geçen gün bir vesile ile Üsküdar ve civarındaki mezarlıklarda yatan ‘meşhur’ların kabirlerini ziyarete gidince, ‘mühim’ işlerin ‘basit’ göründüğü kanaatine vardık.

En başta şunu hatırlayalım ki, atalar sözü haline gelen “Mezarlıklar, vazgeçilmez insanlarla doludur” tespitini görmek ve ibret almak için ara sıra buraları ziyaret etmekte fayda var. Maddi ve manevi güçlü olan pek çok insan en sonunda bu dünyadan göçüyor ve mezarlıklarda bir bakıma ‘eşit’lik sağlanmış oluyor. Mezar taşları ve duvarlarındaki süslemeler farklı olsa da insanların vazgeçilmez olmadığına mezarlıklar şahit.

Ancak geçmişi bilmek ve ibret almak için mezarlıklarda yatanları tanımakta da fayda vardır. Bu bakımdan ‘meşhur’ların mezarlıklarını tanıtan ‘yön levhaları’ olması faydalıdır. Yolumuz Karacaahmet’e düşünce, bu mezarlıklardaki ‘meşhur’ların kabirlerini ziyaret edip bir fatiha okumak arzu ettik. Fakat mezar yerleri bulmak o kadar da kolay olmadı. 

Mesela, hac yolunda Medîne-i Münevvere’ye varan ve “Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır bu” [Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allah’ın sevgilisi olan Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bulunduğu yerdir] mısraıyla başlayan ünlü “na‘t-gazelini” yazan Şair Nâbî’nin kabri de Karacaahmet’dedir; ancak bunu gösteren bir yön levhası ve bilgiyi bulmak kolay değildir.

Aynı şekilde fikir adamı ve edebiyatçı Cemil Meriç (vefatı: 13 Haziran 1987) de Karacaahmet Mezerlığında medfundur. Ancak mezarını bulup bir fatiha göndermek kolay değil. “Bu Ülke”yi yazan bir fikir adamının mezar yerini gösterecek ve onu tanıtacak bir yön ve bilgi levhasını mezarlık çevresindeki yollara yerleştirmek çok zor olmasa gerek.

“Hatların bestekârı” olarak tanınan meşhur hattatlarımızdan Hamid Aytaç’ın kabri de aynı şekilde Karacaahmet’de ve aynı şekilde bunu gösteren bir levha görmedik. Milletin kültürüne ve irfanına bunca hizmet edenlere karşı bu ilgisizlik doğru mudur?

Karacaahmet kadar büyük olmayan bir başka mezarlık da Sahrayıcedit Mezarlığı. Burada da çok sayıda meşhur yatıyor. Mezarlık kapısında, Elmalılı Hamdi Yazır’ın kabrinin orada olduğunu belirten bir levha var, fayat aynı mezarlıkta medfun bulunan Mahir İz hocadan bahseden bir ‘yön levhası’ yok. 

Elbette bahsettiğimiz isimler ve mezarlıklar denizden bir misal. İstanbul’u İstanbul yapan binlerce ‘meşhur’ artık mezarlıklarda yatıyor. Bir proje çerçevesinde bunları hatırlatan ve tanıtan bilgi levhaları hazırlanmasında fayda var. Bunun için başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün ilçe belediyelerine ve sivil toplum kuruluşlarına vazife düşüyor. Mezarlıkların bakımı İBB’ye ait olduğuna göre ilk adımı onların atması isabetli olur. 

Bunlar ‘basit işler’ diyenler de olur, fakat bizce mühim...

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