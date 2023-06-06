Başka seçenek yok!

Seçimler yapıldı ve ‘geçim’ günleri başladı.

Yeni bakanlar devir teslim törenleri sonrası makamlarına oturup ilk mesajlarını da verdiler. Aynı siyasi iktidara mensup bakanların devir teslim törenleri biraz da ‘diplomatik’ konuşmaların yapıldığı törenlerdir. Nihayetinde aynı iktidar devam edeceğine göre politikalarda köklü değişikliklerin olması beklenmez.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek’in konuşması bir bakıma ekonomi sahasında şimdiye kadar yapılanların ‘yanlış’ olduğunun ifade edilmesi anlamına da gelir. Şimşek, şu değerlendirmede bulunmuş: “Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır.” (AA, 4 Haziran 2023)

Bazıları “Bu güzel havalar bizi mahvetti” der. Türkiye’de yaşayanlar; “Bu güzel konuşmalar, bu güzel sözler(e inanmak) bizi mahvetti” dese yanlış olur mu?

Bu konuşmaya, bu tespitlere, bu hedeflere kim itiraz eder? Doğru söz, doğru tespitlerin yapılması elbette güzel. Fakat bu hedeflerin yerine getirilmesi ne zaman olacak?

Konuşmada, “şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk” hedef olarak ilan edildiğine göre şimdiye kadar bunların yapılmadığı da ilan edilmiş olmuyor mu?

Aynı zamanda, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” denilmesi; şimdiye kadar gidilen yolun ‘rasyonel ve doğru olmadığı” anlamı taşımaz mı?

“Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız” denildiğine göre şu an için bir programın olmadığı akla gelir. “Fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. (…) Cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması” vaadi ve “Yapısal reformlarla” denilmesi de aynı şekilde şimdiye kadar bu adımların atılmadığının da ilanı anlamına gelmez mi?

İdarecilere sormak gerekmez mi: İyi güzel de şimdiye kadar bu doğruları hatırlatanları niçin ‘onuncu köy’lere kovdunuz ve her türlü ithamı yapma hakkını kendinizde buldunuz?

Keşke güzel tespitler yapmak yeterli olsaydı...