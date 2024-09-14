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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Başlatmayın haberinize!

Faruk ÇAKIR
14 Eylül 2024, Cumartesi
Haber üzerine ne kadar söz söylense yeridir ve zaten de söylenmiştir.

Haber doğru olacak, haber tarafsız olacak, haber şöyle olacak böyle olacak... Hele günümüzde ‘doğru haber’den çok daha fazla ‘yalan ve yanlış haber’ piyasada geziyor ve herkes de bundan şikâyetçi.

Maksadımız ‘haber dersi’ vermek değil. Ancak bazı haberler var ki insanı şaşırtıyor. Daha doğrusu ‘haber anlayışı’ demek icap eder. Özel haber kaynakları ve ajansları bir yana, devlete ait haber ajanslarının ‘taraflı’ haber yapması doğru değil. Bazı mühim haberler var ki bunlar ‘resmi görüş’e uymadığı için özellikle gizleniyor. Bunun yanında haber değeri olmayan hadiseler bir bakıma ‘manşet’lere taşınıyor. 

Çok misal vardır, geçen gün şahit olduğumuz bir haberi misal verebiliriz. Hatırlanacağı üzere Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM’de düzenlenen bir toplantıda gayet önemli konulara dikkat çekti. Türkiye’yi idare edenlerin çoğu da o toplantıda hazır bulundu. Bazı sitelerde bu haberi okuyunca, devletin resmi haber ajansının sitesine bir göz atalım ve haberin orada nasıl verildiğini görelim istedik. AA’yı tıkladık ve AYM Başkanının bu önemli açıklamalarının ilgili ajansın ‘internet sayfası manşetleri’nde yer almadığını gördük. Onun yerine “Vargit çiçekleri”nin açtığı ve bunun yaylacılara “köye dönün’ anlamına geldiğini anlatan haberler manşetteydi. Bu da yetmedi, yine ‘resmi haber ajansı’ kaynaklı başka bir haber de TRT Haber internet sitesinin ‘manşet’lerinde yer almıştı. “Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiği patladı” başlıklı haber şöyleydi: “Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün lastiğinin patlaması nedeniyle aksayan seferler aracın kaldırılmasıyla normale döndü.” (trthaber.com/, Haber giriş: 12.09.2024 19:51)

Görebildiğimiz kadarıyla Anayasa Mahkemesi Başkanının “hak, hukuk ve adalet hatırlatması” yaptığı önemli konuşma bu sitede de ön sırada yer alamamıştı. Elbette hangi sitenin, hangi ajansın nasıl haber yapacağına karışacak değiliz. Fakat böyle önemli haberlere sayfalarında yer vermeyen ‘ajans’ların, ‘metrobüsün lastiği patladı’ benzeri haberi öne çıkarmalasında bir yanlışlık ve gariplik yok mu?

Bilhassa devletin resmi haber ajanslarının İstanbul konulu haberleri çok dikkat çekici oluyor. Bu misalde de olduğu gibi ‘patlayan lastik’ haber oluyor, ama öte yandan haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler haberlerde yer bulamıyor. 

Peki, 80 milyonun vergileriyle ayakta duran bu kuruluşların daha adil, daha hakkaniyetli, daha dikkatli olması icap etmez mi? Aynı şey milletten alınan vergilerle ayakta duran TRT için de geçerli değil mi?

Bu yanlış ve aşırı taraflı haber anlayışını görünce, “Başlatmayın haberinize!” dememek mümkün mü? Evet, başlatmayın...  

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