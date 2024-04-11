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11 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bayram sevinci bitmese...

Faruk ÇAKIR
11 Nisan 2024, Perşembe
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bayram haberleri "Keşke bu güzel haberler hep devam etse" dedirtiyor. "İttihad-ı İslam" demin edilebilse ve Müslümanlar fiilleriyle İslamı yaşamış olsa inanın dünya her gün bayram günleri gibi huzur dolu olur...

Bazı ülkelerden gelen bayram haberleri şöyle:

Gürcistan: Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden Müslümanlar, çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını eda etti. Tiflis'te yaşayan veya buraya turist olarak gelen Müslümanlar, bayram namazı için camiyi doldurdu. Kalabalık nedeniyle caminin önündeki sokakta da bayram namazını kılındı. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl ile Tiflis Cuma Camisi İmamı Şirhan Çobanov vaaz verdi. Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da bayram namazını kıldırdı.

Bulgaristan: Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan Müslümanlar, bayram namazını kıldı. Başkent Sofya’da Banya Başi Camisi sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazına gelen vatandaşlarla doldu. Cemaatin büyük bölümü, namazını cami önündeki kaldırımda kılmak zorunda kaldı. Cemaati, ülkedeki Türk toplumunun yanı sıra çok farklı milletlerden Müslümanlar oluşturdu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Ulusal Televizyonundan (BNT) yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Ramazandan ayrılıyoruz ama Allahü Teala'dan ayrılmıyoruz yani bu aydan sonra da iyilik yapmaya devam edeceğiz.”

Sofya'nın yanı sıra Kırcaali, Hasköy, Razgrad, Şumnu ve Yeni Pazar gibi kentlerde Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde de cemaat, cami ve ibadet yerlerine akın etti.

Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ: Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Müslümanlar, şehirdeki tek cami olan Bayraklı Cami'nde bayram namazını eda etti. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki camilerde de Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve diğer şehirlerde de tüm camilerde bayram namazı kılındı.

İsveç: İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde bayram namazı kıldı. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti. Namaz öncesinde vaaz veren İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, toplumsal birliğe ve beraberliğe işaret etti.

Hollanda: Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu. Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi. Yan yana saf tutan Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

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Bu haberlerin her yıl artarak devam etmesi en büyük temennimiz...

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