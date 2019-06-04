Bayramlara gölge düşmese...

Allah’a şükürler olsun ki bu sene de Ramazan orucunu idrak ettik ve bayram günlerine geldik. Temennimiz ve duamız, bayram sevincinin milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığı kuşatmasıdır.

Geçen yıllara nisbetle bu seneki Ramazan ayı daha az sıkıntılı geçti. Tabii ki Suriye başta olmak üzere savaşların devam ettiği ve mazlumların kan ağladığı ülkeler ve beldeler yine vardı. Ancak buralarda bile kısmen daha az can kaybı olması bir teselli vesilesi. İnşallah sonraki bayramlarda bütün dünyanın barışa ve huzura kavuştuğunu ve gerçek anlamıyla bayram edildiğini de görürüz.

Esasında bütün dünyanın bayram sevincine gark olmasına ciddi bir mani yoktur. Ülkeler adaletle idare edilse ve imkânlar adil bir şekilde paylaşılsa gezegenimiz herkese yeter. Kavgalar, kargaşalar, savaşlar; birilerinin yerken birilerinin bakması neticesinde çıkmıyor mu? Barış ve huzur istemeyen bir ‘insan’ tasavvur edilebilir mi? Böylelere ‘insan’ demek haksızlık olmaz mı?

Bayram arefesinde medyada yer alan bir haber dikkat çekiciydi. Dünyadaki bütün savaşlardan, kargaşalardan ve haksızlıklardan dolaylı olarak sorumlu tutulan ABD Başkanı Trump da Suriye’deki savaşın sona ermesi için ‘dünya’ya sesleniyordu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiş:

“Rusya’nın, Suriye’nin ve biraz daha az da olsa İran’ın İdlib bölgesini canına okurcasına bombaladığını ve ayrım gözetmeden masum sivilleri öldürdüğünü görüyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amacınız ne, ne kazanacaksınız? Durun!”

Trump dahi ‘dünya’dan ve ‘dünya’nın savaşları ‘izlemesi’nden yana şikâyetçiyse bu kavgalardan kim sorumlu tutulacak? Keşke ‘dünya’nın önde gelen idarecileri bu çağrıyı fırsat bilip, sorumlu oldukları haksızlıklara, zulümlere, savaşlara son verebilse. Tabii ki Trump’ın ne derece samimi olup olmadığını bilemeyiz, ama ortaya konulan politikalarla bu çağrı arasında ciddi bir uyumsuzluk, bir terslik ve bir çelişki vardır. Dünyanın en ‘etkili’ ülkesi olan ABD’nin başkanı samimi olarak istese ve arzu etse Suriye ya da başka bir ülkedeki savaşın sona ermesine sebep olmaz mı? Yoksa yapılan ‘Tavşana tut, tazıya koş’ politikası mıdır?

Her ne olursa olsun, ele bakıp kalbe bakamayacağımıza göre ‘dünya’nın bu çağrılara karşılık vermesi ve kendi başlattıkları savaşları bir an önce sona erdirmesinde fayda vardır. Hadiseler gösterdi ki Suriye ya da Afganistan’da huzur ve barış yoksa; dünyanın başka bir ülkesinde de huzur ve barış olmaz. Olsa da geçici ve pamuk ipliğine bağlı bir barış olur.

Bu noktada İslam alemine büyük iş düşüyor. Aslolanın savaş değil barış olduğunu ve barışın bütün insanlığın hakkı olduğunu güzel bir lisan ile ortaya koymak gerekir. Elbette bunu, kendi içinde kavgaları devam ettiren bir ‘İslam alemi’nin yapması kolay değildir. O İslam alemi önce kendi içindeki problemlere çare bulacak ve dünyaya güzel bir örnek olacak. ‘İslam dünyası’nın idarecileri bunu yapamıyorsa, sivil toplum kuruluşları ve ilim ehli yapacak. Dünyaya geliş gayelerini ‘dünya hakimiyeti’ olarak gören ‘yabancı’ idareciler de bu noktada ikna edilmeli.

Böyle bir çalışma çok zor da olsa imkânsız değil. Bu noktada dünyadaki bütün ‘iyi’lerle işbirliği yapmak icap eder. Bunun yolu da hadiselere “Avrupa ikidir” penceresinden bakmaktan geçer. Öyle bakalım ki bu hal dua yerine geçsin ve inşallah önümüzdeki yılların bayramları bütün insanlığın ortak bayramı olabilsin...