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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Bayramlara gölge düşmese...

Faruk ÇAKIR
04 Haziran 2019, Salı
Allah’a şükürler olsun ki bu sene de Ramazan orucunu idrak ettik ve bayram günlerine geldik. Temennimiz ve duamız, bayram sevincinin milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığı kuşatmasıdır.

Geçen yıllara nisbetle bu seneki Ramazan ayı daha az sıkıntılı geçti. Tabii ki Suriye başta olmak   üzere savaşların devam ettiği ve mazlumların kan ağladığı ülkeler ve beldeler yine vardı. Ancak buralarda  bile kısmen daha az can kaybı olması bir teselli vesilesi. İnşallah sonraki bayramlarda bütün  dünyanın barışa ve huzura kavuştuğunu ve gerçek anlamıyla bayram edildiğini de görürüz.

Esasında bütün dünyanın bayram sevincine gark olmasına ciddi bir mani yoktur. Ülkeler adaletle idare  edilse ve imkânlar adil bir şekilde paylaşılsa gezegenimiz herkese yeter. Kavgalar, kargaşalar, savaşlar;  birilerinin yerken birilerinin bakması neticesinde çıkmıyor mu? Barış ve huzur istemeyen bir ‘insan’ tasavvur edilebilir mi? Böylelere ‘insan’ demek haksızlık olmaz mı?

Bayram arefesinde medyada yer alan bir haber dikkat çekiciydi. Dünyadaki bütün savaşlardan,  kargaşalardan ve haksızlıklardan dolaylı olarak sorumlu tutulan ABD Başkanı Trump da Suriye’deki savaşın  sona ermesi için ‘dünya’ya sesleniyordu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiş: 

“Rusya’nın, Suriye’nin ve biraz daha az da olsa İran’ın İdlib bölgesini canına okurcasına bombaladığını ve  ayrım gözetmeden masum sivilleri öldürdüğünü görüyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amacınız ne, ne kazanacaksınız? Durun!”

Trump dahi ‘dünya’dan ve ‘dünya’nın savaşları ‘izlemesi’nden yana şikâyetçiyse bu kavgalardan kim  sorumlu tutulacak? Keşke ‘dünya’nın önde gelen idarecileri bu çağrıyı fırsat bilip, sorumlu oldukları  haksızlıklara, zulümlere, savaşlara son verebilse. Tabii ki Trump’ın ne derece samimi olup olmadığını  bilemeyiz, ama ortaya konulan politikalarla bu çağrı arasında ciddi bir uyumsuzluk, bir terslik ve bir çelişki  vardır. Dünyanın en ‘etkili’ ülkesi olan ABD’nin başkanı samimi olarak istese ve arzu etse Suriye ya da başka bir ülkedeki savaşın sona ermesine sebep olmaz mı? Yoksa yapılan ‘Tavşana tut, tazıya koş’ politikası  mıdır?

Her ne olursa olsun, ele bakıp kalbe bakamayacağımıza göre ‘dünya’nın bu çağrılara karşılık vermesi ve  kendi başlattıkları savaşları bir an önce sona erdirmesinde fayda vardır. Hadiseler gösterdi ki Suriye ya da Afganistan’da huzur ve barış yoksa; dünyanın başka bir ülkesinde de huzur ve barış olmaz. Olsa da geçici ve pamuk ipliğine bağlı bir barış olur.

Bu noktada İslam alemine büyük iş düşüyor. Aslolanın savaş değil barış olduğunu ve barışın bütün  insanlığın hakkı olduğunu güzel bir lisan ile ortaya koymak gerekir. Elbette bunu, kendi içinde kavgaları  devam ettiren bir ‘İslam alemi’nin yapması kolay değildir. O İslam alemi önce kendi içindeki problemlere  çare bulacak ve dünyaya güzel bir örnek olacak. ‘İslam dünyası’nın idarecileri bunu yapamıyorsa, sivil  toplum kuruluşları ve ilim ehli yapacak. Dünyaya geliş gayelerini ‘dünya hakimiyeti’ olarak gören ‘yabancı’  idareciler de bu noktada ikna edilmeli.

Böyle bir çalışma çok zor da olsa imkânsız değil. Bu noktada dünyadaki bütün ‘iyi’lerle işbirliği yapmak icap eder. Bunun yolu da hadiselere “Avrupa ikidir” penceresinden bakmaktan geçer. Öyle bakalım ki bu hal dua yerine geçsin ve inşallah önümüzdeki yılların bayramları bütün insanlığın ortak bayramı olabilsin...

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