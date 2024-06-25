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25 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Bayramların mesajı

Faruk ÇAKIR
25 Haziran 2024, Salı
Ekonomik ve siyasi meseleler çoğu zaman ‘esas gündem’leri perdeleme için kullanılıyor. Nüfusunun çoğunluğun Müslüman olan bir ülke, Ramazan ya da Kurban Bayramlarını çok daha farklı idrak etmesi gerekmez miydi?

“İslam dünyası”nın Ramazan ya da Kurban Bayramı gerçek anlamda idrak edebilmesinin önünce ciddi maniler var. Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, uhuvvetin yerleşmesine sebep olan bu bayramlar, ne yazık ki siyasi tartışmalar ve bazı İslam ülkelerindeki ‘savaş’lar sebebiyle gölgeleniyor. Filistin ve Gazze’de yaşananlar bunun en çarpıcı örneği olsa da, başka İslam ülkelerinde de problemler var. Hak, hukuk ve adalet yolunda ilerleyerek hakiki hürriyet zeminine kavuşamayan “İslam ülkeleri” dolayısı ile ‘gerçek bayram’lara da kavuşamıyor. Düşünün ki bir “İslam ülkesi”nin devlet başkanı, ülkesinde yaşayan kadınlar için başörtüsü yasağı ilan edebiliyor. Hem de bunu bir bayram arifesinde yapıyor. Tek başına bu durum bile en büyük çelişkilerden biri değil mi?

Bunun yanına bazı Avrupa ülkelerinden de “güzel bayram haberleri” duyuldu. Ümit var olmak gerektiğini hatırlatan bu haberlerin bir özeti aktarmakta fayda var. Haberler kısaca şöyle:

Almanya: Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da birçok şehirde camiler bayram namazında doldu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Köln Merkez Camisi’nde camiye sığmayan kalabalık bahçede namaz kıldı. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı hutbede “Bayramlar, hatırlama ve gönül alma zamanıdır. Kurban, yakınlaşma bayramı demektir. Aramızdaki mesafeleri kaldıran, Rabb’imizle kendimizle olan mesafeleri ortadan kaldırmak için emredilmiş bir bayramdır” dedi.

Avusturya: Viyana’da, Müslümanlar Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) merkez camisinde bayram namazını kıldı. Bayramlaşma sonrasında konuşan (Türkiye’nin) büyükelçi, “Şu anda Müslüman coğrafyasında özellikle Filistin’de, Gazze’de sürekli canlarımızı yitirmekteyiz. Bayram sabahında da bunu unutmamamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Hollanda: Hollanda’da camileri dolduran çeşitli milletlerden binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte kıldı. Schiedam kentinde yüzlerce Müslüman, ‘Yıldız İslam Merkezi’nde bayram namazı için toplandı. Cami imamı, namaz sonrasında okuduğu hutbede birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Yan yana saf tutan Müslümanlar, namaz sonrası bayramlaştı.

İsveç: İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinde camilerde yer bulabilmek için en yakın camilere akın etti. Stockholm’deki Fittja Ulu Camisi’nde 2 bine yakın Müslüman’ın katılımıyla coşkulu bir bayramlaşma gerçekleştirildi.

İsviçre: İsviçre’deki Müslümanlar da bayram namazı için camilere akın etti. Cenevre’deki Palexpo Sergi Merkezi’ne gelen binlerce Müslüman, bayram namazını birlikte eda etti. Namaz sonrası İslam alemi ve İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze için dualar edildi. Dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı. (AA, 16 Haziran 2024)

Bu “güzel haberler”în bayramlarla sınırlı kalmamasını ve çoğalarak devam etmesini temenni edelim...

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