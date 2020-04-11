Bedeli kim ödesin?

Türkiye’de her dönem eleştirilen konuların biri de bürokratların davranışlarıdır.

Hemen her siyasetçi bürokratları, devletin işleyişini yavaşlattığı yönünde şikâyetçi olur. Bu şikâyet umumi olarak kabul de görür. Bu meselenin halli için şimdiye kadar çok söz veren oldu, ama şikâyetler bitmedi. Gelen de siyasetçi, giden de...

Elbette hadiseye tek bir pencereden bakmak doğru olmaz. Bu noktada bürokratları da dinlemek gerekir. Neticede siyasetçiler daha erken gelip giderken, bürokratlar daha kalıcıdır ve ekseriyetle de onlar bedel öder. Ayrıca bürokratlar büyük ölçüde siyasetçilerin hal ve gidişine göre iş yapar. Demirel’e atfedilen şu mealde bir söz vardır: “Bürokrasi, baştakine (bakan ya da başbakan) bakar ve ona göre hiza alır!” Dolayısı ile bürokratların tavırlarını siyasetçilerin, idarecilerin tavırlarından ayrı düşünmek kolay değil.

Bürokrasinin git gide idareyle daha fazla içli dışlı olduğu ayrı bir gerçek. En taşradaki memur bile artık siyasetçilere anılır hale geldi. Memurları işe alırken uygulanan ‘mülakat’ sistemi bürokrasiyi tamamen idareye bağlı hale getirdi. Artık bir işe girmek için liyakat ilk aranan özellik olmaktan çıkmış durumda. Liyakat devre dışı kalınca da iktidarı zor durumda bırakan ‘bürokratik kazalar’ daha fazla yaşanır oldu.

Geçen günlerde bir bürokrat, zor durumda olduğunu anlatan bir vatandaşla ilgili haberi paylaşırken, ağır bir ifade kullanınca küçük çaplı bir kriz yaşandı. Sosyal medyada gösterilen tepki üzerine o bürokrat görevden alındı ve yapılan açıklamalarla da bürokrat kınandı.

İktidara mensup bir milletvekili de, aynı şekilde bürokrata tepki göstererek; “Bürokrat neden twit atar. Saçmalığı o yapacak, bedeli siyaset ödeyecek” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bürokrasinin yaptığı yanlışın bedelini siyasetçinin ödemesi biraz da işin tabiatı gereğidir. Elbette herkes kendi hatasının bedelini ödemelidir. Ancak acaba bürokrasi bu hale gelmesinde siyasetçilerin hiç mi kabahati yok? Siyasetçi böyle bir itirazda haklı olabilmesi için sadece ‘hata’lı mesajlara değil, icabında kendilerini övücü mesajlara da itiraz etmeleri gerekirdi. Bir bürokrat siyasetçi gibi davranıp öyle mesajlar attığında, onları tayin eden siyasetçiler “Size ne oluyor? İşinizi yapın ve siyaset işlerine bulaşmayın” demesi icap etmez miydi? Maalesef şimdiye kadar böyle diyen bir siyasetçi, idareciye pek rastlanmadı. Tam aksine muhalif siyasi parti genel başkaları ile siyasetçi gibi atışan ve tartışan yüksek bürokratlar hep korundu ve kollandı. Dolayısı ile iş en ücra köşedeki bürokratın dahi siyasetçi gibi davranmasına sebep oldu.

Demokrasilerde bedeli ekseriyetle siyasetçiler öder. Bu bakımdan siyasetçi ve bürokrasi ilişkisi çok önemlidir. Vatandaş, muhatap olduğu bir memurdan gördüğü kötü muameleden de dolaylı olarak bakanları, başbakanları ve cumhurbaşkanlarını sorumlu tutar.

Boşuna, “Bürokrasi en üstteki idareciye göre hiza alır, tavır takınır” denilmemiş. Mesele en üstten başlayacak şekilde hak, hukuk ve adalete uygun icraatlar ortaya koymakta vesselâm.