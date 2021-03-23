Bediüzzaman’ın sillesi

23 Mart, Bediüzzaman’ın vefat yıl dönümü. 23 Mart 1960’da Urfa’da vefat eden bu büyük İslâm âlimini rahmetle anıyor ve inşallah Cennette buluşmak için duâ ediyoruz.

Bediüzzaman, ‘helâket ve felâket asrı’nda yaşamış bir âlim. Çok zor şartlar altında telif ettiği Risale-i Nur eserleri Allah’ın izniyle milyonların imanını kurtarmaya vesile olmuş. “Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hâsiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim” (Barla Lâhikası, s. 12) diyen Üstadımız, nazarları Risale-i Nur’a çevirmiş ve hatta kendisini ziyarete gelmek isteyenlere “Siz hangi kitaba baksanız, benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır, hem hakikî bir surette benimle görüşmüş olursunuz” (Emirdağ Lâhikası, s. 409) demiştir.

Bilindiği üzere, Bediüzzaman’ın pek çok konuda alışılmışın dışında orijinal tesbitleri vardır. Bunlardan biri de hayatı boyunca ‘istibdat’a karşı çıkmış olmasıdır. Elbette bu sadece eserleriyle ve sözleriyle değil, hayatıyla da tescillenmiştir. Meselâ, Rus esareti sırasında esirleri teftiş eden komutan Nikola Nikolayeviç’e karşı takındığı tavır harikadır. Benzer tavrı hayatı boyunca devam ettirmiş ve hem ilmin izzetini muhafaza etmiş hem de zalimlere karşı hakkı ve hakikati cesaretle savunmuştur. Mahkemelerde yaptığı müdafaalar her halde bunu görmek isteyenler için yeterlidir.

Üstad Bediüzzaman’ın çok önemli bir hayat düsturu da istibdata karşı takındığı tavırdır. Hatırlanacağı üzere şöyle demiştir: “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım.” (Tarihçe-i Hayat, Birinci Kısım: İlk Hayatı, s. 63)

Demek ki ‘istibdat’ her zaman ‘istibdat’ olarak gelmez, öyle görünmez. İstibdatın meşrûtiyet libası, elbisesi giyerek gelmesindeki tehlikeyi düşünebiliyor muyuz? Yani tam zıddı bir iddiayla karşımıza çıkabilir. Meşrûtiyet, hürriyet, hakperestlik ve hatta dindarlık elbisesi giymiş bir ‘istibdat’ düşünülsün. Bunu tesbit ve buna karşı itiraz etmenin ne kadar zor ve çetin olduğu her halde anlaşılabilir.

Şu soru ve cevap da ne kadar manidardır:

Suâl: “Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?”

Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit nasılsa bunu da beraber getirmiştir.

Suâl: “Demek istibdat, hayvaniyetten gelmedir.”

Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, daima kavî zayıfı ezmek hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir. (Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 167)

Evet, Bediüzzaman gibi bir âlimin ‘istibdat’a her hal ve şart altında itiraz etmesi ve “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım” demesi çok önemlidir.

İslâm dünyası ve insanlık bu meseleyi anlamış olsa çeşit çeşit hastalıklar gibi ‘baskı rejimleri’ kök salabilir miydi? Hür dünya ve insanlık Bediüzzaman’ı örnek alarak istibdata sille vurmak durumundadır. Hem de öyle bir sille ki, istibdat bir daha ayağa kalkamasın inşallah...

Vefat yıl dönümü vesilesiyle, istibdata sille atan Üstad Bediüzzaman’ı bir defa daha rahmetle yad ediyoruz. Cennette buluşmak nasip olur inşallah. Amin.