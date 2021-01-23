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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Beyin göçü durur mu?

Faruk ÇAKIR
23 Ocak 2021, Cumartesi
Ülkemizden başka ülkelere doğru büyük ölçüde bir ‘beyin göçü’ yaşandığını bilmeyen yoktur.

Üstelik bu durum çok eski yıllara dayanır. Ancak son yıllarda bu nisbet tahminlerin de üzerinde artmış ve neredeyse imkân bulan herkes başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ‘daha iyi yerler’e gitmenin peşinde.

Bazıları ‘giden’lere kızar, ama insanları dolaylı olarak bu yola teşvik eden, doğduğu yerde değil de başka ülkelerde okumaya ve çalışmaya mecbur bırakanların bu tablodan dolayı hiç kabahati yok mu? Beyin göçünün muhasebesi iyice yapılacak olursa asıl kabahatin, insanları göçmek mecburiyetinde bırakanlarda olduğu anlaşılır. Şartlar eşit olsa, insanlar insanca muameleye tabi tutulsa, insanların ‘iş’ine ve ehliyete bakılsa beyin göçü bu nisbette hızlanır mıydı?

Peki, beyin göçünün durma ihtimali yok mu) Ya da tersine bir göç imkânı olmaz mı? Elbette bu mümkün, ama kendiliğinden olmaz. Ters istikamette giden tren, doğru istikamete yönelirse beyin göçü durur ve belki de tersine göç başlar, insanlar Türkiye’ye gelmeyi tercih eder. Meselâ ‘ama’da düğümleniyor. Nedir bu ‘ama?’ Esasında bunun yolu bellidir ve Türkiye’yi idare edenler de bilir. İnsana insan muamelesi yapılacak. İşler ehline verilecek. İltimas sona erecek ve tabiî ki hak, hukuk ve adalet olacak. Keyfilik sona erecek. İdareciler hesap verir durumda olacak. Tüyü bitmedik yetimlerin hakkı korunacak. 

Esasında bunları yapmak için paraya da ihtiyaç yoktur. Tamamen siyasî irade, karar ve tercihe bağlıdır. Yarından itibaren adalet hükmetse, keyfilikler sona erse, konuşan Türkiye’nin önü açılsa kısa sürede beyin göçü durur ve uzun dönemde de tersine göç başlar. 

Bunun için idarecilerin karar vermesi yeterlidir. Ancak hal ve gidişe bakılırsa idarecilerin böyle bir niyeti, derdi ve tasası olmadığı anlaşılır. Onlara “Giden gider, kalan sağlar bizimdir” anlayışıyla hareket ediyor, ama bilmiyorlar ki bu anlayış Türkiye’nin önünü ve ufkunu açabilecek bir anlayış değildir.

Konu ile ilgili haberde özetle şöyle bilgiler var: Türkiye’de son 5 yıldır lise seviyesine inen beyin göçü, pandemi sürecinde de tersine çevrilemedi. LGS’de yüzde 1’lik dilimle öğrenci alan ve uluslar arası geçerliliği olan çift diploma veren ‘iyi okullar’dan mezun olanlar bu yıl da üniversite okumak için ekseriyetle (bazı okulların mezunlarının yüzde 46.7’si, bazılarının yüzde 90’ı) yurt dışına gitmiş. 

Bir araştırma sonucunda da şöyle bir tablo ortaya çıkmış: Türkiye en çok beyin göçü veren 24’üncü ülke. İyi eğitimli 100 gençten 59’u yurt dışına gidiyor. 100 gençten 73’ü yurt dışına gitmek istiyor. Bir şekilde yurt dışına gidenlerin yüzde 78’i geri dönmek istemiyor.

Başarılı gençleri kaybeden bir ülkenin “Büyük Türkiye” olması her geçen gün biraz daha zor olmaz mı? 

Bunu dert edelim ve birlikte çare bulalım. Bu günden başlamak şartıyla... 

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