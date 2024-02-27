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27 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 55

Bildiri yayınlamak yetmez ki!

Faruk ÇAKIR
27 Şubat 2024, Salı
Yerinde ve zamanında açıklama yapıp bildiriler yayınlamak da işe yarar; fakat Gazze’deki katliam karşısında sadece ‘mesaj’ vererek vazifesini yaptığını düşünenler yanlış yapıyor. Ölümleri ve cinayetleri durdurma imkânı olup da bunu yapmayan kim varsa hata içinde hata yapıyor demektir.

Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh, ‘hal ve gidiş’e haklı olarak itiraz edip; Arap ve İslam ülkelerine, Filistin halkına yönelik savaşı durdurmaları için ABD’ye baskı yapmaları ve açıklamalarla yetinmemeleri çağrısında bulunmuş. Kudüs ve diğer kutsal mekânların saldırı altında olduğunu söyleyen Rudeineh, “Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” diye konuşmuş. (24 Şubat 2024)

Filistin Enformasyon Bakanı Nabil Abu Rudeineh bu doğru eleştiriyi dile getirmekte haksız mı?

Nitekim İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Devletleri Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı nihai bildirisine bakınca, savaşı durdurmaya yetecek şekilde bir gayret ortaya konulmadığını söylemek her halde yanlış olmaz. 

İstanbul’da toplanan İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısına 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katılmış. 

İlgili haberin bir bölümü şöyle: “(Yayınlanan) Bildiride, işgalci İsrail yönetiminin, bebeklerin, çocukların, kadınların, yaşlıların, gazetecilerin, sağlık çalışanlarının, akademisyenlerin ve insani yardım çalışanlarının katledilmesi dahil olmak üzere, Gazze Şeridi’nde ortaya çıkan vahşet hakkındaki gerçeği, sistematik dezenformasyon kampanyaları yoluyla örtbas etmeye ve yalanlamaya çalışmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

“İşgalci İsrail yönetiminin, gazetecilerin öldürülmesi, tutuklanması ve sansüre uğratılmasının yanı sıra bu kişilerin aile bireylerinin öldürülmesinden ve hedef alınmasından da sorumlu tutulduğu bildiride, İsrail’in gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılarında 120’den fazla kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ya da kaybolduğu hatırlatıldı.

“Bildiride, işgalci İsrail yönetimi veya destekçileri tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı direnç oluşturma çabalarının son derece önemli olduğu vurgulanırken, bilgi ortamının hakikati gizleyen ve uluslararası hukukun sistematik ve yaygın ihlallerini saptıran yanlış anlatılarla dolu olduğuna dikkati çekildi.” (25 Şubat 2024)

Şimdi bu açıklamayı yeterli görmek mümkün mü? İslam ülkelerinin temsilcilerinin daha etkili girişimlerde bulunması icap etmez mi? Bildiriler, kararlı ‘yaptırım’larla desteklense daha iyi netice alınmaz mı?

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