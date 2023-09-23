"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bilime de sığmaz, vicdana da!

Faruk ÇAKIR
23 Eylül 2023, Cumartesi
Türkiye’yi idare edenlerin seçimden önce verdikleri sözlerden biri daha hemen unutuldu.

İktidar, açıkladığı ‘seçim beyannamesi’nde ‘gençlere müjdeler’i tek tek sıralamış ve kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın kaldırılacağı, işe alımların gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağı belirtilmişti. (yenisafak.com, 11 Nisan 2023)

Seçimlerin üzerinden birkaç ay geçince, işin aslı ortaya çıktı. Yeni duruma göre mesela öğretmen adayları için 45 dakikalık mülakat uygulaması başlatılacakmış. İlgili haber şöyle: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mülakatlarına ilişkin, atamalarda KPSS puanı ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söyledi. Bakan Tekin, 30 büyükşehirde mülakat merkezi kurulacağını da belirtti.” (trthaber.com, 16 Eylül 2023)

Sadece bu vaadden geri adım atılmış olması bile iktidarın güvenilirliğini ortadan kaldırmış olur. Ne var ki ‘bir kısım medya’ bu hadiselere çok başka pencereden bakıyor ve gerçekleri itinayla gizlemeyi tercih ediyor.

Eğitim sendikaları da haklı olarak bu ‘geri adım’a itirazlarını sıralıyorlar. Mesela, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Mülakat adaletin katilidir” demiş. Geylan, Eğitim fakültesini başarıyla tamamlamış, KPSS sınavında yüksek puan almış binlerce öğretmen adayının, son aşamada mülakatla elemeye tabi tutulmasının ne bilimsel, ne mantıksal, ne de vicdani bir izahının olmadığını hatırlatmış.

Geylan şöyle konuşmuş: “Çünkü biz şuna inanıyoruz. Mülakatın olduğu yerde adalet olmaz. Mülakat adaletin katilidir. Mülakat ehliyeti öldürür. Mülakat liyakati katleder... Eğer bir nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa; objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla değil, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılmalıdır. Öğretmen liselerini açacaksınız, yüksek puanla eğitim fakültesi programlarına yerleştireceksiniz, fakülte eğitimi sürecinde gerekirse bir yıl staj uygulamasına alacaksınız. İzleme/değerlendirmeyle o elemeyi, bu aşamalarda gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde olursa yüzbinlerce öğretmen adayını ve varını yoğunu evlatlarının eğitimine sermaye eden ailelerini, hayata ve devletine küstürmemiş olursunuz.” (memurlar.net, 20 Eylül 2023)

Eğitim meselesi çok çok önemli olduğu halde niçin bu konuya yeteri kadar ehemmiyet verin de dertlerin çözümü için gayret gösterilmiyor? Niçin eğitimde başarılı olmuş ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınmıyor? Niçin yüzde yüz yanlış olduğu herkesçe bilinen ‘mülakat’ta ısrar ediliyor? Niçin işler ehline ve ‘uzman’ olanlara verilmiyor? Niçin?

Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silahlı şiddetin çoğu ruhsatsızlarla

    Yüzde 70 olacak

    Konut kiraları 5 yılda 10 kat arttı

    Selman: Anlaşmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz

    Faiz ödemeleri ne olacak?

    Tarlada maliyet artışı gıda krizinin habercisi

    “Yapısal reformlar şart”

    Ekonomik kriz kepenk kapatıyor

    Sicilya Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine yaklaştı!

    Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

    Azerbaycan'dan Karabağ’daki Ermenilere acil insani yardım

    Durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı

    Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

    İsrail askerleri Cenin kentinde bir köye baskın düzenledi

    DSÖ: Hastalıkların tespit edilmesi ve olası salgınların önlenmesine odaklanıyoruz

    İstanbul Valiliği: "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

    İzmir'deki yangında 260 hektar orman zarar gördü

    Bahçelievler'de trafik kazası: 4 ölü

    Kimse yargıya emir veremez

    En Çok Okunanlar

    Yasemin YAŞAR

    Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir
    Ahmet BATTAL

    Kira meseleleri için ne lazım?
    Mehmet ÇETİN

    Toplumsal gusül
    Faruk ÇAKIR

    Bilime de sığmaz, vicdana da!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -1
    Muhammet ÖRTLEK

    Küresel Güney’in güçlenmesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu ''tasarruf'' dedikleri...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.