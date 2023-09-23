Bilime de sığmaz, vicdana da!

Türkiye’yi idare edenlerin seçimden önce verdikleri sözlerden biri daha hemen unutuldu.

İktidar, açıkladığı ‘seçim beyannamesi’nde ‘gençlere müjdeler’i tek tek sıralamış ve kamuya alımlarda zorunlu durumlar dışında mülakatın kaldırılacağı, işe alımların gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapılacağı belirtilmişti. (yenisafak.com, 11 Nisan 2023)

Seçimlerin üzerinden birkaç ay geçince, işin aslı ortaya çıktı. Yeni duruma göre mesela öğretmen adayları için 45 dakikalık mülakat uygulaması başlatılacakmış. İlgili haber şöyle: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mülakatlarına ilişkin, atamalarda KPSS puanı ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söyledi. Bakan Tekin, 30 büyükşehirde mülakat merkezi kurulacağını da belirtti.” (trthaber.com, 16 Eylül 2023)

Sadece bu vaadden geri adım atılmış olması bile iktidarın güvenilirliğini ortadan kaldırmış olur. Ne var ki ‘bir kısım medya’ bu hadiselere çok başka pencereden bakıyor ve gerçekleri itinayla gizlemeyi tercih ediyor.

Eğitim sendikaları da haklı olarak bu ‘geri adım’a itirazlarını sıralıyorlar. Mesela, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Mülakat adaletin katilidir” demiş. Geylan, Eğitim fakültesini başarıyla tamamlamış, KPSS sınavında yüksek puan almış binlerce öğretmen adayının, son aşamada mülakatla elemeye tabi tutulmasının ne bilimsel, ne mantıksal, ne de vicdani bir izahının olmadığını hatırlatmış.

Geylan şöyle konuşmuş: “Çünkü biz şuna inanıyoruz. Mülakatın olduğu yerde adalet olmaz. Mülakat adaletin katilidir. Mülakat ehliyeti öldürür. Mülakat liyakati katleder... Eğer bir nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa; objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla değil, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılmalıdır. Öğretmen liselerini açacaksınız, yüksek puanla eğitim fakültesi programlarına yerleştireceksiniz, fakülte eğitimi sürecinde gerekirse bir yıl staj uygulamasına alacaksınız. İzleme/değerlendirmeyle o elemeyi, bu aşamalarda gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde olursa yüzbinlerce öğretmen adayını ve varını yoğunu evlatlarının eğitimine sermaye eden ailelerini, hayata ve devletine küstürmemiş olursunuz.” (memurlar.net, 20 Eylül 2023)

Eğitim meselesi çok çok önemli olduğu halde niçin bu konuya yeteri kadar ehemmiyet verin de dertlerin çözümü için gayret gösterilmiyor? Niçin eğitimde başarılı olmuş ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınmıyor? Niçin yüzde yüz yanlış olduğu herkesçe bilinen ‘mülakat’ta ısrar ediliyor? Niçin işler ehline ve ‘uzman’ olanlara verilmiyor? Niçin?